Общество
RT на русскомВ Думу внесли поправки об изъятии детей из семьи лишь по решению суда
В Госдуму внесли пакет законопроектов по изменениям в семейном законодательстве, который предусматривает изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей.
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с чего всё началось
Группа сенаторов внесла в Госдуму пакет законопроектов, сокращающий перечень оснований для изъятия детей из семьи и предусматривающий такую возможность только на основании решения суда о лишении или ограничении родительских прав.ТАСС11:50
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Metaratings 10:03
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Депутата Заксобрания Омской области отправили под домашний арест
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Huawei Mate 40 получит версии на 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ по цене в 643, 715 и 786 долларов, а Mate 40 Pro – на 8/128, 8/256 и 12/512 ГБ за 929, 1000 и 1143 доллара.
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ИрСити 21:44
Политика
Белоруссия и Россия подписали соглашение об условиях поставок нефти
Соглашение об условиях поставок российской нефти в Белоруссию и два протокола к соглашению о строительстве Белорусской АЭС подписаны во вторник в Москве по итогам переговоров глав правительств двух государств.
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Народные новости вчера в 14:13
Наука
Иммунолог усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса
Бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса, заявив, что у таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут.
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В Приморье до конца июля продлили режим повышенной готовности
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Российская газета 21:35
Армия и оружие
В Китае создали новую модификацию истребителя пятого поколения J-20
Согласно имеющейся информации, новая модификация истребителя пятого поколения именуется J-20B.
Актуальные Новости 14:06
Общество
В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола
RT на русском 11:34
Экономика
Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд
Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.
Интерфакс 00:34
Политика
В Баку участники митинга в поддержку армии вломились в парламент
Участники массовой акции поддержки азербайджанских военных в Баку ворвались в здание парламента.
Общественная служба новостей 21:50
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Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики.
Газета.Ru 18:35
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
Армия и оружие
В Донецке при обстреле пострадали женщина и ребенок, сообщили в ДНР
РИА Новости 14:21
Армия и оружие
США выделят на создание стратегических ракет $85 млрд до конца года
Новый День вчера в 20:05
Происшествия
Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров получил 8 лет колонии
Дорогомиловский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова.
Коммерсантъ 09:40
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
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Театры
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Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
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Общество
В Монголии 15-летний мальчик скончался от бубонной чумы
В провинции Говь-Алтай, на западе Монголии, от бубонной чумы скоропостижно скончался 15-летний подросток.
Вечерний курьер 14:14
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Причину гибели туристов на перевале Дятлова объявили в Генпрокуратуре
UfacityNews.ru 12 июля в 13:48
Политика
Китай раскритиковал США за позицию по Южно-Китайскому морю
Власти КНР раскритиковали госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о незаконности претензий Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря, информирует ТАСС.
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Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
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Эрдоган назвал превращение Святой Софии в мечеть исправлением ошибки
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Известия 21:46
Политика
Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга
Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР.
Ведомости 19:02