Экономика
Pravda.RuПравительство России купит акции Сбербанка
Центробанк продает акции Сбербанка. Их планирует приобрести правительство России. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение депутатов Государственной Думы.
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Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму
Банки.ру17 февраля в 01:27
ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка
ТАСС17 февраля в 07:32
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