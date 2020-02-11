с чего всё началось

Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму предложение о поправках к законопроектам о материнском капитале. Об этом объединение сообщило на своем официальном сайте. Согласно предлагаемым изменениям, действие программы маткапитала должно быть продлено до 31 декабря 2026 года.

Политика Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского, следует из указов, обнародованных во вторник на сайте украинского президента.

Общество Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы» Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.

Шоу-бизнес Алла Пугачева пришла на премьеру фильма «Лед-2» в молодежном образе В числе гостей премьеры оказалась также Алла Пугачева, которая предпочла для выхода в свет объемную толстовку, в то время как ноги певица выделила с помощью обтягивающего низа.

Футбол В ДЮСШ Осинников сочли письмо «Монако» о выплатах за Головина шуткой В детско-юношеской спортивной школе города Осинников, где числился полузащитник "Монако" Александр Головин с 2008 по 2012 годы, письмо из футбольного клуба "Монако" о компенсационных выплатах за игрока посчитали розыгрышем и не ответили на него, сообщила РИА Новости директор учреждения Галина Рудольф.

Экономика Минфин намерен повысить налог на добычу угля Нововведения ожидают и сферу добычи алмазов: чиновники намерены использовать фактические цены продажи алмазов вместо ежеквартально устанавливаемых прейскурантов, что позволит получать дополнительно порядка 3,3 миллиардов рублей каждый год.

Общество Налоговая разыскивает Алену Водонаеву за долги В соцсетях хейтеры затравили телеведущую, в Госдуме - предложили оштрафовать, а на днях Водонаеву и вовсе вызвали в полицию.

Политика Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.