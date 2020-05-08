Общество

ИзвестияИзвестияВ Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
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с чего всё началось
Во внесенном в Госдуму законопроекте
 о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.
Российская газетавчера в 06:16

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Торговым центрам предрекают крах из-за послаблений арендаторам

News.ruвчера в 19:44

Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов

Российская газетавчера в 06:16

Владельцы торговых центров предупредили о «необратимом» коллапсе отрасли

РБКвчера в 12:28

Собственники торговых центров предупредили о необратимом разрушении отрасли

Интерфаксвчера в 13:05

Торгцентры не отпускают арендаторов

Коммерсантъвчера в 09:46

В Госдуму внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

РИА Новостивчера в 14:15

Законопроект об особенностях договоров аренды внесен в Госдуму

REGNUMвчера в 00:32
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Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 20:19
1,1K
Здоровье

Трутнев призвал регионы ДФО не спешить с отменой режима самоизоляции

"Снятие ограничительных мер не должно быть поспешным, цена ошибки – здоровье и жизни людей", - заявил полпред президента в ДФО Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что не следует спешить с отменой ограничительных мер из-за коронавируса.
Байкал-Daily вчера в 22:36
Политика

Путин возложил цветы к Вечному огню

В День Победы президент России Владимир Путин возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Российская газета 03:26
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Единоборства

У одного из участников UFC 249 выявлен коронавирус

У одного из бойцов турнира UFC 249, который состоится в ночь на 10 мая по московскому времени, положительный тест на коронавирус.
Российская газета 01:55
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Общество

В Минздраве настаивают, что ЕГЭ нужно перенести на август-сентябрь

По мнению главы Минздрава, вряд ли эпидемиологическая обстановка в стране настолько выправится, что сдача ЕГЭ в июле будет абсолютно безопасна для школьников На июнь точно ориентироваться нельзя, если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь, - цитируют Мурашко РИА Новости.
Vologda-poisk.ru вчера в 09:41
1,5K
Политика

Воздушный Парад Победы прошел над Москвой

Над Москвой прошел воздушный парад ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Над столицей символично пролетели 75 самолетов и вертолетов.
РЕН ТВ 03:36
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Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
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Общество

Во Владикавказе и Грозном отменили авиапролеты из-за дождя

Воздушную часть парада в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили из-за плохой погоды во Владикавказе и Грозном.
РБК 03:25
Политика

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

Ровно в полдень по тюменскому времени президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевских стен и с торжественной речью обратился к жителям страны, празднующей 75-летие Великой Победы.
Тюменская область сегодня 03:32
Армия и оружие

В Петербурге прошел авиационный парад

Российская газета 03:40
Здоровье

В Екатеринбурге оштрафовали врача, лечившего коронавирус на дому

8 мая решением Чкаловского районного суда в Екатеринбурге оштрафовали врача городской клинической больницы № 24 Алексея Малинкина, лечившего коронавирус на дому.
Твой Континент 03:41
Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
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Футбол

Туран: «Думал, что перехожу в „Баварию“, а не в „Барселону“»

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран, досрочно вернувшийся из аренды в Турции, рассказал о подробностях своего перехода в каталонский клуб в 2015 году.
Soccer.ru вчера в 17:39
Общество

В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru вчера в 16:39
531
Общество

Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений

Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
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Происшествия

Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

Две трети (67%) пациентов больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19, находятся в тяжелом (60%) и очень тяжелом (7%) состоянии.
Коммерсантъ 07 мая в 05:59
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Общество

Собянин поздравил ветеранов с Днем Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 01:54
106
Общество

Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости 07 мая в 10:22
2,1K
Общество

Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая

Власти Москвы с 12 мая отменят возможность оформить цифровой проспуск через SMS на номер 7377, сообщил руководитель городского департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
Интерфакс вчера в 11:28
1,4K
Происшествия

В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей

Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru вчера в 05:08
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Общество

Ученый рассказал о способах дезинфекции защитных масок

Российская газета 00:14
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Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
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Общество

В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус

В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
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Общество

В Омской области коронавирусом заразились уже 208 человек

За сутки диагноз COVID-19 зарегистрировали у 11 человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
АиФ Омск 07 мая в 02:16
3
Происшествия

Число больных коронавирусом в Челябинской области перевалило за 1000

За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился у 91 человека. Всего в регионе зарегистрировано 1058 случаев заболевания.
Челябинск Сегодня 02:39
2
Армия и оружие

Первые российские военные вернулись из Италии

Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны РФ, помогавшего Италии в борьбе с коронавирусом, приземлился в пятницу на подмосковном аэродроме Чкаловский.
ТАСС вчера в 12:27
12
Общество

Кадыров разрешил небольшим магазинам в Грозном возобновить работу

В Грозном со следующей недели смогут возобновить работу малые предприятия в сфере услуг.
Дождь 02:55
Общество

Россиянам назвали безопасный способ выбрасывать мусор

В ведомстве назвали способ избежать заражения коронавирусом при утилизации отходов.
Lenta.ru 02:55
3
Здоровье

Мясников назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую

Александр Мясников, озвучил первые симптомы, при которых нужно вызывать скорую. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:55
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Музыка

Боб Дилан выпустит альбом впервые за восемь лет

Газета.Ru вчера в 23:31
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