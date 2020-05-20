Из-под действия российских контрсанкций, которые запрещают ввозить в страну товары, аналоги которых производятся в России, предложили вывести дефицитную продукцию, даже если в стране есть предприятия по ее производству. Соответствующий законопроект зарегистрирован в базе данных Государственной думы.

В Думу внесли проект о разрешении ввоза дефицитных санкционных товаров

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