Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВЭксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка

Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка. Как сообщает телеграм-канал "Мейстер", очевидно, что исключение необходимости проверки сделки ФАСом сделано чтобы ускорить процесс покупки.
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Под контролем кабмина: причины и последствия продажи акций Сбербанка

РБК17 февраля в 23:30

Комитет Госдумы одобрил проект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

RT на русском03:38

Комитет Госдумы поддержал законопроекты о покупке акций Сбербанка

REGNUM03:51

Комитет Госдумы одобрил законопроект о покупке Сбербанка

DP.RU03:45

В Госдуме поддержали законопроект о выкупе доли Сбербанка

Rambler News Service03:47

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАСС17 февраля в 07:32

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму

Банки.ру17 февраля в 01:27
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Музыка

Игорь Крутой рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении

Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в Роттердам.
РИА Новости 11:14
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

РИА Новости 07:10
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РБК 07:47
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Известия 07:05
Происшествия

Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре

По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
Известия 10:59
Общество

Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.
Газета.Ru 10:31
Армия и оружие

Индия купила новые истребители за несколько миллиардов долларов

МонаВиста вчера в 14:43
Наука

Ученые обнаружили схожесть человеческой кожи и мозга

Независимый публицист 10:27
Политика

Майор сообщил о конфликте с Зеленским из-за вопроса о службе в армии

РБК 13:34
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Происшествия

В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
РИА Новости 11:01
Происшествия

Опубликовано видео задержания готовивших теракты керченских подростков

ФСБ опубликовала видео задержания и допроса подростков, которых подозревают в подготовке терактов в Керчи.
News.ru вчера в 10:42
Футбол

Кака, которым интересовался ЦСКА, решил остаться в «Крузейро»

Агент защитника «Крузейро» Кака Нене Зини рассказал о ситуации с переходом его подопечного в другой клуб.
Metaratings 11:01
Общество

Госдума одобрила расширение программы материнского капитала

Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Российская газета 05:01
Транспорт

Пригородный поезд между Керчью и Анапой пустят по Крымскому мосту

Пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой будет открыто 7 марта, сообщил министр транспорта республики Крым Сергей Карпов.
РИА Новости 05:47
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Здоровье

Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин

Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.
РИА Новости вчера в 06:08
Здоровье

Британским врачам разрешили отказывать в лечении пациентам-гомофобам

Новое правило вступает в силу с апреля. Власти разрешили медикам отказывать пациентам, которые производят "вербальную агрессию".
Ruposters.ru 05:44
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Интерфакс 09:24
Музыка

Имена снявшихся в порноклипе Rammstein россиянок выложили в Сеть

ФАН 03:10
Общество

Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах

Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским использовать торговую марку Sussex Royal, чтобы зарабатывать на своих проектах.
Lenta.ru 03:28
Общество

Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД

Участники совещания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях попросят главу правительства РФ Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму, сообщается на сайте Минюста.
РИА Новости 11:55
Политика

Голландская прокуратура не комментирует утечку документов по MH17

ТАСС вчера в 05:39
Происшествия

На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин

Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».
Известия вчера в 21:19
Общество

Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал размер своей пенсии.
Моя Москва.онлайн 03:09
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению

По расчетам разведки, в 2022-2023 годах ударные группировки Вооруженных сил России смогут провести наступление без дополнительной мобилизации.
Lenta.ru вчера в 07:51
Армия и оружие

Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе

РБК 12:50
Футбол

«Ростов» проиграл «Мольде» в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборе в Испании «Ростов» встречался с норвежским клубом «Мольде».
Чемпионат 11:46
Здоровье

Из-за гриппа и ОРВИ в Петербурге на карантин ушли более ста классов

С 10 февраля по 16 февраля заболеваемость гриппом и ОРВи превысила уровень недельного эпидемического порога на 10,4%. Чаще всего заболевают дети до 17 лет включительно, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.
Piter.tv вчера в 11:20
Здоровье

В Иране сообщили о смерти двух заразившихся коронавирусом

В Иране умерли два человека, у которых ранее был выявлен коронавирус, сообщает Irna со ссылкой на советника министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Резу Вахабзаде.
РБК 11:36
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