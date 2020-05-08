Общество

ИзвестияИзвестияВ Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
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с чего всё началось
Во внесенном в Госдуму законопроекте
 о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.
Российская газетавчера в 06:16

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Торговым центрам предрекают крах из-за послаблений арендаторам

News.ruвчера в 19:44

Законопроект об особенностях договоров аренды внесен в Госдуму

REGNUMвчера в 00:32

Владельцы торговых центров предупредили о «необратимом» коллапсе отрасли

РБКвчера в 12:28

Собственники торговых центров предупредили о необратимом разрушении отрасли

Интерфаксвчера в 13:05

Торгцентры не отпускают арендаторов

Коммерсантъвчера в 09:46

Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов

Российская газетавчера в 06:16

В Госдуму внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

РИА Новостивчера в 14:15
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Политика

Путин возложил цветы к Вечному огню в Александровском саду

ТАСС 03:02
Экономика

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-обмудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
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Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM вчера в 03:31
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Армия и оружие

Сколько длилась Берлинская операция Красной армии

Planet Today вчера в 03:33
Политика

В Магадане открыли мемориал героям трассы «Аляска-Сибирь»

Мемориал посвящен подвигу личного состава 1-й перегоночной Краснознаменной авиадивизии воздушной трассы "Аляска-Сибирь".
Вести.Ru 01:01
Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
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Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
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Наука

Фульгурит: когда молния ударяет в песок

Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами.
Популярная механика вчера в 14:17
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Общество

Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений

Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
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Происшествия

В Москве арестован банкир Олег Власов

В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов.
BFM.ru вчера в 02:25
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Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
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Авто

Американские автодилеры вывозят автомобили в море

Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде.
Автоновости дня вчера в 01:38
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Политика

Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве

Киев, 9 мая 2020, 08:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак возложили цветы к Вечному огню в киевском Парке славы, сообщил 9 мая журналист Андрей Павловский в своём Telegram-канале.
REGNUM 01:49
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Происшествия

Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в Башкирии

ТАСС 01:32
Политика

Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко

РБК вчера в 11:15
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Общество

Стратегические бомбардировщики взяли курс на Москву

Первыми очевидцами полета бомбардировщиков стали жители Энгельса и Саратова.
Lenta.ru 02:39
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Происшествия

В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей

Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru вчера в 05:08
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Единоборства

У одного из участников UFC 249 выявлен коронавирус

Российская газета 01:55
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Общество

В Екатеринбурге проходит авиапарад Победы

Сегодня, 9 мая, в 10:55 в небе над Екатеринбургом стартовал авиационный парад Победы.
Вечерние Ведомости 03:00
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Общество

В Петербурге закроются несколько точек гипермаркета «Карусель»

Neva.Today вчера в 08:05
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Кино

Братья Руссо приступили к производству ремейка «Геркулеса»

Культуромания вчера в 06:51
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Шоу-бизнес

Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров

РИА Новости 07 мая в 22:05
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Авто

Sollers запустила сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford

Российская компания Sollers запустила сервис платной абонентской подписки на автомобили УАЗ и Ford отечественной сборки.
Тарантас Ньюс 07 мая в 00:10
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Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе

Недавно культурист показал фейковую растяжку на столе в новом видео, опубликованным в Instagram.
Актуальные Новости вчера в 10:03
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Общество

Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью.
Lenta.ru вчера в 10:23
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Общество

В России проведено более 5 млн тестов на коронавирус

"В Российской Федерации проведено более 5,2 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки сделано 234 тыс. тестов.
ТАСС 02:16
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Общество

Кадыров разрешил небольшим магазинам в Грозном возобновить работу

В Грозном со следующей недели смогут возобновить работу малые предприятия в сфере услуг.
Дождь 02:55
Происшествия

СМИ узнали о смерти работавшего в Кремле офицера ФСО из-за коронавируса

В Центральном военном госпитале ФСБ от пневмонии умер помощник дежурного комендатуры московского Кремля, майор Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Титов.
РБК 01:49
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Наука

Впервые зафиксированы припадки у голых землекопов

Anonsens вчера в 08:55
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Игры

Игры серий Tomb Raider, Just Cause и Deus Ex отдают в Steam со скидкой 95%

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