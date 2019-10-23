Экономика
РБКВ Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
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с чего всё началось
Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.РБКвчера в 10:28
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В Госдуме предложили скорректировать коэффициент расчета налога для малого бизнеса
Rambler News Serviceвчера в 12:03
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Турция приостановила военную операцию в Сирии
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Канадская Kinross Gold, один из крупнейших в мире производителей золота, открыта к партнерству по добыче золота в России, в том числе и по новому проекту компании — месторождению Чульбаткан в Хабаровском крае, заявил РБК ее президент и главный исполнительный директор Пол Роллинсон.
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Сегодня, 23 октября, в Сочи открываются Саммит и Экономический форум «Россия – Африка». Мероприятия пройдут 23 и 24 октября.
Шоу-бизнес
В Сети появилось архивное видео Юлии Началовой
Вчера экс-директор и подруга Началовой Анна Исаева опубликовала видеоролик, на котором певица запечатлена в один из самых счастливых моментов — на дне рождения дочери Веры артистка излучала жизнерадостность, весело исполняя свой хит «Я выбираю».
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Верховный суд обязал Украину выплатить $144 млн «Татнефти»
Верховный суд России обязал привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины $144 млн в пользу "Татнефти", передает РИА "Новости".
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Заседание облдумы продолжается больше пяти часов
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До совещания Медведеву продемонстрировали возможности использования цифровых новинок.
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Родные и близкие Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга в медицинском центре на Рублевке, не выходили на связь в течение пяти дней.