В Госдуму внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на электронную базу данных нижней палаты российского парламента. Отмечается, что в данный момент у Центробанка находится контрольный пакет акций сбербанка — это 50% и одна акция.

В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

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