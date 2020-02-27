Поправки в Думу внесли семь депутатов, в числе которых глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, вице-спикер Ирина Яровая и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.

В Думу внесен законопроект о праве ЦБ делать банкиров невыездными

Культура Amazon впервые купил права на российское реалити-шоу Видеосервис Amazon Prime Video купил права на российское реалити-шоу «Инстаграмщицы», которое выходит на телеканале «Пятница!», пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителей канала.

Политика Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских «На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.

Происшествия В Кремле прокомментировали покушение на чеченского блогера Как сообщало ИА REGNUM, днем 26 февраля в Польше неизвестный напал в квартире на блогера Тумсо Абдурахманова.

Музыка Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении» Певец Александр Панайотов прокомментировал в Instagram слухи о своем участии в международном вокальном состязании «Евровидение» в 2020 году.

Игры Две следующие игры Yacht Club Games не будут связаны с Shovel Knight В рамках второго выпуска своей информационной передачи Yacht Club Games Presents студия Yacht Club Games подтвердила, что взялась за разработку двух проектов, ни один из которых не будет связан с Shovel Knight.

Армия и оружие Жители окраин Триполи попали под обстрел ПНС Ливии Как сообщил в Twitter один из местных жителей, под ракетный и минометный обстрелы попали районы Сук аль-Джума, Салах ад-Дин, Айн Зара и Абу Салим.

Общество Владимир Путин посетил «Остров мечты» Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.

Биатлон Драчёв заявил, что СБР подаст иск к сотруднице IBU Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал намерение биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен из-за ситуации с обысками во время чемпионата мира 2020 года в итальянской Антерсельве.

Финансы Акции «Сургутнефтегаза» обвалились на 10% Падение российских акций к вечеру четверга ускорилось на фоне дешевеющей нефти, индекс РТС обвалился к уровням конца октября прошлого года.

Политика Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.

Общество В аппарате Минниханова отреагировали на расследование Навального Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов не имеет в собственности частный самолет Falcon 8X, фигурирующий в расследовании оппозиционера Алексея Навального.

Происшествия Неизвестные устроили погром в горсовете в Жмеринке на Украине Неизвестные в масках и с дымовыми шашками в четверг ворвались в помещение горсовета в Жмеринке в Винницкой области Украины, во время инцидента пострадали 12 человек, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Здоровье На украинских вокзалах появились изоляторы из-за коронавируса Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") организовала на пяти вокзалах помещения для временной изоляции лиц с подозрением на коронавирус и другие респираторные заболевания, сообщила в четверг пресс-служба компании.

Политика США угрожают Сербии санкциями из-за покупки российского вооружения Представитель американского Госдепартамента, комментируя доставку Белграду первой части российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», призвал Сербию отказаться от приобретения вооружения у РФ под угрозой санкций.