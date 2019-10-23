Экономика
РБКВ Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Вмешательство Макарова ранее приводило к пересмотру ЕНВД: в 2015 году он внес законопроект о заморозке индексации этого налога, после того как Минэкономразвития опубликовало проект приказа о повышении ЕНВД почти на 16%. Но на этот раз, по словам Макарова, Госдума не сможет повторить подобное.
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с чего всё началось
Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.РБКвчера в 10:28
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В Госдуме предложили скорректировать коэффициент расчета налога для малого бизнеса
Rambler News Serviceвчера в 12:03
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