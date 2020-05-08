Общество

ИзвестияИзвестияВ Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
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с чего всё началось
Во внесенном в Госдуму законопроекте
 о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.
Российская газетавчера в 06:16

Подробнее о событии

Торговым центрам предрекают крах из-за послаблений арендаторам

News.ruвчера в 19:44

Законопроект об особенностях договоров аренды внесен в Госдуму

REGNUMвчера в 00:32

Владельцы торговых центров предупредили о «необратимом» коллапсе отрасли

РБКвчера в 12:28

Собственники торговых центров предупредили о необратимом разрушении отрасли

Интерфаксвчера в 13:05

Торгцентры не отпускают арендаторов

Коммерсантъвчера в 09:46

Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов

Российская газетавчера в 06:16

В Госдуму внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

РИА Новостивчера в 14:15
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Здоровье

Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай

Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
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Здоровье

Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19

Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:27
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Политика

На Украине предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку

Киев, 9 мая 2020, 06:59 — REGNUM Признать утратившим силу закон, запрещающий производство и распространение георгиевской ленты на Украине, предложил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь»).
REGNUM вчера в 23:59
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Политика

Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:08
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Общество

Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений

Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
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Политика

В Москве прошел воздушный парад в честь Дня Победы

Профиль 03:56
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Космос

МГУ расскажет о добыче редких металлов на Луне

Пресс-служба МГУ сообщила, что 7 мая в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем» пройдет дискуссия «Космические кладовые Земли», в рамках которой эксперты расскажут о перспективах добычи редких металлов на Луне.
Аргументы и Факты 07 мая в 04:01
5
Общество

В Пермском крае выявлено 16 новых заболевших коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал данные о распространении коронавируса в России на 9 мая. В Прикамье выявлено 16 новых случаев заболевания.
Business Class (Пермь) 04:03
Общество

Путин возложил цветы к мемориалам городам-героям в Москве

RT на русском 03:36
Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru вчера в 20:59
13
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец 07 мая в 06:36
15
Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
1
Общество

В ВОЗ нашли объяснение росту числа заражений коронавирусом в России

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан нашел объяснение росту числа заражений коронавирусом в России.
Наша версия 02:55
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Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных смартфонов в мире

Аналитический отдел компании Canalys опубликовал статистику продаж новых смартфонов на глобальном рынке за первые три месяца 2020 года.
Газета DAILY вчера в 16:06
14
Политика

Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве

RT на русском 03:14
16
Технологии

Илон Маск начнет чипировать людей в 2020 году

Маск рассказал, что в перспективе компания выйдет на тот уровень, когда человек сможет передавать в мозг информацию из компьютера.
ФАН вчера в 10:12
297
Общество

Вильфанд назвал регионы РФ, которым угрожает засуха

Засуха возможна в Астраханской, Белгородской, Брянской и Калужской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
NewInform вчера в 02:42
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Здоровье

23 новых заболевших COVID-19 зафиксировано в Тюменской области

Как сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, в регионе зафиксировано 23 новых заболевших за сутки.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:45
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 07 мая в 15:44
523
Общество

В Москве вылечились от коронавируса ещё 2520 пациентов

Общее число выздоровевших достигло 12 799. Накануне в Москве за сутки после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 1032 пациента.
RT на русском 03:33
258
Политика

МИД РФ назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору

МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами.
Вести.Ru вчера в 16:30
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Общество

В РФ выявлено почти 200 тысяч носителей коронавируса

Москва, 9 мая 2020, 10:53 — REGNUM Число выявленных носителей коронавируса в России достигло 198 676.
REGNUM 03:53
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Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
18
Общество

Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России

В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК вчера в 16:13
70
Общество

Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью.
Lenta.ru вчера в 10:23
252
Общество

Уровень безработицы в США достиг рекордной отметки за апрель

Уровень безработицы в США за минувший апрель достиг рекордных 14,7%. Это значит, что 20,5 млн человек потеряли работу в течение месяца.
Piter.tv вчера в 13:01
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Футбол

Александр Мостовой: «Страшно было бы выходить на поле из-за коронавируса. До сих пор не верю, что Бундеслига начнется»

Напомним, чемпионат Германии станет первым из топ-5 европейских лиг, который возобновится после приостановки из-за коронавируса.
Матч ТВ вчера в 12:59
Игры

Разработчики Mortal Kombat 11 анонсировали расширение Aftermath

Игроки смогут купить расширение отдельно или получить его в составе издания Mortal Kombat 11: Aftermath, которое включает в себя основную игру и боевой набор Kombat Pack.
News.ru 06 мая в 09:52
9
Общество

В России за сутки выявили 10 817 случаев коронавируса

В России за последние сутки подтверждено 10 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах.
RT на русском 03:46
15
Здоровье

В Екатеринбурге оштрафовали врача, лечившего коронавирус на дому

8 мая решением Чкаловского районного суда в Екатеринбурге оштрафовали врача городской клинической больницы № 24 Алексея Малинкина, лечившего коронавирус на дому.
Твой Континент 03:41
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