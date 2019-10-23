Экономика
РБКВ Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
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с чего всё началось
Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.РБКвчера в 10:28
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В Госдуме предложили скорректировать коэффициент расчета налога для малого бизнеса
Rambler News Serviceвчера в 12:03
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Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах
В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
RT на русском 09:40
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Армия и оружие
В МИД прокомментировали соглашение России и Турции по Сирии
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя соглашение России и Турции по Сирии, отметил, что отсутствие срока договоренностей означает, что в настоящие время они бессрочные.
Московский Комсомолец 09:58
Армия и оружие
МИД России потребовал от США прекратить оккупацию сирийского Эт-Танфа
США должны прекратить оккупацию зоны вокруг Эт-Танфа в Сирии, заявил 23 октября замглавы МИД России Сергей Вершинин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
REGNUM 10:27
Политика
Египет надеется на скорое возобновление Россией полётов в Шарм-эш-Шейх
Глава комитета туризма и гражданской авиации парламента Египта Амро Сыдки сообщил, что Египет надеется, что Россия в скором времени возобновит полёты в Шарм-эш-Шейх.
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Музыка
Александр Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Отметилась и сама Ольга, написав в комментарии, что исполнение Розенбаумом её песен становится доброй традицией: несколько лет назад он уже перепел на свой лад "Мало половин".
Discover24 09:22
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
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Гончаренко заявил, что ЦСКА не экономит силы в Лиге Европы ради РПЛ
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что команда не экономит силы в матчах Лиги Европы ради выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском 09:37
Наука
Ученые обнаружили предотвращающее рак и старение вещество
Французские ученые обнаружили предотвращающее рак и старение вещество.
РЕН ТВ 08:47
Политика
Россия списала странам Африки долги на более чем $20 млрд
Общая сумма списанных РФ долгов странам Африки уже превысила $20 млрд.
ТАСС 05:26
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Гаджеты
Банки начали блокировать смартфоны Samsung Galaxy
Samsung никак не прокомментировал инцидент, однако в российском подразделении компании "Популярная Механика" получила следующий ответ по поводу ситуации со сканером отпечатка пальцев в линейке смартфонов Galaxy S10: Samsung скоро выпустит обновление программного обеспечения для исправления работы сканера отпечатков пальцев.
Популярная механика вчера в 12:36
Армия и оружие
Столтенберг оценил перспективы работы по контролю над вооружениями
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Западу и РФ в перспективе удастся договориться по вопросам контроля за вооружениями, потому что это рациональный подход в интересах всех сторон.
РИА Новости 10:22
Экономика
Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам.
RT на русском 10:13
Наука
Природными ГМО-растениями признаны клюква, чай и арахис
МедиаПоток 01:49
Футбол
«Спартак-2» разгромил «Факел» в первенстве ФНЛ
Футболисты второй команды московского "Спартака" прервали серию из девяти матчей без побед в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), разгромив на своем поле воронежский "Факел" в рамках 19-го тура первенства.
РИА Новости 10:14
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Армия и оружие
Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".
Вести.Ru 10:30
Спорт
Чемпионка Паралимпиады Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии
Чемпионка Паралимиады-2012 Марике Верворт в возрасте 40 лет использовала эвтаназию, чтобы уйти из жизни.
Pravda.Ru 05:22
Происшествия
Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц
В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
REGNUM 05:33
Армия и оружие
Разработчик рассказал о серийном облике дрона «Охотник»
Представленная на МАКС-2019 модель тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" соответствует его серийному облику, сообщил сотрудник КБ Сухого.
Российская газета 08:38
Происшествия
В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star
Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
Здоровье
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья 02:44
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Газета.Ru 09:27