Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

В Госдуму внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на электронную базу данных нижней палаты российского парламента. Отмечается, что в данный момент у Центробанка находится контрольный пакет акций сбербанка — это 50% и одна акция.
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Сберегательный карт-бланш: как ЦБ поможет правительству увеличить расходы

РБК09:47

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАССвчера в 07:32

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

RT на русскомвчера в 01:00

В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфаксвчера в 01:35

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъвчера в 01:18

Аксаков назвал возможные сроки принятия проекта о покупке акций Сбербанка

Известиявчера в 01:53

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму

Банки.рувчера в 01:27
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
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Nvidia выпустит видеокарту в стиле Cyberpunk 2077

Nvidia и создатели Cyberpunk 2077 тизерят новую видеокарту.
Cyber.sports.ru 16 февраля в 13:49
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Химики скрутили четыре конденсированных ароматических кольца вокруг атома осмия

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Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 14:50
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«Тоттенхэм» рассказал о травме нападающего Сон Хын-Мина, которую он получил в матче с «Астон Виллой» (3:2). Корейский форвард будет прооперирован в связи с переломом правой руки, сообщается на сайте клуба.
Бомбардир.ру 06:50
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
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Димаш Кудайберген не хочет ехать на «Евровидение»

Популярный певец из Казахстана Димаш Кудайберген признался, что не горит желанием участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение», а также и в других подобных состязаниях.
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Авто

КамАЗ показал новый беспилотный грузовик «Челнок»

Новинка под названием «КамАЗ-Челнок» стала первым бескабинным грузовиком в истории завода.
Автоновости дня 07:11
Гаджеты

Продажи Xiaomi Mi 10 Pro уже стартовали

Новинку раскупили за 60 секунд. Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro уже поступили в продажу на китайском рынке, сообщает «iXBT».
Моя Москва.онлайн 07:25
Спорт

Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»

Газета.Ru 14:18
Авто

В Россию возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet

Отмечается, что уже весной этого года начнутся продажи Chevrolet Spark и Chevrolet Cobalt, а позже будут возобновлены продажи седана Nexia, но в данном случае пока точно неизвестно, вернется ли машине название Lacetti.
Капитал страны вчера в 15:59
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru 10:54
Происшествия

Фигуранта дела о беспорядках в Москве приговорили к условному сроку

Мещанский районный суд Москвы приговорил фигуранта дела о беспорядках в столице Андрея Баршая к трем годам условно.
Lenta.ru 11:30
Общество

Россия временно остановит въезд граждан Китая

С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
RT на русском 14:04
Армия и оружие

ЛНР: Украинские силовики спровоцировали обострение в Донбассе

Российская газета 08:04
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Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
Происшествия

Трое военных погибли в воинской части под Мурманском

В воинской части в Мурманской области за минувшие выходные погибли трое военных. Об этом сообщает ИА "СеверПост.ru".
Газета.Ru 11:43
Общество

Два члена команды Миллера покинули «Газпром»

Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Lenta.ru вчера в 18:53
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Пермские власти проверят данные об отказе врача лечить пациента с ВИЧ

Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
РИА Новости 03:52
Армия и оружие

Российские самолеты не смогут летать над территорией Турции

О сведениях о запрете стали говорить после того, как одному российскому самолету было отказано в предоставлении воздушного пространства Турции.
ИнфоСМИ 11:39
Политика

Заседание ООН отложили из-за невыдачи визы главе российской делегации

Комиссия ООН по разоружению отложила свое заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову.
Известия 15:13
Общество

Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился

Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился.
РБК 19:25
Общество

Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.
РБК 16:00
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Известия вчера в 05:24
Здоровье

Главврач больницы в китайском Ухане скончался от короновируса

Lisa.ru 07:15
Наука

Найдена молекула для потенциального лечения болезни Паркинсона

В настоящее время исследователи работают над улучшением свойств BT13, чтобы сделать молекулу более эффективной для потенциального лечения.
Научная Россия вчера в 09:33
Армия и оружие

Россия атаковала район террористов в Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Lenta.ru 14:53
Происшествия

Число погибших в ДТП в Калмыкии выросло до шести человек

Шесть человек, по уточненным данным, погибли в результате столкновения двух автомобилей в Калмыкии, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
ТАСС 17:17
Гаджеты

Названы возможные даты презентации и выхода нового доступного iPhone

Life.ru 04:03
Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
РИА Новости 06:40
Политика

В Конституции могут прописать право президента РФ распускать Госдуму

В Конституцию могут внести поправку, согласно которой президент России вправе распустить Госдуму, если она не утвердила более трети кабинета министров.
Агентство Москва 03:47
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