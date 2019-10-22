Экономика

РБКРБКВ Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Вмешательство Макарова ранее приводило к пересмотру ЕНВД: в 2015 году он внес законопроект о заморозке индексации этого налога, после того как Минэкономразвития опубликовало проект приказа о повышении ЕНВД почти на 16%. Но на этот раз, по словам Макарова, Госдума не сможет повторить подобное.
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с чего всё началось

В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.
РБКвчера в 10:28

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В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

РБКвчера в 10:28

Новый К1 для ЕНВД — 2020. Налоги для малого бизнеса

ИА Клерк.Рувчера в 17:01

В Госдуме рекомендуют МЭР не превышать уровня инфляции при расчете ЕНВД для малого бизнеса

ТАССвчера в 12:13

Комитет Госдумы предложил ограничить рост единого налога для малого бизнеса

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Говорит Москвавчера в 12:52

В Госдуме предложили скорректировать коэффициент расчета налога для малого бизнеса

Rambler News Serviceвчера в 12:03

В Госдуме не оценили идею Минэка РФ резко повысить налоги для малого бизнеса

Новый День21 октября в 05:27
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По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
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Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за «дела Уилана»

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