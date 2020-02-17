Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ. Средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию.
Читать в источнике
Комментировать44
с чего всё началось
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует
 из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.
РБК02:17

Подробнее о событии

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАСС07:32

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму

Банки.ру01:27

В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфакс01:35

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъ01:18

В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

РБК02:17

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

RT на русском01:00

Аксаков назвал возможные сроки принятия проекта о покупке акций Сбербанка

Известия01:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Энергетика

Белорусская нефтедобыча в России направлена в Белоруссию

Добывающая в России нефть НК «Янгпур» («дочка» белорусской госкомпании «Белоруснефть») переориентирует поставки своей продукции на Белоруссию.
REGNUM 09:31
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Происшествия

Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку

Российская газета 08:51
Общество

Ураган в Петербурге повалил 20 деревьев

Центр Петербурга сильнее всего пострадал от ураганного ветра из-за упавших деревьев.
REGNUM 09:16
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Известия 05:24
Здоровье

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общественное телевидение России 15 февраля в 07:33
Политика

Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес

Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Российская газета вчера в 11:49
Происшествия

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Интерфакс 04:59
Общество

Рэпер Гуф сломал два ребра: концерты отменили

Известный музыкант Гуф отменил февральские концерты.
Газета Metro 08:12
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

REGNUM вчера в 19:59
Наука

Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию

В дальнейшем очагом коронавируса стал китайский город Ухань. С конца декабря 2019 года болезнью заразились больше 70 тысяч.
ToDay News Ufa 07:22
Политика

В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР

Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
REGNUM 04:51
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Политика

Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
ИА Новороссия 04:38
Гаджеты

Xiaomi выпустила недорогую портативную колонку в приятном дизайне

Ferra 04:06
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС вчера в 12:30
Политика

МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США

Российский МИД предупредил соотечественников о риске подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и спецслужбами при выезде в США или третьи страны, которые осуществляют выдачу подозреваемых в США.
РИА Новости 05:56
Происшествия

В московском банке нашли радиоактивные деньги

В одном из московских банков нашли радиоактивные купюры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Lenta.ru 08:39
Авто

Новый Kia Sorento представлен официально

Публичный дебют намечен наженевский автосалон. Внешность нового поколения среднеразмерного кроссовера решена в более агрессивном стиле.
5 колесо 02:15
Происшествия

Житель Омска на спор отрубил голову человеку

В Омске мужчина нанес приятелю несколько ножевых ударов, а потом отрезал голову, доказывая, что ему "не слабо" убить человека, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:59
Авто

Кроссоверы Cadillac отзывают в России

ГЛАС.RU 05:57
Кино

Актер Казанского ТЮЗа снимается в фильме Бекмамбетова о Девятаеве

Татар-информ 08:52
Политика

Срок представления поправок в проект о Конституции продлили до 2 марта

Совет Госдумы принял решение продлить до 2 марта срок представления поправок в президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию России.
RT на русском 08:39
Энергетика

Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ) — проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд.
RT на русском 09:44
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
Общество

В Петербурге дамбу закрыли из-за угрозы наводнения

Санкт-Петербургские ведомости 07:55
Авто

Кроссовер Geely Coolray начали собирать в Беларуси

На предприятии «БелДжи» стартовало производство нового компактного кроссовера Geely Coolray.
5 колесо 14 февраля в 07:12
Кино

Скончался режиссер Георгий Шенгелая

Свободная Пресса 06:28
Политика

Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе

Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:39
Общество

Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной

Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
RT на русском 07:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное