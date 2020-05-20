Коронавирус
РБКВ Думу внесли проект о разрешении ввоза дефицитных санкционных товаров
Из-под действия российских контрсанкций, которые запрещают ввозить в страну товары, аналоги которых производятся в России, предложили вывести дефицитную продукцию, даже если в стране есть предприятия по ее производству. Соответствующий законопроект зарегистрирован в базе данных Государственной думы.
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В Госдуму внесли законопроект об отказе от контрсанкций для закупки жизненно необходимых товаров
Комсомольская правда14:11
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Апокалипсис 4 июля 2020 года принесет новые пандемии и стихийные бедствия. Грядет Парад планет
Ряд экспертов опасаются, что выстраивание небесных тел Солнечной системы в одну линию грозит вспышками на Земле новых пандемий, высока вероятность разного рода стихийных бедствий.
Курьер. Среда. Бердск 04:28
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МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ вчера в 03:38
Общество
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Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Экономика
Куратор «дочек» и имущества РЖД уйдет в отставку
Заместитель генерального директора РЖД Андрей Старков, который курирует вопросы управления и распоряжения имуществом, в конце мая уйдет в отставку.
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RT на русском вчера в 04:00
Футбол
«Локомотив» заинтересован в экс-хавбеке «Милана»
Как сообщается, московский "Локомотив" и еще несколько российских клубов заинтересованы в трансфере 28-летнего хавбека национальной сборной Казахстана.
Soccer.ru 13:40
Армия и оружие
Сирийские военные блокировали проезд американской колонны в Эль-Хасаке
Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор без законных оснований.
РИА Новости 13:01
Общество
Единственный сын телеведущей Светланы Моргуновой умер от коронавируса
Единственный сын телеведущей Светланы Моргуновой умер от коронавируса Мужчине было 52 года.
Экспресс газета 10:38
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Общество
Пользователям приложения «Социальный мониторинг» начислено штрафов более чем на 216 миллионов рублей
Пользователям приложения "Социальный мониторинг", которое следит за передвижениями зараженных коронавирусом, начислено штрафов более чем на 216 миллионов рублей.
Эхо Москвы 14:03
Футбол
БАТЭ на выезде обыграл брестское «Динамо»
Metaratings 14:48
Общество
«Роснефть» подала в суд на РБК из-за венесуэльских активов
«Роснефть» подала иск в суд на издание РБК о защите деловой репутации из-за материала о том, что рязанский ЧОП, которым владела компания, получил долю в ее бывших венесуэльских активах.
Телеканал RTVI 06:24
Политика
Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности провести личные консультации с российским коллегой Владимиром Путиным для прекращения войны в Донбассе.
Росбалт 07:42
Общество
Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Футбол
Гончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА
Газета.Ru 06:52
Общество
В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах
Znak.com вчера в 16:55
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Политика
Немецкий телеканал назвал «оккупантами» советских солдат в ГДР
Rambler News Service вчера в 03:00
Единоборства
Путин пообещал Нурмагомедову, что его отец получит лучшее лечение
Президент России пообещал, что отец Нурмагомедова получит лучшее медицинское лечение.
Piter.tv 02:54
Армия и оружие
В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3
Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
Общество
В России хотят запретить приём в детсады и школы детей без прививок
Российские сенаторы, в связи с коронавирусом, предлагают внести изменения в существующие санитарно-эпидемиологические правила.
НТР 24 11:00
Общество
Туристический сезон в Греции откроется с 15 июня
Evo-rus.com 14:41
Здоровье
В Дагестан прибыла группа врачей для помощи в борьбе с коронавирусом
Махачкала, 20 мая 2020, 21:52 — REGNUM Группа из шести врачей прибыла для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Дагестан.
REGNUM 14:52
Здоровье
В Адыгее во время похорон коронавирусом заразились более 150 человек
Более 150 человек заразились коронавирусной инфекцией после посещения похорон в Красногвардейском районе Адыгеи.
Национальный акцент 10:43