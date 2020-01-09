Транспорт

РБКРБКВ Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента. Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
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Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован
 в базе нижней палаты парламента.
РБК05:17

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В Госдуме прокомментировали идею штрафа за неоплату проезда по платным дорогам

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В Госдуме оценили идею штрафа за неоплату проезда по платным дорогам

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