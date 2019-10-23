Экономика

РБКРБКВ Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.
РБКвчера в 10:28

Подробнее о событии

В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

РБКвчера в 10:28

Новый К1 для ЕНВД — 2020. Налоги для малого бизнеса

ИА Клерк.Рувчера в 17:01

В Госдуме рекомендуют МЭР не превышать уровня инфляции при расчете ЕНВД для малого бизнеса

ТАССвчера в 12:13

Комитет Госдумы предложил ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Коммерсантъвчера в 13:37

В Госдуме решили уменьшить рост единого налога для малого бизнеса

Говорит Москвавчера в 12:52

В Госдуме предложили скорректировать коэффициент расчета налога для малого бизнеса

Rambler News Serviceвчера в 12:03

Госдума предложила ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Росбалтвчера в 22:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 09:09, Ашберн
Происшествия

В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД

В центре Москвы автомобиль сбил двух сотрудниц МВД, сообщил столичный главк ГИБДД в твиттере.
РИА Новости 07:09
Происшествия

В Киеве установили личности погибших при взрыве гранаты

REGNUM 01:45
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Происшествия

Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом

Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 06:41
Политика

Путин предложил президенту ЦАР подумать о совместных проектах с РФ

Президент России Владимир Путин предложил президенту ЦАР Фостену-Арканжу Туадере подумать о совместных проектах с РФ.
Политика Сегодня 07:46
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Экономика

У Силуанова нашли пентхаус в Москве за полмиллиарда рублей

Пентхаусы в «Андреевском» продаются по цене 1,8 миллиона рублей за квадратный метр.
KM.ru 04:31
Происшествия

В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов

В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил стареющего Терминатора в «Темных судьбах»

КиноПоиск 07:10
Финансы

В Сбербанке прогнозируют два резких снижения ключевой ставки ЦБ РФ

Совет директоров Банка России на заседании 25 октября снизит ключевую ставку на 50 б.п. Она опустится до 6,5% годовых, а на следующем заседании в декабре регулятор может снизить ее еще на 50 б.п. - до 6%. Так считают главный экономист Сбербанка Антон Струченевский и стратег по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.
Накануне.Ru вчера в 18:25
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Экономика

Силуанов: зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 5%

В будущем году рост заработных плат работников бюджетной сферы, зарплаты которым повышаются в соответствии с указами президента России, составит не менее 5,4%. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Аргументы и Факты вчера в 16:07
Музыка

Селена Гомес сняла новый клип на айфон

Певица Селена Гомес показала на YouTube клип на песню Lose You To Love Me.
Газета.Ru 07:17
Спорт

Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова

Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ 00:42
Политика

Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки

«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.
РБК 05:29
Армия и оружие

Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились по Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров, которые продолжались более шести часов, смогли достигнуть ряда договоренностей по поводу ситуации, которая сегодня происходит на севере Сирии.
Капитал страны 00:30
Единоборства

Харди стал соперником Волкова на турнире UFC в Москве

Американский боец Грег Харди заменил бразильца Джуниора Дос Сантоса и стал соперником Александра Волкова на турнире UFC в Москве.
Советский спорт 04:05
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Вологодской области

Три человека погибли в результате лобового столкновения машин ВАЗ-2107 и LADA Largus в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 05:51
Армия и оружие

Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии

Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии.
РИА Новости 07:40
Общество

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Общество

Провоз топлива на Шиес обеспечил вооружённый ОМОН

На Шиесе завершилась операция по доставке топлива — проезд бензовозов к месту строительства полигона обеспечили в том числе вооружённые бойцы ОМОН.
REGNUM 06:46
Политика

Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе

Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 06:15
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Общество

Суд Лондона обязал Коломойского выплатить $14 млн «ПриватБанку»

Бывшие акционеры "ПриватБанка" Коломойский и Боголюбов обязаны выплатить банку 10,9 млн фунтов стерлингов ($14 млн) до 12 ноября 2019 года.
ИА Новороссия 08:39
Экономика

Moody’s ухудшило прогноз по росту российской банковской системы

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз для российского банковского сектора с «позитивного» на «стабильный», говорится в отчете агентства, поступившем в РБК.
РБК 07:35
Политика

В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка

Мероприятия в Киркенесе, посвященные 75-й годовщине освобождения восточного Финнмарка советской армией, являются, в том числе, выражением благодарности Норвегии советским солдатам, освободившим север Норвегии от фашистов в октябре 1944 года, сообщил РИА Новости министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.
РИА Новости 09:03
Игры

Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ

Goroday.ru вчера в 13:06
Армия и оружие

WikiLeaks представила доклад, противоречащий выводам ОЗХО по Сирии

Компания WikiLeaks опубликовала доклад, противоречащий результатам расследования Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента с возможным использованием химоружия в сирийском Думе.
РЕН ТВ 08:24
Кино

Глава Disney назвал критику Скорсезе и Копполы нытьем

Культуромания 07:29
Здоровье

Восемь регионов не утвердили программы по борьбе с онкозаболеваниями

По словам Екатерины Каракулиной, недостатки программ, отправленных на доработку, были везде одинаковыми.
Vademecum 01:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное