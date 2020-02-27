Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ Думу внесен законопроект о праве ЦБ делать банкиров невыездными

Поправки в Думу внесли семь депутатов, в числе которых глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, вице-спикер Ирина Яровая и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.
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В Думу внесен законопроект о праве ЦБ делать банкиров невыездными

Интерфакс08:28

ЦБ получит право запрещать банкирам выезд из страны при отзыве лицензий

РБК08:18

ЦБ может получить право временно ограничивать выезд за рубеж недобросовестных финансистов

ТАСС08:40

От ЦБ не скрыться: собственникам и топ-менеджерам рухнувших банков временно закроют выезд из России

Фонтанка.Ру08:45

ЦБ могут дать право запрещать топ-менеджерам выезд за границу

REGNUM08:24

ЦБ РФ с разрешения суда сможет на полгода ограничивать банкирам право выезда за рубеж

Интерфакс - Россия08:08

Сбежать с деньгами за границу станет сложнее? ЦБ могут позволить запрещать выезд банкирам

Царьград08:40
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Армия и оружие

Турецкие военные в Идлибе обстреливают российские самолеты

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Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей девушки из дела «Сети»

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве по жалобе родителей жительницы Пензы Екатерины Левченко, об исчезновении которой говорилось в резонансной публикации "Медузы" о деле "Сети" (террористическое сообщество, запрещено в России).
Интерфакс 05:17
Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 15:18
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС 02:26
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, где можно сдать анализ на коронавирус

Диагностика на новый коронавирус проводится только в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, в частные клиники диагностические тест-системы не поставляются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новости 08:38
Политика

Изменение Конституции может повлечь смену правительства

Внесение поправок в Конституцию России Конституцию может повлечь за собой смену состава правительства.
Труд 09:11
Экономика

Курс Bitcoin впервые за месяц опустился ниже $9000

Впервые с 28 января цена Bitcoin опустилась ниже $9000. Сегодня она падала до $8980, но затем восстановилась до текущей отметки в $9011.
РБК вчера в 10:28
Общество

В аппарате Минниханова отреагировали на расследование Навального

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов не имеет в собственности частный самолет Falcon 8X, фигурирующий в расследовании оппозиционера Алексея Навального.
Компания вчера в 07:37
Религия

Совещание глав и делегаций поместных церквей завершилось в Аммане

ТАСС вчера в 18:52
Происшествия

Россиянин напал на таксиста из-за отсутствия детского кресла

Lenta.ru 08:37
Политика

В СНБО Украины заявили о подготовке к «наступлению» России

Киев тщательно готовится к «широкомасштабному наступлению» России, рассматривая его, как один из возможных сценариев развития событий на Донбассе.
Профиль вчера в 00:58
Политика

Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере.
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Шоу-бизнес

Агузарова посетила шоу Галкина с каменным лицом

Артистка пришла на съемки в эпатажном ярком костюме, но большинство зрителей увидели, что ее лицо претерпело существенные изменения.
Pravda.Ru 08:22
Общество

Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ

Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
РБК 06:08
Энергетика

SOCAR подтвердила поставку одного танкера нефти Белоруссии

Ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.
РИА Новости вчера в 10:43
Политика

Суд Гааги учел «крымский аргумент» в решении по делу ЮКОСа

В результате спора, длившегося 3,5 года, Апелляционный суд Гааги вынес решение, что Россия обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд.
Газета.Ru 08:47
Происшествия

Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре

"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.
Вести.Ru 08:45
Здоровье

Сотрудники СПИД-центра протестуют перед зданием правительства Армении

Пикет против слияния СПИД-центра с инфекционной клинической больницей «Норк» проводят сотрудники Республиканского центра по профилактике СПИДа перед зданием правительства Армении, 27февраля пишет Sputnik Армения.
Красная весна 06:10
Происшествия

Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение во взяточничестве

РБК 06:59
Автоспорт

Квят показал четвертое время во второй сессии тестов «Формулы-1»

Резервный пилот "Альфа Ромео" Роберт Кубица показал лучшее время в первый день второй серии официальных предсезонных тестов "Формулы-1".
Газета.Ru вчера в 12:26
Авто

Опубликованы цены на новый Land Rover Defender 90 и 110

Новый Land Rover Defender 110 уже довольно давно доступен в конфигураторе, но теперь бренд открывает стол заказов для меньшего Defender 90.
32CARS.ru вчера в 06:41
Хоккей

«Вашингтон» провел специальную церемонию в честь Овечкина

"Вашингтон Кэпиталз" провел специальную церемонию в честь российского нападающего Александра Овечкина, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 01:05
Политика

«Единая Россия» сменит название и лидера

Партия «Единая Россия» намерена сменить название и объединиться с Общероссийским народным фронтом к выборам в Государственную Думу в 2021 году.
Om1.ru 25 февраля в 23:45
Общество

Владимир Путин посетил «Остров мечты»

Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Вести.Ru 06:40
Политика

Во Львове радикалы сорвали выездное заседание комитета Рады

Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове.
REGNUM 07:26
Авто

Опубликованы цены на полноприводный седан Toyota Camry

В свою очередь, японский бренд не стал заранее раскрывать стоимость новой полноприводной версии Toyota Camry, тогда как важный параметр объявляют непосредственно перед появлением в свободной продаже.
Rusargument 01:24
Происшествия

Неизвестные устроили погром в горсовете в Жмеринке на Украине

Неизвестные в масках и с дымовыми шашками в четверг ворвались в помещение горсовета в Жмеринке в Винницкой области Украины, во время инцидента пострадали 12 человек, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.
РИА Новости 08:32
Политика

Шнуров назвал «петухами» членов партии «Единая Россия»

На опровержение слухов по поводу смены названия и лидера партии «Единая Россия» весьма своеобразно отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Live24 вчера в 04:30
Общество

Вице-президент Ирана заболела коронавирусом

«С учётом некоторых признаков заражения госпожи Эбтекар коронавирусом был проведён анализ, который оказался положительным», — заявила советник вице-президента.
RT на русском 09:05
Политика

Лукашенко рассказал о проблемах ЕАЭС

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к интеграции с Россией, но без «понуждения к интеграции».
REGNUM 05:26
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