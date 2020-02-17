Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

В Госдуму внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на электронную базу данных нижней палаты российского парламента. Отмечается, что в данный момент у Центробанка находится контрольный пакет акций сбербанка — это 50% и одна акция.
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Сберегательный карт-бланш: как ЦБ поможет правительству увеличить расходы

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В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфакс17 февраля в 01:35

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъ17 февраля в 01:18

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

RT на русском17 февраля в 01:00

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму

Банки.ру17 февраля в 01:27
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
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В Хабаровском крае 30 граждан КНР поместили на карантин по коронавирусу на 14 дней.
РЕН ТВ вчера в 22:35
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Соцсети: Ольга Баталина переходит на работу в Правительство России

Депутат Государственной Думы из Саратовской области Ольга Баталина переходит на работу в Правительство России.
Саратов 24 вчера в 12:04
Общество

Сергей Шнуров посвятил стихотворение «черному небу» в Красноярске

НИА-Красноярск вчера в 21:02
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«Атлетико» сыграл гениальный матч. Повторить будет трудно

Чемпионат вчера в 18:40
Футбол

Торбинский заявил, что не хочет возвращаться в Россию

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Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

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Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru вчера в 12:34
Политика

Лондон призвал Москву прекратить гумконвои в Донбасс

Британский постпред подчеркнула, что Лондон полностью поддерживает минские соглашения и приветствует обязательства украинского лидера Владимира Зеленского дипломатическим путем закончить конфликт в Донбассе.
Телеканал 360° вчера в 20:01
Кино

В Москве состоялась премьера фильма «Калашников»

МИР 24 вчера в 15:50
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии

Вести.Ru вчера в 18:27
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Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым

Газета.Ru вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила Джигану долгожданного сына

Жена российского и украинского рэпера Джигана Оксана Самойлова подарила известному супругу сына. Мальчик родился в частной клинике Майами.
News.ru вчера в 11:47
Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК 17 февраля в 08:38
Общество

Россияне захотели получать вторую пенсию

О существовании корпоративных пенсионных программ знает треть опрошенных россиян (32 процента), но это, по их мнению, не влияет на выбор места работы.
Lenta.ru вчера в 18:21
Общество

Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

Роскачество исследовало тушеную говядину и сделало печальный вывод: содержимое проверенных банок не соответствует ГОСТу.
Российская газета вчера в 00:00
Экономика

В «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий

Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты во вторник заявил, что Госдуме и правительству РФ необходимо вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения, учитывая улучшение макроэкономической ситуации.
ТАСС вчера в 08:18
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
News.ru вчера в 08:18
Армия и оружие

Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу

Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов».
РБК вчера в 13:16
Технологии

«Ъ»: двигатель на ледоколе «Арктика» признан не подлежащим восстановлению

Гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика", который вышел из строя в ходе швартовых испытаний, восстановить невозможно.
ТАСС вчера в 23:43
Наука

10 способов умереть, которые так любят взрослые

Научный журналист Алексей Паевский рассказал об основных факторах риска и причины смерти современного человека — чего бояться, на что стоит обратить внимание и что изменить в своей жизни.
Индикатор 17 февраля в 01:34
Общество

Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем

В кабмине отметили, что наделены правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется.
Вести.Ru вчера в 03:21
Происшествия

На лайнере Diamond Princess сняли карантин из-за коронавируса

На круизном лайнере Diamond Princess по прошествии 14 дней сняли карантин, который был введен из-за вспышки коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 21:22
Политика

Владимир Путин ответил на вопросы информационного агентства ТАСС

Владимир Путин пообщался с журналистом информагентства ТАСС. Президент России ответил на 20 вопросов.
Минсельхозпрод Дагестана вчера в 15:52
Политика

Шойгу прибыл в Италию на встречу в формате «2+2»

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Рим, где пройдут переговоры министров иностранных дел и обороны России и Италии в формате "2+2".
ТАСС 17 февраля в 14:52
Экономика

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Известия вчера в 18:49
Транспорт

На «красной» ветке петербургского метро приостановили движение поездов

Движение приостановлено от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Восстания».
78.ru вчера в 22:52
Общество

Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился

Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился.
РБК вчера в 19:25
Общество

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
BFM.ru вчера в 07:18
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