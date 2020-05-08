Общество
ИзвестияВ Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды
Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
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с чего всё началось
Во внесенном в Госдуму законопроекте о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.Российская газетавчера в 06:16
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Экономика
Парикмахеров ждет массовое банкротство
Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-обмудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
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Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
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Армия и оружие
Сколько длилась Берлинская операция Красной армии
Planet Today вчера в 03:33
Политика
В Магадане открыли мемориал героям трассы «Аляска-Сибирь»
Мемориал посвящен подвигу личного состава 1-й перегоночной Краснознаменной авиадивизии воздушной трассы "Аляска-Сибирь".
Вести.Ru 01:01
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Наука
Фульгурит: когда молния ударяет в песок
Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами.
Популярная механика вчера в 14:17
Общество
Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
Происшествия
В Москве арестован банкир Олег Власов
В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов.
BFM.ru вчера в 02:25
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
Авто
Американские автодилеры вывозят автомобили в море
Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде.
Автоновости дня вчера в 01:38
Политика
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве
Киев, 9 мая 2020, 08:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак возложили цветы к Вечному огню в киевском Парке славы, сообщил 9 мая журналист Андрей Павловский в своём Telegram-канале.
REGNUM 01:49
Общество
Стратегические бомбардировщики взяли курс на Москву
Первыми очевидцами полета бомбардировщиков стали жители Энгельса и Саратова.
Lenta.ru 02:39
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru вчера в 05:08
Единоборства
У одного из участников UFC 249 выявлен коронавирус
Российская газета 01:55
Общество
В Екатеринбурге проходит авиапарад Победы
Сегодня, 9 мая, в 10:55 в небе над Екатеринбургом стартовал авиационный парад Победы.
Вечерние Ведомости 03:00
Общество
В Петербурге закроются несколько точек гипермаркета «Карусель»
Neva.Today вчера в 08:05
Кино
Братья Руссо приступили к производству ремейка «Геркулеса»
Культуромания вчера в 06:51
Шоу-бизнес
Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров
РИА Новости 07 мая в 22:05
Авто
Sollers запустила сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford
Российская компания Sollers запустила сервис платной абонентской подписки на автомобили УАЗ и Ford отечественной сборки.
Тарантас Ньюс 07 мая в 00:10
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе
Недавно культурист показал фейковую растяжку на столе в новом видео, опубликованным в Instagram.
Актуальные Новости вчера в 10:03
Общество
Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью.
Lenta.ru вчера в 10:23
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"В Российской Федерации проведено более 5,2 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки сделано 234 тыс. тестов.
ТАСС 02:16
Общество
Кадыров разрешил небольшим магазинам в Грозном возобновить работу
В Грозном со следующей недели смогут возобновить работу малые предприятия в сфере услуг.
Дождь 02:55
Происшествия
СМИ узнали о смерти работавшего в Кремле офицера ФСО из-за коронавируса
В Центральном военном госпитале ФСБ от пневмонии умер помощник дежурного комендатуры московского Кремля, майор Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Титов.
РБК 01:49
Наука
Впервые зафиксированы припадки у голых землекопов
Anonsens вчера в 08:55
Игры
Игры серий Tomb Raider, Just Cause и Deus Ex отдают в Steam со скидкой 95%
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Игромания.ру 02:59