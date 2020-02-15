Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

В Госдуму внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на электронную базу данных нижней палаты российского парламента. Отмечается, что в данный момент у Центробанка находится контрольный пакет акций сбербанка — это 50% и одна акция.
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Сберегательный карт-бланш: как ЦБ поможет правительству увеличить расходы

РБК09:47

Появились новые подробности продажи Сбербанка

Lenta.ruвчера в 09:09

В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфаксвчера в 01:35

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАССвчера в 07:32

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъвчера в 01:18

За 2,5 трлн рублей покупает Сбербанк правительство России

Курьер. Среда. Бердск15 февраля в 04:00

Тайная приватизация Сбербанка

ИА Хакасия14 февраля в 16:37
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Политика

В «Роснефти» прокомментировали санкции США против дочерней компании

18 февраля США ввели санкции против компании Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро за посредничество при продаже нефти из Венесуэлы.
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Здоровье

Онкобольных могут лишить инвалидности из-за регламента Минздрава

Новый регламент Минздрава может лишить онкобольных возможности получить инвалидность.
News.ru 16 февраля в 20:35
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Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
КМВ Новости 13:11
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Бастрыкин взял на контроль дело готовивших теракты в Керчи подростков

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о подготовке школьниками терактов в образовательных учреждениях Керчи.
Газета.Ru 13:54
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Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС 10:39
Происшествия

Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково

РИА Новости 13:32
Общество

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
BFM.ru 07:18
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Здоровье

Календарь прививок могут расширить по предложению Минздрава

Календарь прививок могут расширить по предложению Минздрава Замминистра здравоохранения РФ назвал дополнительные прививки, которые будут введены в национальный календарь.
Экспресс газета вчера в 06:13
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

Ещё один гражданин России заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама.
RT на русском 08:14
Политика

Трамп признал, что его твиты усложняют работу главы Минюста США

Президент США Дональд Трамп во вторник согласился с тем, что его публикации в социальной сети Twitter усложняют работу министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра.
ТАСС 14:55
Политика

В Кремле отреагировали на сообщения об обострении ситуации в Донбассе

Дождь 07:25
Экономика

Кудрин назвал разумной покупку акций Сбербанка за счет средств ФНБ

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает разумным выкуп правительством пакета акций Сбербанка у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Коммерсантъ 07:58
Футбол

Дзюба рассказал о своем отношении к Санкт-Петербургу и Москве

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба сыграл в ассоциации на ютуб-канале Gena Miller, в числе прочего поделившись мнением о Санкт-Петербурге и Москве.
Sport24.ru 15:20
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Культура

На ТВ стартовал показ нового сериала «Домашний арест»

Премьера кинокартины состоялась 17 февраля на телеканале ТНТ. Авторами сериала являются Петр Буслов и Семен Слепаков.
ИнфоСМИ 02:10
Общество

В Москве госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва

В Москве госпитализировали журналиста и телеведущего Дмитрия Диброва, сообщил РБК его официальный представитель Табриз Шахиди.
РБК вчера в 15:03
Армия и оружие

Россия атаковала район террористов в Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Lenta.ru 14:53
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Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой

РИА Новости 13:33
Экономика

АФК Система приобретет немецкую сеть гипермаркетов Real

Люксембургская компания SCP Group SARL, 49% которой принадлежит АФК «Система», объявила о приобретении немецкой сети гипермаркетов Real у Metro AG и ее дочерних компаний.
Известия 15:42
Космос

Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
РИА Новости вчера в 10:59
Политика

Небензя: многие украинские чиновники саботируют соглашения по Донбассу

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что многие украинские чиновники настроены саботировать выполнение договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе.
Народные новости 16:08
Футбол

Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским «Рубином»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов заключил контракт с казанским «Рубином».
МИР 24 07:21
Футбол

Юрий Лодыгин перешел в тульский «Арсенал»

РИА Новости 13:31
Шоу-бизнес

Месяц после родов: Эшли Грэм показала растяжки на животе

Модель продемонстрировала растяжки, которые остались на животе после беременности.
Salt Mag 04:33
Фигурное катание

В Китае умер 29-летний украинский фигурист Николай Бондарь

Комсомольская правда вчера в 21:08
Шоу-бизнес

Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова

Газета.Ru 12:49
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу

По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
BFM.ru 09:34
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Microsoft признала опасным обновление Windows 10

Microsoft отозвала обновление Windows 10 (под номером KB4524244), вышедшее в прошлый вторник.
Российская газета 04:06
Общество

Мишустин ограничил въезд в Россию для граждан Китая

С 19 февраля Россия прекратит прием, оформление и выдачу приглашений на въезд в страну в частных и учебных целях гражданам КНР.
Известия 12:29
Как работают Яндекс.Новости?
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