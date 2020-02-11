Общество

Газета.RuГазета.RuВ Думу внесены поправки о расширении маткапитала

Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму предложение о поправках к законопроектам о материнском капитале. Об этом объединение сообщило на своем официальном сайте. Согласно предлагаемым изменениям, действие программы маткапитала должно быть продлено до 31 декабря 2026 года.
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с чего всё началось
Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет, — приводит
 слова Турчака официальный сайт партии.
News.ruвчера в 18:03

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Правительство против маткапитала «вне очереди» для имеющих четверых детей

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В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

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В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

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Поправку о расширении программы маткапитала внесли в комитет Госдумы

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В Госдуму внесли законопроект по расширению программы материнского капитала

Говорит Москвавчера в 10:54

В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала

ТАССвчера в 10:30
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Общество

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Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
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Опубликовано видео с испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»

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Депутат от партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

Депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что в стране «помирает» промышленность.
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Встреча рабочей группы по поправкам к Конституции с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на 13 февраля.
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В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
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