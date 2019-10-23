Экономика
BFM.ruВ Госдуме порекомендовали ограничить рост ЕНВД для малого бизнеса
В Госдуме решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса, сообщает РБК. Профильный думский комитет рекомендовал Минэкономразвития не превышать уровня инфляции при индексации ЕНВД в следующем году.
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с чего всё началось
Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.РБКвчера в 10:28
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В Госдуме предложили скорректировать коэффициент расчета налога для малого бизнеса
Rambler News Serviceвчера в 12:03
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Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
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Договоренность между Россией и Турцией по военной операции "Источник мира" остановит продвижение турецких сил вглубь Сирии, однако в соглашении между Москвой и Анкарой есть "много дыр".
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Представитель Чечни раскрыл причины перестрелки в Ростовской области
Причиной перестрелки на хуторе в Ростовской области стал бытовой конфликт, связанный с судебной тяжбой.
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На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
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Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
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Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»
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