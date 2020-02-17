Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВЭксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка

Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка. Как сообщает телеграм-канал "Мейстер", очевидно, что исключение необходимости проверки сделки ФАСом сделано чтобы ускорить процесс покупки.
Читать в источнике
Комментировать109

Подробнее о событии

В Госдуме поддержали законопроект о выкупе доли Сбербанка

Rambler News Service03:47

Комитет Госдумы одобрил проект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

RT на русском03:38

Под контролем кабмина: причины и последствия продажи акций Сбербанка

РБК17 февраля в 23:30

Комитет Госдумы одобрил законопроект о покупке Сбербанка

DP.RU03:45

Комитет Госдумы поддержал законопроекты о покупке акций Сбербанка

REGNUM03:51

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАСС17 февраля в 07:32

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму

Банки.ру17 февраля в 01:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 09:03, Ашберн
Шоу-бизнес

Стало известно, почему Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена

ФАН 02:29
Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
РИА Новости 07:51
Общество

Путин почтил в Петербурге память Собчака

Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии pic.twitter.com/k3JemNCYBo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020 Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года.
ФАН 06:25
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 03:08
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Здоровье

Главврач ещё одной больницы заразился коронавирусом в Ухани

18 февраля в Ухани умер главврач больницы «Учан» 51-летний Лю Чжимин.
News.ru 07:10
Армия и оружие

Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе

По заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, начало военной операции в сирийском городе Идлибе является "вопросом времени", пишет ТАСС.
Инфорос 05:11
Политика

Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
RT на русском 04:59
Армия и оружие

Пара российских дальних бомбардировщиков пролетели над Черным морем

Самолеты находились в нейтральном воздушном пространстве. Ту-22М3 – основной дальний бомбардировщик ВКС России.
Вести.Ru 08:41
Происшествия

Родные охарактеризовали готовивших теракты в Керчи подростков

Близкие родственники задержанных в Керчи подростков, обвиняемых в подготовке терактов в учебных заведениях, не замечали в поведении парней ничего подозрительного или говорящего об их экстремистских наклонностях.
Российская газета 06:45
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
RT на русском вчера в 05:40
Общество

Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала

Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:23
Происшествия

На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин

Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».
Известия вчера в 21:19
Общество

Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала

Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
Газета.Ru 07:59
Политика

ООН отложила заседание из-за невыдачи визы главе российской делегации

Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в Нью-Йорке, США, из-за невыдачи визы главе российской делегации Константину Воронцову.
Lenta.ru вчера в 18:17
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе» и заплакала

Алсу отметила, что не нарушила ни одного правила конкурса и что все участники всех сезонов покупали голоса, поскольку «каждая СМС стоила денег».
Lenta.ru 07:49
Армия и оружие

Су-35 против F-15EX: российский истребитель сравнили с американским

Российская газета 01:49
Политика

Бужанский отказался почтить минутой молчания память погибших на Майдане

Депутат от фракции «Слуги народа» Максим Бужанский отказался встать со своего рабочего места после того, как в зале заседаний объявили минуту молчания в память о погибших на Майдане.
Украина.ру 08:51
Политика

Голландская прокуратура не комментирует утечку документов по MH17

ТАСС вчера в 05:39
Авто

Опубликовали характеристики нового Kia Sorento

На корейском и европейском рынках Kia Sorento четвертого поколения будет предлагаться с новым 4-цилиндровым 2,2-литровым дизелем семейства Smartstream мощностью 202 л.с. (440 Нм).
Тарантас Ньюс 04:33
Экономика

Титов попросил Минобороны отдать подрядчикам долги на 34 млрд рублей

По подсчетам аппарата господина Титова, размер непогашенных долгов составляет минимум 34 млрд руб. В отправленном 2 февраля письме бизнес-омбусмен пожаловался господину Цаликову на "множество неурегулированных невыплат" подрядчикам со стороны предприятий ликвидированного несколько лет назад Федерального агентства специального строительства (Спецстрой).
Коммерсантъ 02:01
Происшествия

Под Челябинском задержан экс-директор машиностроительного завода

В Миассе задержан бывший руководитель машиностроительного завода.
REGNUM 00:44
Шоу-бизнес

Елена Степаненко станет ведущей нового шоу

Lenta.ru 17 февраля в 10:11
Футбол

Марадоне принесли неизвестное вещество во время матча

Главному тренеру клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадоне принесли неизвестное вещество во время матча чемпионата Аргентины с «Росарио Сентраль».
Lenta.ru 06:05
Политика

Коммунисты включили сирены и блокировали работу облдумы

Члены фракции КПРФ, ранее вступавшие против инициатив коллег по изменению процедур деятельности заксобрания, блокировали работу и устроили коллективную акцию протеста.
Взгляд-инфо 07:48
Гаджеты

Новые неттопы GIGABYTE Brix используют процессоры Intel Comet Lake-U

3DNews вчера в 22:24
Транспорт

Пригородный поезд между Керчью и Анапой пустят по Крымскому мосту

Пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой будет открыто 7 марта, сообщил министр транспорта республики Крым Сергей Карпов.
РИА Новости 05:47
Общество

Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах

Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским использовать торговую марку Sussex Royal, чтобы зарабатывать на своих проектах.
Lenta.ru 03:28
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 17 февраля в 07:58
Культура

Ургант сравнил приход Собчак на Первый с коронавирусом

iReactor вчера в 00:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное