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РБКРБКВ Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля. Об этом сообщает «Российская газета».
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Российская газета20 марта в 03:54

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В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

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В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

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Почему внеочередная индексация пенсий негативно скажется на всех россиянах

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Депутат ГД поддержал идею дополнительной индексации зарплат и пенсий

РЕН ТВвчера в 23:22

Сергей Миронов призвал провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

REGNUM20 марта в 03:30
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В ДНР заявили о 10 случаях нарушения перемирия за сутки

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ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

В Республике Башкортостан в пригороде Уфы сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ликвидировали боевика, планировавшего теракт.
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Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
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Общество

Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ 08:44
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Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России

Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.
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Шоу-бизнес

Сергей Полунин впервые снялся для глянца вместе с двухмесячным сыном

Как известно, Сергей Полунин является востребованным артистом балета. Мужчина много путешествует и уже успел покорить мировые сцены.
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Общество

Живущий на Сахалине японец развенчал мифы о России

Проживающий на Сахалине японец Сусуму Митани развеял мифы о России, существующие на его родине, пишет Hokkaido Shimbun.
РИА Новости 09:45
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Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе

Как сообщает Warner Bros, «Заражение» сейчас — один из самых популярных фильмов.
Замана 19 марта в 08:21
Экономика

Минэкономики разработало механизм поддержки туроператоров из-за вируса

Минэкономразвития разработало механизм компенсации убытков туроператоров, которые они понесли в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 08:26
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SSJ-100 вернулся в Пулково из-за неисправности

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут", вылетевший в Ростов-на-Дону, вернулся в петербургский аэропорт "Пулково" по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Воздушных ворот северной столицы" (управляющая компания "Пулково").
РИА Новости 16:54
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РИА Новости 18:35
Здоровье

Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ

Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Российская газета 12:55
Армия и оружие

Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии

Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.
REGNUM 17:27
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Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com вчера в 13:18
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Нападающий ЦСКА Такума Нисимура может вернуться в «Вегалта Сендай».
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Оксана Самойлова вместе с детьми улетела в Россию без Джигана

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова вместе с четырьмя детьми покинула США и улетела в Россию без мужа.
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В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
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Политика

Трамп: США проходят через большие испытания из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна проходит через большие испытания в связи с коронавирусом, но выразил уверенность в конечной "великой победе" над "врагом".
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Экс-президент «Реала» Санс умер из-за коронавируса

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс не справился с коронавирусной инфекцией. Испанец умер на 77-м году жизни.
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JAC привезет в Россию несколько новинок

Китайский JAC Motors, ныне представленный в России пикапом T6 и кроссоверами S3 и S5, скоро расширит свою линейку большим пикапом T8, лифтбеком A5 и полноразмерным кроссовером S7.
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Опубликовали первые изображения купеобразного Audi Q5 Sportback

Накануне СМИ сообщили, что компания Audi готовит купеобразную версию кроссовнра Q5, которая получит в названии приставку Sportback.
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В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
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На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
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Бывший игрок «Рубина» Жонатас рассказал о заражении коронавирусом

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За сутки новую серию «Простоквашино» посмотрели более полумиллиона раз

Новую серию мультфильма «Простоквашино» за сутки поклонника мультика просмотрели более 600 тыс. раз.
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Стартовала предварительная загрузка Half-Life: Alyx

ЭндлессГеймОвер 20 марта в 04:22
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