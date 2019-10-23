Экономика

РБКРБКВ Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Вмешательство Макарова ранее приводило к пересмотру ЕНВД: в 2015 году он внес законопроект о заморозке индексации этого налога, после того как Минэкономразвития опубликовало проект приказа о повышении ЕНВД почти на 16%. Но на этот раз, по словам Макарова, Госдума не сможет повторить подобное.
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с чего всё началось

В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.
РБКвчера в 10:28

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В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

РБКвчера в 10:28

Новый К1 для ЕНВД — 2020. Налоги для малого бизнеса

ИА Клерк.Рувчера в 17:01

В Госдуме рекомендуют МЭР не превышать уровня инфляции при расчете ЕНВД для малого бизнеса

ТАССвчера в 12:13

Комитет Госдумы предложил ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Коммерсантъвчера в 13:37

В Госдуме решили уменьшить рост единого налога для малого бизнеса

Говорит Москвавчера в 12:52

В Госдуме предложили скорректировать коэффициент расчета налога для малого бизнеса

Rambler News Serviceвчера в 12:03

Госдума предложила ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Росбалтвчера в 22:40
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Политика

Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Вести.Ru вчера в 19:58
Путешествия

Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции

Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции, об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, его слова приводит сайт Ассоциации туроператоров России.
РИА Новости вчера в 21:51
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Происшествия

Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Газета.Ru вчера в 21:56
Политика

Глава ПНС Ливии прибыл в Сочи на саммит «Россия – Африка»

Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж прибыл во вторник вечером в Сочи для участия в форуме "Россия – Африка", сообщил РИА Новости руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
РИА Новости вчера в 13:29
Гаджеты

Honor представил «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite

ITZine.ru вчера в 09:00
Футбол

Семак рассказал, каким видит идеальный футбол в исполнении «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, каким хотел бы видеть футбол в исполнении своей команды.
Матч ТВ вчера в 11:37
Армия и оружие

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием

Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
Pravda.Ru 21 октября в 12:08
Общество

Россия строит специальный космический корабль для туристов

Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев заявил о доработке корабля «Союз» для полёта туристов на Международную космическую станцию (МКС).
RT на русском 00:57
Общество

Елену Малышеву увезли на скорой из-за высокого давления

Российской телеведущей Елене Малышевой пришлось вызвать скорую помощь из-за скачка давления. Об этом она сообщила в Instagram.
Известия вчера в 23:06
Происшествия

По факту смерти девочки в бассейне Перми возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летней девочки в бассейне спорткомплекса «Олимпия» города Перми.
Известия вчера в 11:53
Космос

В РАН рассказали о возможных жителях Венеры

Каких существ разглядели на Венере российские ученые, почему к их открытиям скептически относятся коллеги и где искать жизнь в Солнечной системе, "Газете.Ru" рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института катализа им. Борескова Сибирского отделения РАН Валерий Снытников.
Газета.Ru 20 октября в 06:35
Хоккей

Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:09
Происшествия

В центре Киева два человека погибли в результате взрыва гранаты

Российская газета вчера в 18:23
Армия и оружие

Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма

Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:58
Политика

Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:57
Происшествия

В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся

Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM вчера в 06:13
Футбол

«Милан» предложит 25 млн евро за футболиста ЦСКА

Согласно информации источника, представители «россонери» следят за 22-летним исполнителем уже больше года и собираются предложить за него 25 миллионов евро в грядущее зимнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру вчера в 06:34
Общество

Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия

Временные дамбы возвели на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

Пресс-служба главка МЧС Красноярского края сообщила, что в месте прорыва дамб золотодобывающей артели для понижения уровня реки Сисим были возведены временные дамбы.
Народные новости вчера в 23:28
Экономика

В резком росте доходов россиян усомнились

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
Армия и оружие

Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии

Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Красная весна вчера в 14:29
Политика

В МИД РФ озвучили условия морского разграничения с Украиной

Разграничить Азово-Керченскую акваторию с Черноморской акваторией стало бы возможным только при выполнении ряда условий, которые, в свою очередь, неизбежно ведут к тому, что Киеву в обязательном порядке придется признать суверенитет России над Крымом.
Московский Комсомолец вчера в 23:12
Авто

Mazda представила свой первый электрический кроссовер Mazda MX-30

Японская компания Mazda представила на автосалоне в Токио свой первый серийный электромобиль Mazda MX-30.
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Армия и оружие

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 21 октября в 14:35
Здоровье

Онколог сообщил проверенные способы снизить риск рака

Россиянам рассказали о том, как можно снизить риск заболевания раком.
ФедералПресс 00:47
Футбол

Гулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ

Голкипер немецкого «Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 11:53
Политика

США пока не приняли решения по санкциям против Турции из-за С-400

Вашингтон до сих пор не принял решения относительно введения санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
REGNUM вчера в 19:50
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