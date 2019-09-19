Политика

REGNUMREGNUMГосдума ратифицировала конвенцию о статусе Каспийского моря

Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября. Участниками конвенции являются государства, расположенные на побережье Каспийского моря: Азербайджан, Иран, Казахстан, Российская Федерация и Туркмения.
Читать в источнике
Комментировать4
Вячеслав Володин
Страны Каспийского моря проявили последовательность в своих решениях, стремление к равноправному диалогу и справедливому использованию ресурсов региона.
— Вячеслав Володин, российский политикРИА Новости 07:41

Подробнее о событии

Россия одобрила конвенцию о разделе Каспийского моря

РБК09:39

Госдума ратифицировала Конвенцию о статусе Каспийского моря

РЕН ТВ09:10

Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

ТАСС07:46

Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспия

Российская газета08:41

В Госдуме видят туристический потенциал конвенции о статусе Каспия

REGNUM08:29

Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

РИА Новости07:41

Названа дата ратификации конвенции о правовом статусе Каспийского моря

Известия16 сентября в 09:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 11:14, Вашингтон
Политика

В ЛНР заявили о причастности к теракту в Луганске украинских спецслужб

Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой Луганской народной республики.
RT на русском 10:31
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Политика

Россия предложила продлить контракт на транзит газа через Украину

На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:31
Экономика

Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года

Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:07
Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Экономика

Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова

Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).
РБК 02:01
Авто

Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG

Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
SpeedMe вчера в 08:58
Политика

Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия

Суд обанкротил разбившего Rolls-Royce олигарха Аристова челябинца

Должник на заседание не явился Арбитражный суд Челябинской области сегодня, 19 сентября, признал банкротом челябинца Вячеслава Кантемирова, который разбил Rolls-Royce совладельца ЧЭМК Александра Аристова.
Правда УрФО 09:10
Политика

Экс-депутат Рады Надежда Савченко стала ведущей ток-шоу

РБК 09:33
Футбол

Лукаку и Брозович едва не подрались после матча со «Славией»

Футболисты «Интера» Ромелу Лукаку и Марцело Брозович едва не устроили драку в раздевалке, после ничьи со «Славией» (1:1) в первом туре Лиги чемпионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Metaratings 04:31
Происшествия

Задержан замглавы департамента Минкульта по делу о мошенничестве

В Москве по обвинению в мошенничестве задержаны заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, экс-глава департамента Владимир Цветнов, а также двое бизнесменов.
ТК Звезда 07:22
Происшествия

В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана

Известия 05:27
Армия и оружие

Военные в США подтвердили подлинность видео с НЛО

Представитель ВМС США заявил о подлинности видео с неопознанными летающими объектами (НЛО), которое было снято американскими военными лётчиками и появилось в сети, пишет Popular Mechanics.
Профиль вчера в 01:39
Шоу-бизнес

Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 6 лет

Сегодня, 18 сентября, наследники телеведущего и Примадонны отмечают день рождения. Лизе и Гарри Галкиным исполнилось 6 лет.
OAnews вчера в 02:54
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

Следственный комитет России и Министерство внутренних дел восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Кино

Умер актер театра и кино Сергей Афанасьев

Интерфакс 09:59
Общество

«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос

Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
Дни.ру 06:28
Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика

Украина завела дело на крымских журналистов из-за поездки в ОБСЕ

По факту поездки крымских журналистов на совещание ОБСЕ в Варшаву начато досудебное расследование - украинские следователи обещают проверить законной выезда крымчан и законность получения ими визы.
Московский Комсомолец 10:20
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Технологии

Воронежский авиазавод завершил стапельную сборку первого Ил-96-400М

На ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Время Воронежа вчера в 09:14
Политика

Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита

Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru вчера в 09:07
Космос

Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Политика

Путин назначил нового заместителя главы МИД России

10 сентября Путин освободил Григория Карасина от должности замглавы МИД России, на его место был назначен Евгений Иванов.
RT на русском 09:57
Происшествия

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

RT на русском 06:59
Театры

Борис Мильграм: Спектакль для театра — это святое

Напомним, что 18 сентября на премьере спектакля болгарского режиссёра Дианы Добревой «Дом Бернарды Альбы» актриса театра Дарья Егорова сделала заявление в поддержку Павла Устинова, после чего в её соцсетях появился пост о том, что её увольняют.
Новый компаньон 07:33
Футбол

Азмун может пропустить матч с «Рубином» из-за травмы

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может пропустить матч 10-го тура РПЛ с «Рубином», сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу питерцев.
Bookmaker-ratings.ru 09:19
Общество

Власти Петербурга не планируют забирать квартиру у многодетной семьи

Советы по дому. Лайфхаки 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Каспийское море
Море
Крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как море - из-за своих размеров, а также из-за того, что его ложе сложено земной корой океанического типа. Расположено на стыке Европы и Азии. Вода в Каспии солоноватая, - от 0,05 ‰ близ устья Волги до 11-13 ‰ на юго-востоке. Уровень воды подвержен колебаниям, согласно данным 2009 года составлял 27,16 м ниже уровня моря. Площадь Каспийского моря в настоящее время - примерно 371 000 км², максимальная глубина - 1025 м.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное