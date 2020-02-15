Экономика

РБКРБКВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента. Сейчас Центробанк принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 50% и одна акция.
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Правительство предложило исключительные условия по покупке Сбербанка

РБКвчера в 16:04

Появились новые подробности продажи Сбербанка

Lenta.ruвчера в 09:09

За 2,5 трлн рублей покупает Сбербанк правительство России

Курьер. Среда. Бердск15 февраля в 04:00

В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфаксвчера в 01:35

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъвчера в 01:18

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАССвчера в 07:32

Тайная приватизация Сбербанка

ИА Хакасия14 февраля в 16:37
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Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
ГТРК Чувашия вчера в 09:20
Происшествия

Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке

Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 00:13
Энергетика

Мировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов во вторник, 18 февраля.
RT на русском 00:23
Экономика

«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму

«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
BFM.ru вчера в 03:45
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
РИА Новости вчера в 15:13
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

РИА Новости вчера в 21:37
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru вчера в 11:11
Космос

National Interest поразился русской смекалке, породившей гигантскую «летающую бочку» ВМ-Т

По словам обозревателя NI Себастьяна Роблина, Антонов после высмеивал «Атлант» за любительскую попытку создания тяжелого транспортного самолета, но как отмечает издание, нельзя не восхититься смекалкой и изобретательностью русских, сумевших в короткие сроки создать ВМ-Т и решить сложную логистическую проблему.
ПолитРоссия 15 февраля в 13:23
Общество

Число жертв коронавируса увеличилось до 1383 человек

За пределами КНР зафиксирован 447 подтвержденных случаев заражения. Всего погибли 1383 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РБК.
Приморье24 15 февраля в 02:31
Общество

Два члена команды Миллера покинули «Газпром»

Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Lenta.ru вчера в 18:53
Футбол

Кокорин официально перешёл в «Сочи» до конца сезона

78.ru вчера в 09:14
Хоккей

Никита Кучеров принес «Тампа-Бэй» очередную победу

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился матчем "Колорадо Эвеланш" – "Тампа-Бэй Лайтнинг".
Вести.Ru 00:03
Авто

Стартовали продажи обновленного Volkswagen Passat в РФ

Дилеры немецкого бренда Volkswagen в России начали продажи обновленного седана Volkswagen Passat.
Автоновости дня вчера в 05:56
Политика

Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность

В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Взгляд.ру вчера в 07:21
Происшествия

В Казахстане задержали готовивших теракты экстремистов

В Алма-Ате задержали двух экстремистов, готовивших теракты, сообщил портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности Казахстана.
РБК 00:15
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года

Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
РБК 01:00
Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
РЕН ТВ вчера в 07:25
Шоу-бизнес

Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у Лены Лениной

Ленина рассказала о некоторых подробностях прошедшего торжества, сказав, что на ее свадьбе среди гостей была ее близкая подруга, джазовая певица Лариса Долина.
RuNews24.ru вчера в 05:13
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Экономика

ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Ведомости вчера в 13:23
Политика

Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Lenta.ru вчера в 06:49
Политика

В США уверены в неспособности России достроить «Северный поток-2»

Как заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт, России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода "Северный поток-2".
Expert.ru вчера в 03:59
Общество

В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess

Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения Като Кацунобу.
РИА Новости вчера в 21:23
Космос

Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
РИА Новости вчера в 10:59
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1949 года

В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
RT на русском 00:09
Общество

УФАС проверит рекламу службы доставки с лимоном в руке «Родины-матери»

Рекламщики поместили рядом жирафов с пакетами и жука-навозника. А еще в руку знаменитой скульпторы вложили лимон.
НовостиВолгограда.ру вчера в 05:02
Общество

Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва

Российского журналиста Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:33
Общество

От коронавируса умер главврач больницы в Ухане

Znak.com 00:44
Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца

Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.
Российская газета 00:59
Гаджеты

Huawei готовит сюрприз к пресс-конференции на 23 февраля

Корпорация Huawei в своем недавнем официальном заявлении анонсировала пресс-конференцию, на которой будут представлены новые продукты.
OAnews 00:02
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