с чего всё началось

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента. Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов

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