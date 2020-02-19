Экономика

Право.руПраво.руВ Госдуму внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

В нижнюю палату парламента внесли два законопроекта о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ. По информации РИА Новости, кабмин решил выкупить контрольный пакет Сбербанка.
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В Госдуме поддержали законопроект о выкупе доли Сбербанка

Rambler News Service03:47

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму

Банки.ру17 февраля в 01:27

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАСС17 февраля в 07:32

В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфакс17 февраля в 01:35

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъ17 февраля в 01:18

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

RT на русском17 февраля в 01:00

Под контролем кабмина: причины и последствия продажи акций Сбербанка

РБК17 февраля в 23:30
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Лодыгин стал вратарем тульского «Арсенала»

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Путин ответил петербурженке на вопрос о жизни на 10 800 рублей в месяц

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Цена золота достигла семилетнего максимума

Стоимость золота поднялась выше $1600 за тройскую унцию и достигла максимума с начала 2013 года, свидетельствуют данные торгов.
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Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков

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Газета.Ru вчера в 09:44
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Значительное увеличение числа взрывов зафиксировала Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в западной части Луганской области, заявил 18 февраля глава миссии Яшар Чевик во время выступления по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.
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Общество

Из Ухани вылетел самолет с эвакуируемыми украинцами

Газета.Ru 14:04
Футбол

ЦСКА объявил состав на матч с «Картахеной»

ЦСКА представил стартовый состав на товарищеский матч с испанским клубом «Картахена», который пройдёт сегодня, 19 февраля.
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Политика

В Госдуме оценили резолюцию парламента Эстонии о роли СССР в войне

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
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Общество

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Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.
Ведомости 12:54
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова показали новорождённого сына

18 февраля у пары родился долгожданный сын, которого они назвали Давидом. Первым новостью поделился счастливый отец.
Газета Metro 02:02
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Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Известия 07:05
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Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

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РИА Новости 09:50
Транспорт

Железнодорожное сообщение между Анапой и Керчью откроется 7 марта

Билеты на маршрут продают в кассах железнодорожных вокзалов и билетные кассиры непосредственно в поездах.
Бизнес-газета 05:38
Общество

ЛНР заплатила Украине за воду 58 тоннами украинских монет

Попаснянский районный водоканал пожаловался, что представители ЛНР 19 февраля заплатили за потребленную воду копейками.
Свободная Пресса 14:20
Экономика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Несмотря на рост, общий размер российского рынка в 2019 году составил чуть больше 1% от глобально рынка M & A и почти вдвое меньше рекордного уровня 2013 года, отмечает глава отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
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Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким

Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
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Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
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Королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal.
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Создатели Burnout и выходцы из Criterion Games уверены, что Dangerous Driving 2 станет лучшей игрой их новой студии.
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Студентов из Китая переведут на дистанционное обучение в вузах России

Из-за вспышки коронавируса Министерство образования и науки РФ издало приказ о переводе студентов из КНР на дистанционное обучение.
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Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
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Синоптики пообещали сохранение аномально теплой погоды до конца недели

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«На Феррари по бездорожью». «Рубин» неожиданно проиграл «Кайрату»

Подопечные Леонида Слуцкого уступили серебряному призеру чемпионата Казахстана «Кайрату» 2:3. Россияне полностью провалили первый тайм.
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На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин из-за коронавируса

На втором месте после КНР - Япония с 613 случаями, включая 542 зараженных на круизном лайнере Diamond Princess.
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