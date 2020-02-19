Экономика
Право.руВ Госдуму внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
В нижнюю палату парламента внесли два законопроекта о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ. По информации РИА Новости, кабмин решил выкупить контрольный пакет Сбербанка.
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Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму
Банки.ру17 февраля в 01:27
ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка
ТАСС17 февраля в 07:32
В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ
Интерфакс17 февраля в 01:35
В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
RT на русском17 февраля в 01:00
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