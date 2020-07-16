Общество

РБКРБКВ Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона. Документ разработали депутаты-единороссы Александр Хинштейн и Сергей Боярский, он опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Согласно опубликованному
 проекту, неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в интернете информации, интернет-страницы в том случае, если обязанность по её удалению предусмотрена законом, влечёт наложение штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, на юридические лица — от 800 тыс. до 4 млн рублей.
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Социальным сетям грозят новые штрафы

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В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 4 млн рублей за отказ сайтов удалить информацию

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В Госдуму внесли проект о штрафах за отказ сайтов удалять информацию

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В Думе предложили штрафовать на 15 млн руб. за отказ удалять из интернета запрещенную информацию

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Внесены поправки об ответственности за неудаление из интернета запрещенной информации

Государственная Дума РФ03:40

В Госдуму внесли проект о штрафах за отказ сайтов удалить информацию

РИА Новости03:39
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Общество

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Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
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В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика

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Газета.Ru 05:32
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Армия и оружие

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Карты NVIDIA RTX 30XX могут получить новый разъём питания

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Как работают Яндекс.Новости?
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