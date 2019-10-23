Экономика

BFM.ruBFM.ruВ Госдуме порекомендовали ограничить рост ЕНВД для малого бизнеса

В Госдуме решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса, сообщает РБК. Профильный думский комитет рекомендовал Минэкономразвития не превышать уровня инфляции при индексации ЕНВД в следующем году.
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с чего всё началось

В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.
РБКвчера в 10:28

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В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

РБКвчера в 10:28

Новый К1 для ЕНВД — 2020. Налоги для малого бизнеса

ИА Клерк.Рувчера в 17:01

В Госдуме рекомендуют МЭР не превышать уровня инфляции при расчете ЕНВД для малого бизнеса

ТАССвчера в 12:13

Комитет Госдумы предложил ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Коммерсантъвчера в 13:37

В Госдуме решили уменьшить рост единого налога для малого бизнеса

Говорит Москвавчера в 12:52

В Госдуме предложили скорректировать коэффициент расчета налога для малого бизнеса

Rambler News Serviceвчера в 12:03

Госдума предложила ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Росбалтвчера в 22:40
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США сымитировали бомбардировку Крыма

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Назвали преимущества турбированных двигателей над атмосферными

Тарантас Ньюс вчера в 09:38
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«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов

Известия вчера в 17:05
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Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
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Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате»

Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.
REGNUM 02:24
Общество

Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
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РЕН ТВ вчера в 06:49
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Армия и оружие

На Украине признали неэффективность бронекатеров «Гюрза-М»

Артиллерийские украинские бронекатеры "Гюрза-М" не могут выполнять задачи в Черном море при волнении три балла и более из-за ограниченных боевых характеристик.
Газета.Ru 02:29
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Экономика

Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ

В прошлом году Вашингтон ввел против автоконцерна санкции, чтобы расчистить рынок для Ford, но эти расчеты полностью провалились.
РИА Новости 01:00
Политика

Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова

Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Экономика

В резком росте доходов россиян усомнились

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Lenta.ru вчера в 23:10
Политика

Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском 21 октября в 17:51
Кино

Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru вчера в 01:18
Происшествия

Возбуждено дело из-за гибели рабочих на руднике в Красноярском крае

Московский Комсомолец 02:58
Политика

Госдеп оценил договоренность России и Турции по Сирии: «Много дыр»

Договоренность между Россией и Турцией по военной операции "Источник мира" остановит продвижение турецких сил вглубь Сирии, однако в соглашении между Москвой и Анкарой есть "много дыр".
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Здоровье

Медики назвали причины появления камней в почках

Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.
Газета Кемерова 21 октября в 00:15
Музыка

Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню

Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
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Музыка

Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»

Piter.tv вчера в 09:56
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета вчера в 06:55
Происшествия

Представитель Чечни раскрыл причины перестрелки в Ростовской области

Причиной перестрелки на хуторе в Ростовской области стал бытовой конфликт, связанный с судебной тяжбой.
РБК вчера в 16:07
Общество

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
РБК вчера в 20:35
Армия и оружие

Немецкая газета Die Welt: танк «Армата» превосходит «Леопард-2»

Издание Die Welt восхитилось российским танком Т-14 «Армата» с пушкой калибра 125 миллиметров, признав его превосходство над немецким танком «Леопард-2».
Аргументы и Факты вчера в 03:15
Кино

Севастопольский кинотеатр «Россия» станет Домом кино

В севастопольском кинотеатре "Россия" идут работы по капитальному ремонту.
Новый Севастополь вчера в 09:55
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Общество

В аптечной ромашке Роскачество обнаружило плесень и микроорганизмы

Добавим, что в исследовании приняли участие 25 торговых марок ромашкового чая (включая аптечную ромашку, БАДы и чаи), 20 из которых произведены в России, остальные в Чехии, Индии, Шри-Ланке, Азербайджане и ОАЭ.
REGNUM 02:38
Экономика

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Коммерсантъ 21 октября в 15:47
Общество

Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»

В предыдущие годы на благоустройство закладывались меньшие суммы, поскольку шел ремонт центральных улиц, теперь же усилия в рамках программы пойдут на благоустройство районов за пределами Садового кольца, утверждает президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.
РБК 00:00
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