Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.

с чего всё началось

Вмешательство Макарова ранее приводило к пересмотру ЕНВД: в 2015 году он внес законопроект о заморозке индексации этого налога, после того как Минэкономразвития опубликовало проект приказа о повышении ЕНВД почти на 16%. Но на этот раз, по словам Макарова, Госдума не сможет повторить подобное.

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