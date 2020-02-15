Экономика
РБКВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента. Сейчас Центробанк принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 50% и одна акция.
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Политика
Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца".
Общество
В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку
Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась в карантине с подозрением на коронавирус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Финансы
Назван максимально возможный курс доллара
Фон неопределенности сможет законсервировать этот тренд и удержать курс евро в значениях 68-69 рублей.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Общество
Регионы Сибири запаздывают с программами модернизации здравоохранения
В Сибири утверждаются 642 паспорта медорганизации, которые участвуют в программе модернизации первичного звена здравоохранения.
Происшествия
В Красноярске два человека пострадали при хлопке на котельной
Два человека пострадали при хлопке на котельной в Красноярске, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.
Экономика
Россиянам с высокой зарплатой могут перестать выдавать кредиты
Парламентарий добавил, что гражданам с «серой» зарплатой, скорее всего, начнут отказывать в кредитах или же будут выдавать займы по высокой процентной ставке, пишет «Парламентская газета».
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
Футбол
Смолов забил первый мяч в чемпионате Испании
Общество
В РПЦ вступились за Смирнова, назвавшего гражданских жен проститутками
Как ранее сообщало ИА REGNUM, протоиерей Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» заявил, что гражданский брак порочен, а гражданские жены — «бесплатные проститутки».
Общество
Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Кино
Disney приступил к работе над полнометражным фильмом «Рапунцель»
Студия Walt Disney работает над полнометражным игровым фильмом «Рапунцель» по мотивам популярного мультфильма «Рапунцель: Запутанная история».
Футбол
Караев рассказал, почему не перешел в ЦСКА. Дело не в лишнем весе
Нападающий «КАМАЗа» Давид Караев, находившийся на просмотре в ЦСКА, заявил, что переход сорвался не из-за его лишнего веса.
Экономика
Почему экономика Японии упала рекордно за пять лет
В IV квартале 2019 года японская экономика показала максимальное падение за последние пять лет.
Футбол
Шапи-Сулейманов признался, что не верил в уход Игнатьева из «Краснодара»
20-летний форвард "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов признался, что расстроился, когда узнал, что его друг Иван Игнатьев переходит в казанский "Рубин".
Футбол
А. Ребров: закончу карьеру в Москве. Где ещё, если не в «Спартаке»?
Прекрасно понимаю, что закончу карьеру в Москве.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Биатлон
Старых стартует последней в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
Екатерина Юрлова-Перхт выйдет на гонку 36-й, Лариса Куклина — 70-й, а Ирина Старых будет стартовать последней под 100-м номером.
Экономика
Две трети открытых россиянами брокерских счетов пустуют
Два из трех брокерских счетов пустуют, показал проведенный Национальной ассоциацией участников фондового рынка опрос крупнейших инвестиционных компаний, на которые, по данным ассоциации, приходится 95% клиентов.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Технологии
Nvidia выпускает видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition
Новинка отличается от стандартной GeForce RTX 2080 Ti лишь дизайном. Важно отметить, что Nvidia выпустит всего 200 таких видеокарт.
Общество
В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess
Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, процесс будет завершен ориентировочно к 21 февраля.
Шоу-бизнес
Больная раком Евгения Симонова впервые вышла в свет с приемной дочкой
64-летняя актриса редко выходит в свет. Последние 12 лет народная артистка РФ борется с онкологическим заболеванием.
Происшествия
«Краснодарский каннибал» скончался в тюремной больнице
Краснодарец Дмитрий Бакшеев, ранее признанный судом виновным в убийстве и расчленении женщины, скончался в тюремной больнице в Ростове-на-Дону.
Экономика
В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
Общество
В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ
Дудь опубликовал на своем YouTube-канале картину "ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят".