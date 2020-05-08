Общество
ИзвестияВ Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды
Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
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с чего всё началось
Во внесенном в Госдуму законопроекте о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.Российская газета06:16
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Космос
Китай успешно испытал пилотируемый космический корабль
ANNA-News 05:43
Здоровье
В Пермском крае выявлено 25 новых случаев коронавируса
За сутки в Пермском крае выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь 06 мая в 04:22
Политика
Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине
Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК 19:06
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Общество
Лев Гудков: «Русского терпения» хватит еще максимум на два месяца
О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
Росбалт 02:59
Здоровье
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Один из наиболее распространенных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 — утрата обоняния, выяснил профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат.
РИА Новости 07:13
Здоровье
Роспотребнадзор: уровень смертности от коронавируса составляет 0,9%
В России уровень смертности пациентов с COVID-19 составляет 0,9%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 09:12
Армия и оружие
Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
Космос
Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру
Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли.
N+1 06 мая в 09:02
Происшествия
Офицер ФСО, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ
Офицер Федеральной службы охраны, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ.
Эхо Москвы 16:03
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 16:13
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Общество
Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города
Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
Общество
Попова заявила, что ограничения сохранятся до появления вакцины
Определённые правила будут продолжать действовать в России до появления вакцины от коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 09:55
Политика
Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
РБК 14:45
Игры
Авторы The Medium не раскрывают детали соглашения с Microsoft
Представление нового хоррора студии Bloober Team стало одним из самых ярких моментов презентации Inside Xbox.
Игромания.ру 09:55
Общество
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости 11:57
Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
Наука
Пластмасса добралась в моторах до распределительных валов
В проекте принимали участие представители концерна Daimler, бельгийский производитель пластмасс SBHPP/Vyncolit.
32CARS.ru 15:14
Игры
Electronic Arts выпустит ремастер оригинального Mass Effect
NewInform вчера в 03:48
Кино
Марк Гуггенхайм займется экранизацией комикса о замороженном суперсолдате
Два года о проекте ничего не было слышно, но сейчас стало известно, что им займется Марк Гуггенхайм, создатель супергеройской вселенной CW, в которую входят «Стрела», «Флэш», «Супергерл», «Легенды завтрашнего дня» и другие сериалы.
Киноафиша России 10:24
Наука
Впервые зафиксированы припадки у голых землекопов
Anonsens 08:55
Политика
США назвали России условие для продления ракетного договора
Ранее США не исключали продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагали расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешнее соглашение, а также хотели включить в договор Китай, хотя в Пекине заявили, что в подобных переговорах не заинтересованы.
РИА Новости 17:53
Армия и оружие
Второй самолет с российскими военными специалистами вернулся из Италии
Второй самолет с российскими военными специалистами, выполнявшими задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии, прибыл в пятницу, 8 мая, на аэродром Чкаловский Московской области.
Известия 19:38
Экономика
Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты Sukhoi Superjet 100
Шесть национальных маршрутов мексиканской авиакомпании Interjet обслуживают российские самолеты Sukhoi Superjet 100, следует из данных сервиса Flightradar, шесть компания заявила СМИ, что эти суда идеально подходят для обслуживания низкого спроса.
ПРАЙМ 17:54
Общество
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима
Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета 15:16
Политика
В США вновь отвергли причастность к попытке вторжения в Венесуэлу
Вашингтон, 9 мая 2020, 02:56 — REGNUM США никак не связаны с попыткой морского вторжения и госпереворота в Венесуэле и по-прежнему выступают за мирную передачу власти в республике.
REGNUM 19:56
Происшествия
Красноярский экс-депутат Быков обвинил губернатора в сговоре против него
Бизнесмен и экс-депутат краевого заксобрания Анатолий Быков прокомментировал решение о его аресте.
Коммерсантъ 07:54
Наука
Гребневики съели свое потомство для удержания новых территорий
Инвазивные гребневики Mnemiopsis leidyi на севере своего ареала питаются личинками своего же вида, когда их обычной еды недостаточно, сообщается в Communications Biology.
N+1 14:15