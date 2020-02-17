Экономика

РБКРБКВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента. Сейчас Центробанк принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 50% и одна акция.
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В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

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Сделка по продаже доли ЦБ в Сбербанке пройдет без проверки ФАС

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В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъ01:18

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

RT на русском01:00

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму

Банки.ру01:27
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По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
VSE42.RU 04:23
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Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке

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Российский композитор Андрей Иванов, известный как один из создателей музыкального проекта Triplex и автор саундтреков к фильмам и телесериалам, погиб в Австралии.
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Как оказалось, пользователь после покупки и распаковки смартфона с хлопком закрыл его, после чего услышал характерный хруст стекла.
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Опубликовано видео нападения на московский храм

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По словам бывшего парламентария, Петру Порошенко преградили проход в зал, где в тот момент выступал действующий глава Украины Владимир Зеленский.
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Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
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Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
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Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
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Немецкая компания Volkswagen выводит на российский рынок обновленный седан Passat.
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Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита

Новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока особого прогресса нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Украину уличили в экспорте военной продукции в Россию

В августе 2014 года Украина установила запрет на экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения.
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