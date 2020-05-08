Общество
ИзвестияВ Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды
Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
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с чего всё началось
Во внесенном в Госдуму законопроекте о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.Российская газетавчера в 06:16
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Здоровье
Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай
Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
Здоровье
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:27
Политика
На Украине предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку
Киев, 9 мая 2020, 06:59 — REGNUM Признать утратившим силу закон, запрещающий производство и распространение георгиевской ленты на Украине, предложил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь»).
REGNUM вчера в 23:59
Политика
Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:08
Общество
Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
Космос
МГУ расскажет о добыче редких металлов на Луне
Пресс-служба МГУ сообщила, что 7 мая в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем» пройдет дискуссия «Космические кладовые Земли», в рамках которой эксперты расскажут о перспективах добычи редких металлов на Луне.
Аргументы и Факты 07 мая в 04:01
Общество
В Пермском крае выявлено 16 новых заболевших коронавирусом
Роспотребнадзор опубликовал данные о распространении коронавируса в России на 9 мая. В Прикамье выявлено 16 новых случаев заболевания.
Business Class (Пермь) 04:03
Общество
Путин возложил цветы к мемориалам городам-героям в Москве
RT на русском 03:36
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец 07 мая в 06:36
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
Общество
В ВОЗ нашли объяснение росту числа заражений коронавирусом в России
Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан нашел объяснение росту числа заражений коронавирусом в России.
Наша версия 02:55
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных смартфонов в мире
Аналитический отдел компании Canalys опубликовал статистику продаж новых смартфонов на глобальном рынке за первые три месяца 2020 года.
Газета DAILY вчера в 16:06
Политика
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве
RT на русском 03:14
Технологии
Илон Маск начнет чипировать людей в 2020 году
Маск рассказал, что в перспективе компания выйдет на тот уровень, когда человек сможет передавать в мозг информацию из компьютера.
ФАН вчера в 10:12
Общество
Вильфанд назвал регионы РФ, которым угрожает засуха
Засуха возможна в Астраханской, Белгородской, Брянской и Калужской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
NewInform вчера в 02:42
Здоровье
23 новых заболевших COVID-19 зафиксировано в Тюменской области
Как сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, в регионе зафиксировано 23 новых заболевших за сутки.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:45
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 07 мая в 15:44
Общество
В Москве вылечились от коронавируса ещё 2520 пациентов
Общее число выздоровевших достигло 12 799. Накануне в Москве за сутки после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 1032 пациента.
RT на русском 03:33
Политика
МИД РФ назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору
МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами.
Вести.Ru вчера в 16:30
Общество
В РФ выявлено почти 200 тысяч носителей коронавируса
Москва, 9 мая 2020, 10:53 — REGNUM Число выявленных носителей коронавируса в России достигло 198 676.
REGNUM 03:53
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК вчера в 16:13
Общество
Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью.
Lenta.ru вчера в 10:23
Общество
Уровень безработицы в США достиг рекордной отметки за апрель
Уровень безработицы в США за минувший апрель достиг рекордных 14,7%. Это значит, что 20,5 млн человек потеряли работу в течение месяца.
Piter.tv вчера в 13:01
Футбол
Александр Мостовой: «Страшно было бы выходить на поле из-за коронавируса. До сих пор не верю, что Бундеслига начнется»
Напомним, чемпионат Германии станет первым из топ-5 европейских лиг, который возобновится после приостановки из-за коронавируса.
Матч ТВ вчера в 12:59
Игры
Разработчики Mortal Kombat 11 анонсировали расширение Aftermath
Игроки смогут купить расширение отдельно или получить его в составе издания Mortal Kombat 11: Aftermath, которое включает в себя основную игру и боевой набор Kombat Pack.
News.ru 06 мая в 09:52
Общество
В России за сутки выявили 10 817 случаев коронавируса
В России за последние сутки подтверждено 10 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах.
RT на русском 03:46
Здоровье
В Екатеринбурге оштрафовали врача, лечившего коронавирус на дому
8 мая решением Чкаловского районного суда в Екатеринбурге оштрафовали врача городской клинической больницы № 24 Алексея Малинкина, лечившего коронавирус на дому.
Твой Континент 03:41