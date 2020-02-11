Общество
Газета.RuВ Думу внесены поправки о расширении маткапитала
Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму предложение о поправках к законопроектам о материнском капитале. Об этом объединение сообщило на своем официальном сайте. Согласно предлагаемым изменениям, действие программы маткапитала должно быть продлено до 31 декабря 2026 года.
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с чего всё началось
Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет, — приводит слова Турчака официальный сайт партии.News.ruвчера в 18:03
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Общество
Ведущая ВГТРК может лишиться работы из-за смеха над размером соцвыплат
Ведущая камчатского подразделения ВГТРК Александра Новикова не смогла сдержать смех, зачитывая сообщение о повышении социальных выплат льготникам.
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Фильму «Хищные птицы» поменяли название в США
Экономика
В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы
Стоит отметить, что в Петербурге ЕНВД имеет множество преимуществ перед другими налоговыми режимами.
Политика
Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Культура
«Оскар» установил антирекорд по просмотрам
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя
Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
Политика
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского, следует из указов, обнародованных во вторник на сайте украинского президента.
Общество
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
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Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Гаджеты
Керамический смартфон Xiaomi Mi Mix 2S продается в РФ за полцены
Ныне самые активные клиенты могут обзавестись керамическим смартфоном Mi Mix 2S за полцены.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Политика
Депутат от партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности
Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил в эфире телеканала "112", что на Украине гибнет промышленность.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пришла на премьеру фильма «Лед-2» в молодежном образе
В числе гостей премьеры оказалась также Алла Пугачева, которая предпочла для выхода в свет объемную толстовку, в то время как ноги певица выделила с помощью обтягивающего низа.
Фигурное катание
Татьяна Волосожар и Максим Траньков вновь хотят стать родителями
Напомним, 16 февраля 2017 года у двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова родилась дочь .
Авто
В марте могут закончиться госсредства на льготное автокредитование
Уже в марте 2020 года могут закончиться средства на льготное автокредитование, выделенные со стороны государства.
Футбол
В ДЮСШ Осинников сочли письмо «Монако» о выплатах за Головина шуткой
В детско-юношеской спортивной школе города Осинников, где числился полузащитник "Монако" Александр Головин с 2008 по 2012 годы, письмо из футбольного клуба "Монако" о компенсационных выплатах за игрока посчитали розыгрышем и не ответили на него, сообщила РИА Новости директор учреждения Галина Рудольф.
Экономика
Минфин намерен повысить налог на добычу угля
Нововведения ожидают и сферу добычи алмазов: чиновники намерены использовать фактические цены продажи алмазов вместо ежеквартально устанавливаемых прейскурантов, что позволит получать дополнительно порядка 3,3 миллиардов рублей каждый год.
Происшествия
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Общество
Налоговая разыскивает Алену Водонаеву за долги
В соцсетях хейтеры затравили телеведущую, в Госдуме - предложили оштрафовать, а на днях Водонаеву и вовсе вызвали в полицию.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".