Общество
ИзвестияВ Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды
Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
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Во внесенном в Госдуму законопроекте о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.Российская газета06:16
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Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
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Загадочное видео Ким Чен Ына с двойниками попало в сеть
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CD Projekt RED пояснила наличие «внутриигровых покупок» в Cyberpunk 2077
Компания CD Projekt RED прокомментировала ситуацию изданию Twinfinite и отметила, что в случае Cyberpunk 2077 «внутриигровые покупки» не связаны с микротранзакциями.
Городской портал Новый Нижний вчера в 02:00
Политика
Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР
7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 08:53
Политика
Трамп обсудил с Меркель годовщину Победы
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили 75-ю годовщину Победы.
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Футбол
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В случае досрочного завершения футбольного сезона в России РПЛ рассматривает возможность проведения мини-турнира, чтобы по спортивному принципу определить, кто в следующем сезоне достоин играть в премьер-лиге.
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В Call of Duty: Warzone появится песчаная карта
Чемпионат 06 мая в 08:19
Общество
Глава Крыма заявил, что туристический сезон вряд ли состоится
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что туристический сезон в этом году в регионе вряд ли состоится.
Газета.Ru 12:44
Космос
Раскрыта загадка атмосферы Юпитера
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Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor 06 мая в 10:07
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Экс-главе СКР по Волгоградской области предъявили новое обвинение
REGNUM вчера в 10:04
Общество
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
В сообщении торговой площадки говорится, что причины уточняются.
Эхо Москвы 05:34
Экономика
ВШЭ прогнозирует падение ВВП России на 7% при худшем сценарии
Рецессия в России прекратится в 2022 году, а суммарное падение ВВП за 2020-2021 годы составит 7,1%.
BFM.ru 08:11
Общество
В кабмине назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в эфире канала "Россия-1" заявил, что страна может выйти из режима ограничений в конце мая-начале июня.
Газета.Ru 15:42
Энергетика
В Китае нашли крупное месторождение природного газа
PetroChina Southwest Oil and Gasfield Company (SWOG) успешно завершила поиск нефти и газа в поселке Тяньбао уезда Даин, сумев обеспечить добычу 1,22 млн кубометров газа.
RuNews24.ru 01:28
Общество
С 12 мая в Алтайском крае введут масочный режим
Добавим, что 65 регионов в России уже ввели масочный режим.
Вести Алтай вчера в 11:14
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Финансы
Эксперт рассказал, чем опасно досрочное погашение кредита
Досрочное погашение кредита юридическими и физическими лицами, как правило, лишено экономического смысла, а в случае с юрлицами может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
ПРАЙМ 19:04
Общество
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима
Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета 15:16
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер продемонстрировал шпагат в 72 года
Слово и Дело 03:22
Общество
В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь
Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии коронавируса.
Вести ФМ 03:43
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Студия Wizart представила мультсериал о роботах «Огнеботы Тина»
Киноафиша России 10:13
Общество
Москвичам разъяснили порядок восстановления аннулированных пропусков
В департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы "Интерфаксу" пояснили, что работающие москвичи, чьи пропуска были аннулированы, смогут проверить причину и устранить несоответствие в данных в специальном разделе на IT-платформе Московского инновационного кластера (МИК).
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Политика
Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлением по случаю 75-летия Победы, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Коммерсантъ 18:27
Игры
В файлах Steam нашли упоминание Half-Life 2: Remastered
CyberSport.ru 05:00
Армия и оружие
В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии
Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU вчера в 04:45