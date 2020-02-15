Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента. Сейчас Центробанк принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 50% и одна акция.

В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

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