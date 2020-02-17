Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВЭксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка

Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка. Как сообщает телеграм-канал "Мейстер", очевидно, что исключение необходимости проверки сделки ФАСом сделано чтобы ускорить процесс покупки.
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ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАСС17 февраля в 07:32

Комитет Госдумы одобрил проект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

RT на русском03:38

Комитет Госдумы поддержал законопроекты о покупке акций Сбербанка

REGNUM03:51

Комитет Госдумы одобрил законопроект о покупке Сбербанка

DP.RU03:45

Под контролем кабмина: причины и последствия продажи акций Сбербанка

РБК17 февраля в 23:30

В Госдуме поддержали законопроект о выкупе доли Сбербанка

Rambler News Service03:47

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму

Банки.ру17 февраля в 01:27
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Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Интерфакс 09:24
Общество

Путин заявил, что получает не самую большую зарплату в РФ

REGNUM 07:16
Игры

Desperados III выйдет летом, и в игру вернётся Док Маккой

Издательство THQ Nordic и студия Mimimi Productions объявили, что Desperados III выйдет на PlayStation 4, Xbox One и PC этим летом.
Игромания.ру 10:05
Общество

Командира экипажа МКС могут исключить из полета, сообщили источники

Российский космонавт Николай Тихонов из-за травмы может покинуть экипаж "Союза МС-16", который 9 апреля должен стартовать к МКС, а вместо него командиром могут назначить Сергея Рыжикова, рассказали РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 09:25
Происшествия

Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково

РИА Новости вчера в 13:32
Кино

Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Piter.tv 01:51
Общество

Голикова объяснила запрет на въезд китайцев в Россию

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала решение правительства о временном запрете въезда в Россию для граждан Китайской народной республики (КНР).
Газета.Ru 07:33
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Победой французского биатлониста Мартена Фуркада завершилась индивидуальная гонка на 20 км на чемпионате мира в Италии.
Российская газета 10:12
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 17 февраля в 07:58
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
Авто

Рассекречены двигатели новой Skoda Octavia RS

В сети рассекретили моторы "заряженной" Skoda Octavia RS нового поколения.
За рулем Кубань 08:46
Армия и оружие

Турция начала отвод своих сил от сирийского селения Телль-Тамер

Турецкая армия приступила к отводу своих войск, которые дислоцировались в районе сирийского приграничного населённого пункта Телль-Тамер.
News.ru 08:22
Происшествия

В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина

После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Российская газета 06:47
Экономика

ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
РИА Новости 09:34
Политика

Жительница Донецка накричала на Зеленского и назвала его предателем

Lenta.ru 05:26
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Кино

Фильм «Мулан» студии Disney получит рейтинг PG-13

Новая картина принадлежит к жанру лайв-экшен (ред. - снятая по мотивам анимационной картины адаптация с живыми актёрами) и будет иметь в США рейтинг PG-13, сообщает THR.
Inc-news.ru 09:07
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии

Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Bimru.ru вчера в 04:37
Биатлон

Проблемы со стрельбой у Мироновой связали с любовью к телефону

Муж и тренер трехкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой Даниэль Кузьмин раскритиковал биатлонистку Светлану Миронову, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 05:40
Единоборства

Бой Гассиева и Форреста отменен

Поединок российского боксера, экс-чемпиона мира по версиям IBF и WBA Мурата Гассиева с американцем Джерри Форрестом не состоится, сообщают «РИА Новости».
Спорт-Экспресс 04:30
Общество

Китайские студенты вузов РФ перейдут на дистанционное обучение

Министерство образования и науки Российской Федерации распорядилось организовать в вузах страны дистанционное обучение для студентов из Китая.
iReactor 09:48
Политика

Бужанский отказался почтить минутой молчания память погибших на Майдане

Депутат от фракции «Слуги народа» Максим Бужанский отказался встать со своего рабочего места после того, как в зале заседаний объявили минуту молчания в память о погибших на Майдане.
Украина.ру 08:51
Кино

Опубликован список самых ожидаемых фильмов 2020 года

Культуромания 04:14
Происшествия

Под Челябинском задержан экс-директор машиностроительного завода

В Миассе задержан бывший руководитель машиностроительного завода.
REGNUM 00:44
Общество

Песков не комментирует решение о выплате Россией 50 млрд по делу ЮКОСа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение Апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
РЕН ТВ вчера в 04:51
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

РИА Новости 07:10
Происшествия

Канада начала процесс депортации фашистского карателя Оберлендера

Власти Канады начали процесс депортации из государства нацистского карателя Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к уничтожению воспитанников Ейского детского дома в 1942 году.
REGNUM вчера в 02:49
Политика

Крашенинников: Поправки в Конституцию не обнулят президентские сроки

Поправки в Конституцию не обнулят президентские сроки, - заверил глава думского комитета по законодательству, единоросс Павел Крашенинников.
Эхо Москвы 10:30
Шоу-бизнес

Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова

Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Газета.Ru вчера в 12:49
Происшествия

Пассажиры Diamond Princess в Японии покидают борт судна

Интерфакс 00:20
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