Общество

ИзвестияИзвестияВ Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
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с чего всё началось
Во внесенном в Госдуму законопроекте
 о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.
Российская газета06:16

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Торгцентры не отпускают арендаторов

Коммерсантъ09:46

В Госдуму внесли законопроект о расторжении договоров аренды

РИА Новости14:15

Владельцы торговых центров предупредили о «необратимом» коллапсе отрасли

РБК12:28

Собственники торговых центров предупредили о необратимом разрушении отрасли

Интерфакс13:05

Кабмин предложил разрешить арендаторам расторгать договор без штрафа

RT на русском16:17

Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов

Российская газета06:16

Законопроект об особенностях договоров аренды внесен в Госдуму

REGNUM00:32
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Здоровье

Глава минздрава РТ рассказал о смертности от пневмонии в Татарстане

АиФ Казань 12:03
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Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
РИА Новости 17:15
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Общество

Загадочное видео Ким Чен Ына с двойниками попало в сеть

Московский Комсомолец 03:53
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Киберспорт

CD Projekt RED пояснила наличие «внутриигровых покупок» в Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED прокомментировала ситуацию изданию Twinfinite и отметила, что в случае Cyberpunk 2077 «внутриигровые покупки» не связаны с микротранзакциями.
Городской портал Новый Нижний вчера в 02:00
3
Политика

Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР

7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 08:53
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Политика

Трамп обсудил с Меркель годовщину Победы

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили 75-ю годовщину Победы.
Lenta.ru 17:27
Футбол

«Рубин» может сыграть в мини-турнире за право остаться в РПЛ

В случае досрочного завершения футбольного сезона в России РПЛ рассматривает возможность проведения мини-турнира, чтобы по спортивному принципу определить, кто в следующем сезоне достоин играть в премьер-лиге.
Татар-информ 15:36
Киберспорт

В Call of Duty: Warzone появится песчаная карта

Чемпионат 06 мая в 08:19
Общество

Глава Крыма заявил, что туристический сезон вряд ли состоится

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что туристический сезон в этом году в регионе вряд ли состоится.
Газета.Ru 12:44
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Космос

Раскрыта загадка атмосферы Юпитера

Sibnet Новости 10:38
Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor 06 мая в 10:07
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Происшествия

Экс-главе СКР по Волгоградской области предъявили новое обвинение

REGNUM вчера в 10:04
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Общество

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

В сообщении торговой площадки говорится, что причины уточняются.
Эхо Москвы 05:34
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Экономика

ВШЭ прогнозирует падение ВВП России на 7% при худшем сценарии

Рецессия в России прекратится в 2022 году, а суммарное падение ВВП за 2020-2021 годы составит 7,1%.
BFM.ru 08:11
Общество

В кабмине назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в эфире канала "Россия-1" заявил, что страна может выйти из режима ограничений в конце мая-начале июня.
Газета.Ru 15:42
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Энергетика

В Китае нашли крупное месторождение природного газа

PetroChina Southwest Oil and Gasfield Company (SWOG) успешно завершила поиск нефти и газа в поселке Тяньбао уезда Даин, сумев обеспечить добычу 1,22 млн кубометров газа.
RuNews24.ru 01:28
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Общество

С 12 мая в Алтайском крае введут масочный режим

Добавим, что 65 регионов в России уже ввели масочный режим.
Вести Алтай вчера в 11:14
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Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец вчера в 06:36
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Финансы

Эксперт рассказал, чем опасно досрочное погашение кредита

Досрочное погашение кредита юридическими и физическими лицами, как правило, лишено экономического смысла, а в случае с юрлицами может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
ПРАЙМ 19:04
Общество

Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета 15:16
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Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер продемонстрировал шпагат в 72 года

Слово и Дело 03:22
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Общество

В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь

Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии коронавируса.
Вести ФМ 03:43
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Кино

Студия Wizart представила мультсериал о роботах «Огнеботы Тина»

Киноафиша России 10:13
Музыка

BTS распределили обязанности по созданию нового альбома

Popcake 10:28
Общество

Москвичам разъяснили порядок восстановления аннулированных пропусков

В департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы "Интерфаксу" пояснили, что работающие москвичи, чьи пропуска были аннулированы, смогут проверить причину и устранить несоответствие в данных в специальном разделе на IT-платформе Московского инновационного кластера (МИК).
Интерфакс 10:37
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Политика

Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлением по случаю 75-летия Победы, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Коммерсантъ 18:27
Игры

В файлах Steam нашли упоминание Half-Life 2: Remastered

CyberSport.ru 05:00
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Армия и оружие

В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии

Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU вчера в 04:45
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