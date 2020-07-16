с чего всё началось

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона. Документ разработали депутаты-единороссы Александр Хинштейн и Сергей Боярский, он опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

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