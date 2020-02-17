Экономика
Моя Москва.онлайнВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
В Госдуму внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на электронную базу данных нижней палаты российского парламента. Отмечается, что в данный момент у Центробанка находится контрольный пакет акций сбербанка — это 50% и одна акция.
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Технологии
Nvidia выпустит видеокарту в стиле Cyberpunk 2077
Nvidia и создатели Cyberpunk 2077 тизерят новую видеокарту.
Наука
Химики скрутили четыре конденсированных ароматических кольца вокруг атома осмия
Происшествия
Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100
В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Футбол
Сон Хын-Мин перенесет операцию из-за перелома руки
«Тоттенхэм» рассказал о травме нападающего Сон Хын-Мина, которую он получил в матче с «Астон Виллой» (3:2). Корейский форвард будет прооперирован в связи с переломом правой руки, сообщается на сайте клуба.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Культура
Димаш Кудайберген не хочет ехать на «Евровидение»
Популярный певец из Казахстана Димаш Кудайберген признался, что не горит желанием участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение», а также и в других подобных состязаниях.
Авто
КамАЗ показал новый беспилотный грузовик «Челнок»
Новинка под названием «КамАЗ-Челнок» стала первым бескабинным грузовиком в истории завода.
Гаджеты
Продажи Xiaomi Mi 10 Pro уже стартовали
Новинку раскупили за 60 секунд. Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro уже поступили в продажу на китайском рынке, сообщает «iXBT».
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Авто
В Россию возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet
Отмечается, что уже весной этого года начнутся продажи Chevrolet Spark и Chevrolet Cobalt, а позже будут возобновлены продажи седана Nexia, но в данном случае пока точно неизвестно, вернется ли машине название Lacetti.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках в Москве приговорили к условному сроку
Мещанский районный суд Москвы приговорил фигуранта дела о беспорядках в столице Андрея Баршая к трем годам условно.
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Армия и оружие
ЛНР: Украинские силовики спровоцировали обострение в Донбассе
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Происшествия
Трое военных погибли в воинской части под Мурманском
В воинской части в Мурманской области за минувшие выходные погибли трое военных. Об этом сообщает ИА "СеверПост.ru".
Общество
Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Здоровье
Пермские власти проверят данные об отказе врача лечить пациента с ВИЧ
Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Армия и оружие
Российские самолеты не смогут летать над территорией Турции
О сведениях о запрете стали говорить после того, как одному российскому самолету было отказано в предоставлении воздушного пространства Турции.
Политика
Заседание ООН отложили из-за невыдачи визы главе российской делегации
Комиссия ООН по разоружению отложила свое заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову.
Общество
Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился
Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился.
Общество
Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Наука
Найдена молекула для потенциального лечения болезни Паркинсона
В настоящее время исследователи работают над улучшением свойств BT13, чтобы сделать молекулу более эффективной для потенциального лечения.
Армия и оружие
Россия атаковала район террористов в Сирии
Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Происшествия
Число погибших в ДТП в Калмыкии выросло до шести человек
Шесть человек, по уточненным данным, погибли в результате столкновения двух автомобилей в Калмыкии, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
Политика
В Конституции могут прописать право президента РФ распускать Госдуму
В Конституцию могут внести поправку, согласно которой президент России вправе распустить Госдуму, если она не утвердила более трети кабинета министров.