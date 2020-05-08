Общество
ИзвестияВ Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды
Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
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с чего всё началось
Во внесенном в Госдуму законопроекте о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.Российская газетавчера в 06:16
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Технологии
Илон Маск начнет чипировать людей в 2020 году
Маск рассказал, что в перспективе компания выйдет на тот уровень, когда человек сможет передавать в мозг информацию из компьютера.
ФАН вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова с детьми переехали на дачу
Поклонники Оксаны Самойловой и Джигана сомневаются в искренности звезд, чья семья еще пару недель назад была на грани развода.
iReactor вчера в 11:10
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02
Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 19:46
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 07 мая в 08:02
Хоккей
Овечкин не попал в символическую сборную России всех времен
Международная федерация хоккея (ИИХФ) не включила Александра Овечкина в символическую сборную СССР и России всех времен, но указав его в расширенном списке.
Prognozist вчера в 09:31
Авто
Внедорожник Kia Mohave получил топовую комплектацию «Gravity»
Компания Kia объявила в Корее о старте продаж новой комплектации рестайлингового внедорожника Mohave.
Тарантас Ньюс вчера в 05:55
Политика
США назвали условие для продления договора СНВ
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
РИА Новости вчера в 17:53
Общество
Названы российские регионы, которым угрожает засуха
Дефицит осадков весной привел к формированию условий для почвенной засухи в ряде регионов России.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 03:43
Общество
В Алтайском крае ввели масочный режим
В Алтайском крае работают предприятия сферы бытового обслуживания, магазины непродовольственных товаров.
Вести Алтай вчера в 11:25
Происшествия
В Кузбассе умер шестой пациент с коронавирусом
Шестой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Кузбассе, за последние сутки выявили еще 19 жителей Кемеровской области с коронавирусом, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:43
Армия и оружие
Спецназ в Новосибирске и мотострелки в Кузбассе отметили День Победы
Военнослужащие отдельного соединения специального назначения из Новосибирской области и мотострелковой бригады в Кузбассе провели митинги и выносы боевых знамен.
ТК Звезда 00:57
Общество
В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски
Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
REGNUM вчера в 12:28
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
Общество
Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона отсрочили введение наказания за отсутствие медицинской маски.
РИА Новости вчера в 14:16
Здоровье
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Политика
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.
РИА Новости вчера в 22:45
Авто
Представлен обновлённый Nissan Kicks
Стоит сказать, что кроссовер Nissan Kicks, который продаётся на глобальном рынке, пользуется устойчивым спросом.
Тарантас Ньюс вчера в 03:59
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Шоу-бизнес
С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине
Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru вчера в 08:14
Кино
39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
Что происходит вчера в 02:50
Кино
Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале
Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:44
Армия и оружие
Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM вчера в 17:02
Музыка
Боб Дилан выпустит альбом впервые за восемь лет
Газета.Ru вчера в 23:31
Наука
Ежедневное употребление кофе снижает риск смертности
Ученые из Университета Южной Каролины выяснили, что у людей, которые постоянно выпивают одну чашку кофе в день, преждевременная смертность ниже на 12% по сравнению с теми, кто не употребляет этот напиток.
МИР 24 вчера в 21:50
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru вчера в 13:44
Экономика
Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.
РБК 07 мая в 11:22