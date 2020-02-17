Экономика
RT на русскомВ Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ. Средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию.
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Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
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Происшествия
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В одном из московских банков нашли радиоактивные купюры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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Публичный дебют намечен наженевский автосалон. Внешность нового поколения среднеразмерного кроссовера решена в более агрессивном стиле.
Происшествия
Житель Омска на спор отрубил голову человеку
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Актер Казанского ТЮЗа снимается в фильме Бекмамбетова о Девятаеве
Политика
Срок представления поправок в проект о Конституции продлили до 2 марта
Совет Госдумы принял решение продлить до 2 марта срок представления поправок в президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию России.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ) — проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд.
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Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
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Общество
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Кино
Скончался режиссер Георгий Шенгелая
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной
Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.