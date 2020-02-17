Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка. Как сообщает телеграм-канал "Мейстер", очевидно, что исключение необходимости проверки сделки ФАСом сделано чтобы ускорить процесс покупки.

Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.

Происшествия Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.

Общество Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.

Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Здоровье Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.

Политика Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.

Общество Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД Участники совещания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях попросят главу правительства РФ Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму, сообщается на сайте Минюста.

Происшествия На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».

Здоровье Из-за гриппа и ОРВИ в Петербурге на карантин ушли более ста классов С 10 февраля по 16 февраля заболеваемость гриппом и ОРВи превысила уровень недельного эпидемического порога на 10,4%. Чаще всего заболевают дети до 17 лет включительно, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.