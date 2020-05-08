Общество
ИзвестияВ Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды
Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
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с чего всё началось
Во внесенном в Госдуму законопроекте о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.Российская газетавчера в 06:16
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Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 20:19
Здоровье
Трутнев призвал регионы ДФО не спешить с отменой режима самоизоляции
"Снятие ограничительных мер не должно быть поспешным, цена ошибки – здоровье и жизни людей", - заявил полпред президента в ДФО Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что не следует спешить с отменой ограничительных мер из-за коронавируса.
Байкал-Daily вчера в 22:36
Политика
Путин возложил цветы к Вечному огню
В День Победы президент России Владимир Путин возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Российская газета 03:26
Единоборства
У одного из участников UFC 249 выявлен коронавирус
У одного из бойцов турнира UFC 249, который состоится в ночь на 10 мая по московскому времени, положительный тест на коронавирус.
Российская газета 01:55
Общество
В Минздраве настаивают, что ЕГЭ нужно перенести на август-сентябрь
По мнению главы Минздрава, вряд ли эпидемиологическая обстановка в стране настолько выправится, что сдача ЕГЭ в июле будет абсолютно безопасна для школьников На июнь точно ориентироваться нельзя, если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь, - цитируют Мурашко РИА Новости.
Vologda-poisk.ru вчера в 09:41
Политика
Воздушный Парад Победы прошел над Москвой
Над Москвой прошел воздушный парад ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Над столицей символично пролетели 75 самолетов и вертолетов.
РЕН ТВ 03:36
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Общество
Во Владикавказе и Грозном отменили авиапролеты из-за дождя
Воздушную часть парада в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили из-за плохой погоды во Владикавказе и Грозном.
РБК 03:25
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Ровно в полдень по тюменскому времени президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевских стен и с торжественной речью обратился к жителям страны, празднующей 75-летие Великой Победы.
Тюменская область сегодня 03:32
Армия и оружие
В Петербурге прошел авиационный парад
Российская газета 03:40
Здоровье
В Екатеринбурге оштрафовали врача, лечившего коронавирус на дому
8 мая решением Чкаловского районного суда в Екатеринбурге оштрафовали врача городской клинической больницы № 24 Алексея Малинкина, лечившего коронавирус на дому.
Твой Континент 03:41
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
Футбол
Туран: «Думал, что перехожу в „Баварию“, а не в „Барселону“»
Полузащитник "Барселоны" Арда Туран, досрочно вернувшийся из аренды в Турции, рассказал о подробностях своего перехода в каталонский клуб в 2015 году.
Soccer.ru вчера в 17:39
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru вчера в 16:39
Общество
Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
Происшествия
Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
Две трети (67%) пациентов больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19, находятся в тяжелом (60%) и очень тяжелом (7%) состоянии.
Коммерсантъ 07 мая в 05:59
Общество
Собянин поздравил ветеранов с Днем Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 01:54
Общество
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости 07 мая в 10:22
Общество
Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая
Власти Москвы с 12 мая отменят возможность оформить цифровой проспуск через SMS на номер 7377, сообщил руководитель городского департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
Интерфакс вчера в 11:28
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru вчера в 05:08
Общество
Ученый рассказал о способах дезинфекции защитных масок
Российская газета 00:14
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Общество
В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус
В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
Общество
В Омской области коронавирусом заразились уже 208 человек
За сутки диагноз COVID-19 зарегистрировали у 11 человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
АиФ Омск 07 мая в 02:16
Происшествия
Число больных коронавирусом в Челябинской области перевалило за 1000
За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился у 91 человека. Всего в регионе зарегистрировано 1058 случаев заболевания.
Челябинск Сегодня 02:39
Армия и оружие
Первые российские военные вернулись из Италии
Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны РФ, помогавшего Италии в борьбе с коронавирусом, приземлился в пятницу на подмосковном аэродроме Чкаловский.
ТАСС вчера в 12:27
Общество
Кадыров разрешил небольшим магазинам в Грозном возобновить работу
В Грозном со следующей недели смогут возобновить работу малые предприятия в сфере услуг.
Дождь 02:55
Общество
Россиянам назвали безопасный способ выбрасывать мусор
В ведомстве назвали способ избежать заражения коронавирусом при утилизации отходов.
Lenta.ru 02:55
Здоровье
Мясников назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую
Александр Мясников, озвучил первые симптомы, при которых нужно вызывать скорую. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:55
Музыка
Боб Дилан выпустит альбом впервые за восемь лет
Газета.Ru вчера в 23:31