В нижнюю палату парламента внесли два законопроекта о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ. По информации РИА Новости, кабмин решил выкупить контрольный пакет Сбербанка.

В Госдуму внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

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