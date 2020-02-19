Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

В Госдуму внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на электронную базу данных нижней палаты российского парламента. Отмечается, что в данный момент у Центробанка находится контрольный пакет акций сбербанка — это 50% и одна акция.
Читать в источнике
Комментировать109

Подробнее о событии

Комитет Госдумы поддержал законопроекты о покупке акций Сбербанка

REGNUM03:51

В Госдуме поддержали законопроект о выкупе доли Сбербанка

Rambler News Service03:47

Комитет Госдумы одобрил проект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

RT на русском03:38

Комитет по финрынку поддержал законопроекты о покупке Правительством акций Сбербанка

Парламентская газета10:13

Комитет Госдумы одобрил законопроект о покупке Сбербанка

DP.RU03:45

Правительство предложило исключительные условия по покупке Сбербанка

РБК17 февраля в 16:04

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАСС17 февраля в 07:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Происшествия

В Магадане самолет ударился о землю при взлете

Самолет в Магадане в четверг утром совершил экстренную посадку на аэродроме при взлете, так как не смог набрать высоту.
ТАСС 19:33
Происшествия

При стрельбе в немецком городе Ханау погибли восемь человек

Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.
РИА Новости 19:05
Политика

Путин объяснил выбор Мишустина на пост главы правительства

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.
РБК 17:15
Армия и оружие

Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии

Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии.
Lenta.ru 17:10
Происшествия

В Канаде около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей

Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в канадском Монреале, сообщают местные СМИ.
РИА Новости 16:56
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 06:49
Политика

Мадуро объявил ЧП в национальной нефтяной отрасли из-за санкций США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал в среду указ о большой реформе в нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций США и создал для этого президентскую комиссию.
РИА Новости 18:53
Общество

Число жертв коронавируса в китайском Хубэе возросло до 2029 человек

Политика Сегодня 18:43
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл прекратят королевские обязанности с апреля

Позднее в Букингемском дворце сообщили, что с весны 2020 года Гарри и Меган перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе, не уточнив даты.
РБК 16:26
Футбол

Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев установил рекорд своего клуба в Лиге чемпионов, отличившись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" (1:4).
Российская газета 17:56
Экономика

Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
RT на русском 16:30
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Известия 07:05
Шоу-бизнес

Алсу созналась, что голоса для ее дочери в шоу «Голос» были куплены

Ридус 07:27
Общество

В Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы

17 февраля Петроградский райсуд удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города, который просил принудительно поместить сбежавшую из больницы Ильину под медицинское наблюдение.
ТАСС 06:24
Общество

Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Ведомости 12:54
Общество

В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая

Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
Известия 16:05
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Интерфакс 09:24
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Шоу-бизнес

Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.
Lenta.ru 15:18
Шоу-бизнес

Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева в шоу «На самом деле»

Тимур Еремеев займет пост ведущего скандального телешоу. Пока актер не подписал контракт, но сотрудники программы в курсе грядущих перемен.
StarHit.ru 06:30
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
BFM.ru 05:17
Экономика

ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
РИА Новости 09:34
Общество

Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора

Lenta.ru 12:59
Происшествия

Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

РИА Новости 01:17
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Кино

Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»

В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
Культуромания 13:26
Политика

Белый дом опроверг информацию, что Трамп предлагал Ассанжу помилование

Белый дом в среду категорически опроверг информацию, ранее опубликованную газетой Guardian, что президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в обмен на его заявление о непричастности РФ к взлому серверов Национального комитета Демократической партии США в 2016 году.
РИА Новости 15:28
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru 07:43
Биатлон

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Француз Мартен Фуркад вновь подтвердил свой высокий класс, победив в индивидуальной гонке среди мужчин на чемпионате мира.
Газета.Ru 12:15
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении 2020

ToDay News Ufa 06:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное