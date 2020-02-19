Экономика
Моя Москва.онлайнВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
В Госдуму внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на электронную базу данных нижней палаты российского парламента. Отмечается, что в данный момент у Центробанка находится контрольный пакет акций сбербанка — это 50% и одна акция.
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Комитет по финрынку поддержал законопроекты о покупке Правительством акций Сбербанка
Парламентская газета10:13
ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка
ТАСС17 февраля в 07:32
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