Политика
REGNUMГосдума ратифицировала конвенцию о статусе Каспийского моря
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября. Участниками конвенции являются государства, расположенные на побережье Каспийского моря: Азербайджан, Иран, Казахстан, Российская Федерация и Туркмения.
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Страны Каспийского моря проявили последовательность в своих решениях, стремление к равноправному диалогу и справедливому использованию ресурсов региона.
— Вячеслав Володин, российский политикРИА Новости 07:41
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Политика
В ЛНР заявили о причастности к теракту в Луганске украинских спецслужб
Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой Луганской народной республики.
RT на русском 10:31
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Политика
Россия предложила продлить контракт на транзит газа через Украину
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:31
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года
Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:07
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Экономика
Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова
Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).
РБК 02:01
Авто
Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG
Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
SpeedMe вчера в 08:58
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия
Суд обанкротил разбившего Rolls-Royce олигарха Аристова челябинца
Должник на заседание не явился Арбитражный суд Челябинской области сегодня, 19 сентября, признал банкротом челябинца Вячеслава Кантемирова, который разбил Rolls-Royce совладельца ЧЭМК Александра Аристова.
Правда УрФО 09:10
Футбол
Лукаку и Брозович едва не подрались после матча со «Славией»
Футболисты «Интера» Ромелу Лукаку и Марцело Брозович едва не устроили драку в раздевалке, после ничьи со «Славией» (1:1) в первом туре Лиги чемпионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Metaratings 04:31
Происшествия
Задержан замглавы департамента Минкульта по делу о мошенничестве
В Москве по обвинению в мошенничестве задержаны заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, экс-глава департамента Владимир Цветнов, а также двое бизнесменов.
ТК Звезда 07:22
Армия и оружие
Военные в США подтвердили подлинность видео с НЛО
Представитель ВМС США заявил о подлинности видео с неопознанными летающими объектами (НЛО), которое было снято американскими военными лётчиками и появилось в сети, пишет Popular Mechanics.
Профиль вчера в 01:39
Шоу-бизнес
Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 6 лет
Сегодня, 18 сентября, наследники телеведущего и Примадонны отмечают день рождения. Лизе и Гарри Галкиным исполнилось 6 лет.
OAnews вчера в 02:54
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет России и Министерство внутренних дел восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Кино
Умер актер театра и кино Сергей Афанасьев
Интерфакс 09:59
Общество
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
Дни.ру 06:28
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика
Украина завела дело на крымских журналистов из-за поездки в ОБСЕ
По факту поездки крымских журналистов на совещание ОБСЕ в Варшаву начато досудебное расследование - украинские следователи обещают проверить законной выезда крымчан и законность получения ими визы.
Московский Комсомолец 10:20
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Технологии
Воронежский авиазавод завершил стапельную сборку первого Ил-96-400М
На ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Время Воронежа вчера в 09:14
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru вчера в 09:07
Космос
Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Политика
Путин назначил нового заместителя главы МИД России
10 сентября Путин освободил Григория Карасина от должности замглавы МИД России, на его место был назначен Евгений Иванов.
RT на русском 09:57
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Театры
Борис Мильграм: Спектакль для театра — это святое
Напомним, что 18 сентября на премьере спектакля болгарского режиссёра Дианы Добревой «Дом Бернарды Альбы» актриса театра Дарья Егорова сделала заявление в поддержку Павла Устинова, после чего в её соцсетях появился пост о том, что её увольняют.
Новый компаньон 07:33
Футбол
Азмун может пропустить матч с «Рубином» из-за травмы
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может пропустить матч 10-го тура РПЛ с «Рубином», сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу питерцев.
Bookmaker-ratings.ru 09:19
Общество
Власти Петербурга не планируют забирать квартиру у многодетной семьи
Советы по дому. Лайфхаки 09:50