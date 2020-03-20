Коронавирус

РБКРБКВ Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля. Об этом сообщает «Российская газета».
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с чего всё началось

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Российская газетавчера в 03:54

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В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РБК00:31

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии

RT на русскомвчера в 23:55

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Российская газетавчера в 03:54

Миронов предложил провести внеочередную индексацию из-за снижения курса рубля

Коммерсантъвчера в 23:41

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РИА Новостивчера в 23:02

В Госдуме хотят дополнительно проиндексировать пенсии

URA.Ruвчера в 23:42

Сергей Миронов призвал провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

REGNUMвчера в 03:30
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Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru 01:17
Происшествия

Россиянин убил жену и ее родителей на глазах у детей

Житель Москвы, вооружившись ножом, напал на свою жену и ее родителей на глазах у детей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 01:51
Игры

Демоверсия ремейка игры Resident Evil 3 уже попала в Сеть

Во Всемирной сети появился трейлер из демоверсии ремейка игры Resident Evil 3. Демонстрационную версию игры в настоящее время уже можно загрузить на PlayStation 4 и Xbox One.
OAnews 19 марта в 13:45
Общество

В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
РБК вчера в 15:13
Политика

Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой

Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
ТАСС вчера в 07:02
Экономика

Индексы США и стоимость нефти снизились на закрытии торгов

Ключевые индексы США снизились на закрытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже на 3,8–4,6%. Это происходит на фоне продолжения распространения коронавируса COVID-19 и снижения стоимости нефти.
Коммерсантъ вчера в 17:46
Здоровье

Financial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии

Эксперты считают, что аномалия может быть связана с тем, что вспышка коронавируса в Германии находится на сравнительно ранней стадии, а возраст зараженных меньше, чем в других странах.
РИА Новости вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о тяжелом разводе с Гигинеишвили

Российская актриса Надежда Михалкова, дочь известного режиссера Никиты Михалкова, рассказала о тяжелом разводе со своим бывшим мужем Резо Гигинеишвили.
ФАН вчера в 05:10
Армия и оружие

Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Газета.Ru вчера в 09:55
Футбол

Президент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу

Йович вернулся в Сербию из Испании. Испания является второй страной в Европе по количеству зараженных.
Vprognoze.ru вчера в 04:57
Политика

ЦИК увеличит срок досрочного голосования по поправке к Конституции

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что ЦИК увеличил срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию.
Инфорос вчера в 05:48
Политика

США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Lenta.ru вчера в 22:47
Общество

Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса

Телеведущий Владимир Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, опубликованной на YouTube.
Lenta.ru вчера в 21:11
Энергетика

Уничтожит ли коронавирус экономику Саудовской Аравии

Цены на нефть рухнули, так как опасения по поводу быстро распространяющегося коронавируса и усиления ценовой войны отодвинули на второй план обязательства крупных экономик по реализации мер стимулирования.
Вести.Ru вчера в 15:07
Общество

Захарова назвала число ожидающих возвращения на родину россиян

За рубежом находятся около 9 тыс. российских граждан, которые ждут разрешения вопроса с возвращением на родину на фоне ситуации с пандемией коронавируса Covid-19.
Rambler News Service вчера в 12:11
Музыка

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".
Интерфакс вчера в 18:03
Политика

Дональд Трамп объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом

Ранее президент США подписал законопроект об оказании социальной и финансовой помощи американцам, заразившимся коронавирусом.
Говорит Москва 02:28
Политика

Роман Путин решил создать партию

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Вести.Ru вчера в 12:51
Происшествия

В Екатеринбурге вынесен приговор водителю, сбившему людей на тротуаре

REGNUM вчера в 05:40
Происшествия

Доверенному лицу президента не доверило следствие

На последних президентских выборах господин Паскачев являлся доверенным лицом Владимира Путина, а также возглавлял общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа».
Коммерсантъ вчера в 14:51
Экономика

NYT указала на готовность России к экономическому кризису

Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Газета.Ru 02:29
Общество

В России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом

В пятницу, 20 марта, стало известно, что в России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:23
Общество

Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Evo-rus.com 19 марта в 11:06
Общество

Врач назвал вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в России

За нарушение режима были введены суровые штрафы. Если же взять пример с итальянцев, то срок окончания эпидемии отодвинется.
Городовой вчера в 06:22
Происшествия

МВД РФ фиксирует рост числа фейковых новостей о коронавирусе

МВД РФ призывает граждан не реагировать на фейковые новости о распространении коронавирусной инфекции в регионах России.
News.ru 19 марта в 09:30
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Автоспорт

«Формула-1» проведёт виртуальный чемпионат вместо отменённых этапов

News.ru вчера в 11:04
Происшествия

Подозреваемый в тройном убийстве задержан в Кемеровской области

Подозреваемый в убийстве трех человек задержан в городе Мариинске Кемеровской области, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.
Газета.Ru 01:03
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 19 марта в 14:01
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