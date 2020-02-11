Общество

Газета.RuГазета.RuВ Думу внесены поправки о расширении маткапитала

Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму предложение о поправках к законопроектам о материнском капитале. Об этом объединение сообщило на своем официальном сайте. Согласно предлагаемым изменениям, действие программы маткапитала должно быть продлено до 31 декабря 2026 года.
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с чего всё началось
Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет, — приводит
 слова Турчака официальный сайт партии.
News.ruвчера в 18:03

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В Думу внесены поправки о расширении маткапитала

Газета.Ru01:46

Поправку о расширении программы маткапитала внесли в комитет Госдумы

РБКвчера в 12:06

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Известиявчера в 23:12

Поправки о материнском капитале внесены в Госдуму

News.ruвчера в 18:03

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

РИА Новостивчера в 17:28

Стимулятор высокой рождаемости: расширение маткапитала

REGNUM04:02

В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала

ТАССвчера в 10:30
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Общество

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Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
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