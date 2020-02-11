Общество
Газета.RuВ Думу внесены поправки о расширении маткапитала
Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму предложение о поправках к законопроектам о материнском капитале. Об этом объединение сообщило на своем официальном сайте. Согласно предлагаемым изменениям, действие программы маткапитала должно быть продлено до 31 декабря 2026 года.
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с чего всё началось
Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет, — приводит слова Турчака официальный сайт партии.News.ruвчера в 18:03
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В Госдуму внесли законопроект по расширению программы материнского капитала
Говорит Москвавчера в 10:54
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