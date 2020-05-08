Общество
ИзвестияВ Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды
Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
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с чего всё началось
Во внесенном в Госдуму законопроекте о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.Российская газетавчера в 06:16
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Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru вчера в 08:44
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru вчера в 20:59
Общество
Власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок
Использование только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением, сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
RT на русском вчера в 08:43
Хоккей
Толчинский и Шарипзянов подписали контракты с «Авангардом»
Омский клуб подписал контракт с Шарипзяновым на три года, с Толчинским – на два.
Sports.ru вчера в 09:01
Музыка
Новый клип Little Big за три часа набрал более миллиона просмотров
Новый клип группы Little Big на трек "Hypnodancer" набрал свыше миллиона просмотров за три часа, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости вчера в 08:23
Футбол
«Зенит» интересуется нападающим «Бешикташа»
Руководство «Зенита» рассматривает вариант с приобретением форварда «Бешикташа» Умута Найира.
Чемпионат вчера в 16:28
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Культура
Песня «День Победы» прозвучит на разных языках мира
Песня "День Победы" прозвучит 9 Мая на разных языках мира, сообщает Россотрудничество на своей странице в Facebook.
Москва 24 06 мая в 11:07
Общество
Вирусологи оценили риск заразиться коронавирусом в море или бассейне
Исследователи из Высшего совета научных исследований (CSIC) изучили возможность распространения вируса SARS-CoV-2 в бассейнах и других местах для купания.
Российская газета вчера в 17:33
Авто
Американские автодилеры вывозят автомобили в море
Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде.
Автоновости дня вчера в 01:38
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Общество
Кадыров решил ослабить режим ограничений в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров начал ослаблять режим ограничений, введенный в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 20:31
Происшествия
В Хакасии выявлено более 400 случаев заражения коронавирусом
Абакан, 9 мая 2020, 06:52 — REGNUM В Хакасии за последние сутки было выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а общее число заразившихся достигло 403 человека.
REGNUM вчера в 23:52
Общество
Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
Культура
Мосфильм назвал любимые фильмы россиян о войне
URA.Ru вчера в 23:51
Общество
Текслер рассказал об условиях снятия ограничений в Челябинской области
Напомним, к 8 мая в Челябинской области зафиксировано 967 случаев заражения коронавирусом, из них 68 – за последние сутки.
АиФ Челябинск вчера в 06:12
Общество
Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
Энергетика
В Китае нашли крупное месторождение природного газа
PetroChina Southwest Oil and Gasfield Company (SWOG) успешно завершила поиск нефти и газа в поселке Тяньбао уезда Даин, сумев обеспечить добычу 1,22 млн кубометров газа.
RuNews24.ru вчера в 01:28
Общество
Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу.
РБК вчера в 11:15
Политика
США назвали условие для продления договора СНВ
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times.
Известия вчера в 19:08
Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 06:11
Авто
Названы автомобильные марки с самыми преданными владельцами в России
AutoNews вчера в 06:58
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Общество
Актриса Анна Банщикова замечена в скандале с казаками в Геленджике
7 мая в сети было размещено видео, на котором зафиксирован конфликт между казачьим патрулём и актрисой сериала «Ищейка» Анной Банщиковой.
Бизнес-газета вчера в 04:04
Наука
Китайские врачи нашли коронавирус в сперме заражённых пациентов
Группа китайских исследователей обнаружила коронавирус нового типа SARS-CoV-2 в семени нескольких заразившихся мужчин, в том числе тех пациентов, которые находились в ремиссии.
News.ru вчера в 04:45
Футбол
Сон Хын Мин завершил военные сборы в Южной Корее
Vprognoze.ru вчера в 06:27
Армия и оружие
Корабли НАТО ушли из Баренцева моря
Группа кораблей НАТО ушла из Баренцева моря, сообщает пресс-служба Шестого флота США.
Коммерсантъ вчера в 21:13
Общество
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы
МИР 24 вчера в 23:42
Общество
ПФР упростил получение выплаты в 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Выплата в размере 5 тысяч рублей положена всем семьям, у которых право на материнский капитал появилось или появится до 1 июля текущего года.
Российская газета вчера в 07:12
Общество
Минобрнауки приняло решение провести выпускные экзамены в вузах онлайн
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в целях профилактики коронавируса распорядился провести выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении министерства, с применением дистанционных технологий.
ТАСС вчера в 17:09