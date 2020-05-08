с чего всё началось

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

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