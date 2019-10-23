Экономика

РБКРБКВ Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
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с чего всё началось

В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.
РБКвчера в 10:28

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В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

РБКвчера в 10:28

Новый К1 для ЕНВД — 2020. Налоги для малого бизнеса

ИА Клерк.Рувчера в 17:01

В Госдуме рекомендуют МЭР не превышать уровня инфляции при расчете ЕНВД для малого бизнеса

ТАССвчера в 12:13

Комитет Госдумы предложил ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Коммерсантъвчера в 13:37

В Госдуме решили уменьшить рост единого налога для малого бизнеса

Говорит Москвавчера в 12:52

В Госдуме предложили скорректировать коэффициент расчета налога для малого бизнеса

Rambler News Serviceвчера в 12:03

Госдума предложила ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Росбалтвчера в 22:40
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Общество

Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали

Lenta.ru 02:31
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