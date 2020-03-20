Коронавирус

РБКРБКВ Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля. Об этом сообщает «Российская газета».
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с чего всё началось

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Российская газетавчера в 03:54

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В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РБК00:31

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии

RT на русскомвчера в 23:55

Сергей Миронов призвал провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

REGNUMвчера в 03:30

Миронов предложил провести внеочередную индексацию из-за снижения курса рубля

Коммерсантъвчера в 23:41

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

РИА Новостивчера в 23:02

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Российская газетавчера в 03:54

В Госдуме хотят дополнительно проиндексировать пенсии

URA.Ruвчера в 23:42
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Политика

Роман Путин решил создать партию

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Вести.Ru вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье

WomanHit.ru 19 марта в 08:46
Авто

Kia представил новый кроссовер Kia Sorento

В отличие от предыдущей версии новый Sorento стал на 10 мм длиннее, при этом колесная база кроссовера была увеличена на 35 мм, и теперь она составляет 2815 миллиметров.
Tvoe-avto.com 18 марта в 11:51
Политика

ЦИК утвердил вид бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком России утвердил вид бюллетеня для проведения общенародного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 08:40
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в девяти регионах России

Москва, 20 марта 2020, 19:04 — REGNUM 54 новых случая заражения коронавирусом было выявлено за минувшие сутки в девяти регионах России.
REGNUM вчера в 12:04
Армия и оружие

Неизвестные уничтожили в Идлибе турецкий военный конвой

RuNews24.ru вчера в 01:24
Политика

Поляки предлагают присоединить к стране Калининградскую область

В комментариях к публикации некоторые читатели предложили провести референдум и узнать у жителей российского региона, не хотят ли они войти в состав Польши.
News.ru 19 марта в 17:58
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 19 марта в 04:20
Политика

Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания

Коммерсантъ вчера в 09:21
Происшествия

В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
РБК 01:07
Общество

Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
REGNUM вчера в 10:58
Наука

Составы на этиловом спирте оказались эффективны против коронавируса

Обеззараживающие составы на основе этилового спирта быстро уничтожают коронавирус нового типа, если концентрация этанола или пропанола в них превышает 30%, сообщается в электронной научной библиотеке bioRxiv.
Аргументы и Факты 18 марта в 07:10
Здоровье

Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Evo-rus.com вчера в 09:03
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Экономика

Сбербанк запустит операции в Системе быстрых платежей в начале апреля

Система быстрых платежей ЦБ РФ была запущена в пилотном режиме 28 января прошлого года, в промышленном масштабе - 28 февраля.
Интерфакс 18 марта в 05:32
Политика

Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 20:20
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Общество

В Великобритании закрывают рестораны, пабы, театры и спортзалы

Ранее Борис Джонсон лишь призвал британцев работать из дома и не ходить в пабы, театры и другие общественные места.
Коммерсантъ вчера в 19:11
Гаджеты

Huawei начала стремительно терять долю рынка смартфонов

Huawei начала стремительно терять долю рынка смартфонов.
Ferra вчера в 13:08
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru 01:17
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку

Российская газета вчера в 00:28
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 16:52
Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом

ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.
Rambler News Service вчера в 13:36
Армия и оружие

Армию маршала Хафтара обвинили в новой попытке взять Триполи

Из Ливии пришли сообщения об очередной попытке сил маршала Халифы Хафтара взять столицу страны, Триполи, под свой полный контроль.
Военное обозрение 01:25
Здоровье

Эксперт рассказал, когда Россия справится с эпидемией коронавируса

Эпидемия коронавируса COVID-19 на территории Российской Федерации может пойти на спад через два месяца.
Вести.Ru 01:00
Экономика

Boeing приостановила выплату дивидендов

Американская корпорация Boeing временно остановила выплату всех дивидендов, о времени возобновления выплат не сообщается.
News.ru 01:01
Общество

Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Evo-rus.com 19 марта в 11:06
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 19 марта в 14:01
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
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