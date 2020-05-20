Сенаторы Константин Косачёв и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, который даёт правительству право разрешать ввоз в страну дефицитных санкционных товаров. Текст документа опубликован в думской электронной базе данных.

В Госдуму внесли законопроект о ввозе дефицитных санкционных товаров

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