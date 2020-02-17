Экономика
РБКВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента. Сейчас Центробанк принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 50% и одна акция.
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Авто
Chery адаптировала кроссовер Chery Tiggo 8 для России
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Шоу-бизнес
Елена Степаненко запускает новое телешоу
Источник отметил, что Степаненко приносит большой рейтинг каналу. Известно, что за свою работу артистка попросила приличную сумму.
Политика
«Денег нет, но вы держитесь»: Богдан смеётся над украинцами с Сейшел
Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что вам нравится.
Космос
Астрономы продолжают наблюдать за затмением Бетельгейзе
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Общество
Большой театр ответил на претензии Волочковой по поводу пенсии
Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на то, что в Большом театре ей не отдают трудовую книжку, поэтому она не может оформить пенсию.
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.
Шоу-бизнес
Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов
По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
Энергетика
Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва в последней инстанции - Верховном суде Швеции - проиграла дело о финансовых претензиях к российской компании "Газпром" в размере €1,4 млрд.
Политика
Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес
Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Политика
В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на эмоциональные реплики президента республики Александр Лукашенко.
Общество
Ofcom оштрафовал владельца лицензии телеканала «НТВ-Мир Балтия»
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал Baltic Media Alliance Limited — держателя лицензии телеканала "НТВ-Мир Балтия" — на 20 тысяч фунтов стерлингов за передачу о Скрипалях, говорится в переданном в РИА Новости тексте решения.
Культура
Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов утонул в Австралии
Российский композитор Андрей Иванов, известный как один из создателей музыкального проекта Triplex и автор саундтреков к фильмам и телесериалам, погиб в Австралии.
Гаджеты
Экран смартфона Samsung Galaxy Z Flip лопнул на морозе
Как оказалось, пользователь после покупки и распаковки смартфона с хлопком закрыл его, после чего услышал характерный хруст стекла.
Армия и оружие
Новейший военный транспортник Ил-112 совершит второй полет в апреле
Серийное производство российского новейшего военно-транспортного самолета Ил-112 запустят на Воронежском заводе.
Политика
Охрана не пустила Порошенко на выступление Зеленского в Мюнхене
По словам бывшего парламентария, Петру Порошенко преградили проход в зал, где в тот момент выступал действующий глава Украины Владимир Зеленский.
Экономика
Marathon Group Винокурова купила долю в «Магните»
Фирма члена совета директоров «Магнита» Александра Винокурова купила около 0,5% акций ритейлера. Сумма сделки составила 2 млрд руб.
Политика
В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР
Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
Общество
Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной
Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
Общество
Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу
Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
Авто
В России начались продажи обновленного седана Volkswagen Passat
Немецкая компания Volkswagen выводит на российский рынок обновленный седан Passat.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита
Новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока особого прогресса нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Авто
Эксперты рассказали, с каким пробегом автомобиль лучше не покупать
Как стало известно порталу NJCAR.RU, оптимальный показатель пробега для 3-летнего автомобиля должен составлять 50-60 тысяч км, а для машины, выпущенной пять лет назад - 100 тысяч км. То есть среднегодовой пробег должен находиться в диапазоне от 15 до 25 тыс. километров.
Политика
МИД РФ предупредил россиян об опасности преследования со стороны США
МИД РФ предупредил граждан России, планирующих выезжать за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США.
Армия и оружие
Украину уличили в экспорте военной продукции в Россию
В августе 2014 года Украина установила запрет на экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения.