Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

В Госдуму внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на электронную базу данных нижней палаты российского парламента. Отмечается, что в данный момент у Центробанка находится контрольный пакет акций сбербанка — это 50% и одна акция.
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Комитет по финрынку поддержал законопроекты о покупке Правительством акций Сбербанка

Парламентская газета10:13

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Rambler News Service03:47

Комитет Госдумы одобрил проект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

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Под контролем кабмина: причины и последствия продажи акций Сбербанка

РБК17 февраля в 23:30

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

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РБК 21:00
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Армия и оружие

Турция начала отвод своих войск от сирийского селения Телль-Тамер

Турецкая армия начала отвод своих войск, дислоцированных в районе сирийского приграничного населённого пункта Телль-Тамер.
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Известного мецената отправят под суд за похищение в Иркутске

Следователи в Иркутской области завершили расследование уголовного дела известного бизнесмена и мецената, его сына и группы подельников.
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Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера

Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
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Мошенники в прошлом году украли у клиентов банков 6,4 млрд рублей

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Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
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