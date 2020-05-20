Политика
RT на русскомВ Госдуму внесли законопроект о ввозе дефицитных санкционных товаров
Сенаторы Константин Косачёв и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, который даёт правительству право разрешать ввоз в страну дефицитных санкционных товаров. Текст документа опубликован в думской электронной базе данных.
Читать в источнике
Оценить488
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 04:59, Ашберн
Общество
Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф".
Газета.Ru 01:17
Игры
Sony анонсировала презентацию игр для PlayStation 5
Astera 19 мая в 09:20
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Жительница Коломны призналась, что убила своего девятимесячного ребенка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России.
РИА Новости 02:44
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс вчера в 03:02
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Авто
BMW начала продажи эксклюзивной версии BMW M4
Компания BMW начала продажи в России лимитированной серии BMW M4 Edition ///M Heritage.
Автоновости дня 03:01
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Футбол
«Химки» не выйдут в РПЛ, если не найдут инвесторов до конца мая
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что ФК "Химки" не будет участвовать в розыгрыше РПЛ в сезоне-2020 / 21, если до конца мая не будут найдены инвесторы.
Soccer.ru 03:01
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Гаджеты
Смартфоны Honor и Huawei перейдут на процессоры MediaTek
Как заявил глава бренда Honor Жао Минг, в смартфонах Honor и Huawei массово начнут использовать MediaTek.
Astera вчера в 15:21
Общество
Медбрат, переболевший коронавирусом, показал свое истощенное тело
Вечерний курьер 01:55
Общество
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 19 мая в 04:59
Происшествия
После нападения пациента на медсестер в Бурятии завели уголовное дело
Газета.Ru 03:52
Культура
Вышел трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему»
Netflix выпустил трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему». Он выйдет на стриминговом сервисе 5 июня.
Афиша Daily 03:15
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
По итогам марта поставки российского газа в Турцию упали в семь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Газета.Ru вчера в 06:29
Общество
Во Владимирской области 2043 человека заболели коронавирусом
По данным на утро 21 мая, во Владимирской области зарегистрировали 2043 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 02:39
Здоровье
На Кубани подтвердили 91 новый случай заражения коронавирусом
Краснодар, 21 мая 2020, 10:47 — REGNUM 91 новый случай заражения коронавирусом выявлен на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 21 мая региональный оперштаб.
REGNUM 03:47
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 19 мая в 22:10
Общество
Глава района Адыгеи ушел в отставку
Глава Красногвардейского района Адыгеи, где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики.
РИА Новости 01:29
Биатлон
Губерниев рассказал о злоупотреблении допингом в российском биатлоне
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что спортсмены начали употреблять допинг в российском биатлоне во времена, когда главой Союза биатлонистов России (СБР) работал четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.
Metaratings 00:56
Гаджеты
Apple представит умные очки Apple Glasses
Apple готовит умные очки Apple Glasses, сообщает ToDay News Ufa. Apple занимается разработкой уникальных смарт-очков Apple Glass.
ToDay News Ufa вчера в 05:12
Общество
Следователи проверят данные о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
По данным издания, следователи направили официальный запрос в бельгийское диппредставительство, чтобы проверить, связана ли как-то Мизулина с этой страной.
Lenta.ru 04:43
Экономика
Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии
Из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, многие бизнесмены могут стать налоговыми резидентами стран, в которых не планировали оставаться долгое время.
РБК 02:28
Общество
Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня
Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру вчера в 03:55
Общество
За сутки в России подтверждено 8849 случаев COVID-19 в 84 регионах
За сутки в России подтверждено 8849 случаев COVID-19 в 84 регионах.
Российская газета 03:35
Здоровье
Названы условия для открытия торговых центров во Владимирской области
20 мая Владимир Сипягин встретились с руководителями торговых-развлекательных центров города Владимира, чтобы обсудить условия для возобновления работы этих организаций.
ПроВладимир 04:14
Общество
В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом
Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 03:46
Наука
Найдены мутации, понижающие чувствительность рака к радиофармтерапии
Доклинические и другие ранние исследования показывают, что определенные мутации генов, связанные с повреждением ДНК и репарацией, могут либо увеличивать, либо уменьшать радиочувствительность рака предстательной железы и влиять на ответ опухоли на радиофармацевтическую терапию.
Индикатор 03:52