Экономика
ИнтерфаксВ Думу внесен законопроект о праве ЦБ делать банкиров невыездными
Поправки в Думу внесли семь депутатов, в числе которых глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, вице-спикер Ирина Яровая и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.
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ЦБ РФ с разрешения суда сможет на полгода ограничивать банкирам право выезда за рубеж
Интерфакс - Россия08:08
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Кино
В отечественной версии «Вперёд» убрали упоминание ЛГБТ-персонажа
Футбол
«ПСЖ» видит в Кулибали замену Тиаго Силве
Культура
Amazon впервые купил права на российское реалити-шоу
Видеосервис Amazon Prime Video купил права на российское реалити-шоу «Инстаграмщицы», которое выходит на телеканале «Пятница!», пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителей канала.
Политика
Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Происшествия
В Кремле прокомментировали покушение на чеченского блогера
Как сообщало ИА REGNUM, днем 26 февраля в Польше неизвестный напал в квартире на блогера Тумсо Абдурахманова.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Ираном с 28 февраля
Россия с 28 февраля вводит ограничение на регулярное и чартерное авиасообщение с Ираном.
Музыка
Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении»
Певец Александр Панайотов прокомментировал в Instagram слухи о своем участии в международном вокальном состязании «Евровидение» в 2020 году.
Хоккей
Емелин: «„Авангард“ подходит к первой игре плей-офф в приподнятом настроении»
Команда подходит к первой игре в приподнятом настроении.
Игры
Две следующие игры Yacht Club Games не будут связаны с Shovel Knight
В рамках второго выпуска своей информационной передачи Yacht Club Games Presents студия Yacht Club Games подтвердила, что взялась за разработку двух проектов, ни один из которых не будет связан с Shovel Knight.
Политика
Шнуров назвал «петухами» членов партии «Единая Россия»
На опровержение слухов по поводу смены названия и лидера партии «Единая Россия» весьма своеобразно отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Армия и оружие
Жители окраин Триполи попали под обстрел ПНС Ливии
Как сообщил в Twitter один из местных жителей, под ракетный и минометный обстрелы попали районы Сук аль-Джума, Салах ад-Дин, Айн Зара и Абу Салим.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Спорт
МОК допустил отмену Олимпиады-2020 из-за коронавируса
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил о возможной отмене Олимпиады-2020 в Токио, передает AP.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Биатлон
Драчёв заявил, что СБР подаст иск к сотруднице IBU
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал намерение биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен из-за ситуации с обысками во время чемпионата мира 2020 года в итальянской Антерсельве.
Финансы
Акции «Сургутнефтегаза» обвалились на 10%
Падение российских акций к вечеру четверга ускорилось на фоне дешевеющей нефти, индекс РТС обвалился к уровням конца октября прошлого года.
Политика
Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма
План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.
Кино
Netflix запустил рейтинг популярных фильмов и сериалов
Компания Netflix запустила новую функцию. Она представит пользователям самые популярные проекты. Топ-10 будет обновляться каждый день.
Происшествия
Сорванная ветром крыша рухнула на десятки машин в Симферополе
Около 10 машин оказались повреждены крышей, сорванной ветром с пятиэтажного здания в Симферополе.
Армия и оружие
Эрдоган рассказал, что у США нет ЗРК Patriot для Турции
Общество
В аппарате Минниханова отреагировали на расследование Навального
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов не имеет в собственности частный самолет Falcon 8X, фигурирующий в расследовании оппозиционера Алексея Навального.
Происшествия
Неизвестные устроили погром в горсовете в Жмеринке на Украине
Неизвестные в масках и с дымовыми шашками в четверг ворвались в помещение горсовета в Жмеринке в Винницкой области Украины, во время инцидента пострадали 12 человек, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.
Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри
Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
Здоровье
На украинских вокзалах появились изоляторы из-за коронавируса
Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") организовала на пяти вокзалах помещения для временной изоляции лиц с подозрением на коронавирус и другие респираторные заболевания, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Гаджеты
Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года
Политика
США угрожают Сербии санкциями из-за покупки российского вооружения
Представитель американского Госдепартамента, комментируя доставку Белграду первой части российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», призвал Сербию отказаться от приобретения вооружения у РФ под угрозой санкций.
Кино
Маколей Калкин снимется в 10-м сезоне «Американской истории ужасов»
Райан Мёрфи объявил в Instagram актерский состав десятого сезона сериала-антологии «Американская история ужасов» и раскрыл, что одну из главных ролей в продолжении сыграет Маколей Калкин, звезда комедии «Один дома».