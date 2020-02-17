Экономика
Деловое.ТВЭксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка
Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка. Как сообщает телеграм-канал "Мейстер", очевидно, что исключение необходимости проверки сделки ФАСом сделано чтобы ускорить процесс покупки.
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ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка
ТАСС17 февраля в 07:32
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму
Банки.ру17 февраля в 01:27
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Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
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