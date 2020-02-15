Экономика
РБКВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента. Сейчас Центробанк принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 50% и одна акция.
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Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
Происшествия
Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке
Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов во вторник, 18 февраля.
Экономика
«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Общество
Названа причина отставки начальника московской полиции
Космос
National Interest поразился русской смекалке, породившей гигантскую «летающую бочку» ВМ-Т
По словам обозревателя NI Себастьяна Роблина, Антонов после высмеивал «Атлант» за любительскую попытку создания тяжелого транспортного самолета, но как отмечает издание, нельзя не восхититься смекалкой и изобретательностью русских, сумевших в короткие сроки создать ВМ-Т и решить сложную логистическую проблему.
Общество
Число жертв коронавируса увеличилось до 1383 человек
За пределами КНР зафиксирован 447 подтвержденных случаев заражения. Всего погибли 1383 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РБК.
Общество
Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Футбол
Кокорин официально перешёл в «Сочи» до конца сезона
Хоккей
Никита Кучеров принес «Тампа-Бэй» очередную победу
Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился матчем "Колорадо Эвеланш" – "Тампа-Бэй Лайтнинг".
Авто
Стартовали продажи обновленного Volkswagen Passat в РФ
Дилеры немецкого бренда Volkswagen в России начали продажи обновленного седана Volkswagen Passat.
Политика
Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность
В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Происшествия
В Казахстане задержали готовивших теракты экстремистов
В Алма-Ате задержали двух экстремистов, готовивших теракты, сообщил портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности Казахстана.
Политика
Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года
Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
Общество
Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии
Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
Шоу-бизнес
Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у Лены Лениной
Ленина рассказала о некоторых подробностях прошедшего торжества, сказав, что на ее свадьбе среди гостей была ее близкая подруга, джазовая певица Лариса Долина.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Экономика
ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы
Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Политика
Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Политика
В США уверены в неспособности России достроить «Северный поток-2»
Как заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт, России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода "Северный поток-2".
Общество
В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess
Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения Като Кацунобу.
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1949 года
В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
Общество
УФАС проверит рекламу службы доставки с лимоном в руке «Родины-матери»
Рекламщики поместили рядом жирафов с пакетами и жука-навозника. А еще в руку знаменитой скульпторы вложили лимон.
Общество
Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва
Российского журналиста Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Общество
От коронавируса умер главврач больницы в Ухане
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца
Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.
Гаджеты
Huawei готовит сюрприз к пресс-конференции на 23 февраля
Корпорация Huawei в своем недавнем официальном заявлении анонсировала пресс-конференцию, на которой будут представлены новые продукты.