Общество
РБКВ Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона. Документ разработали депутаты-единороссы Александр Хинштейн и Сергей Боярский, он опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Согласно опубликованному проекту, неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в интернете информации, интернет-страницы в том случае, если обязанность по её удалению предусмотрена законом, влечёт наложение штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, на юридические лица — от 800 тыс. до 4 млн рублей.RT на русском03:10
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Внесены поправки об ответственности за неудаление из интернета запрещенной информации
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