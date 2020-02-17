Экономика
РБКВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента. Сейчас Центробанк принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 50% и одна акция.
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Общество
Несколько книжных магазинов в России устроили забастовку в поддержку фигурантов дела «Сети»
Несколько российских книжных магазинов проводят акцию солидарности с фигурантами дела «Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщил книжный магазин «Пиотровский».
Общество
Сбежавшую из карантина петербурженку решили принудительно изолировать
Петроградский районный Санкт-Петербурга суд постановил, что сбежавшую из коронавирусного карантина в Боткинской больнице Аллу Ильину необходимо принудительно изолировать.
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
Происшествия
Пациенты избили врача в больнице в Карачаево-Черкесии
Пациенты избили врача в больнице в Карачаево-Черкесии за грубость, сообщает портал Screen-ad.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Певица Алла Пугачева рассказала о пластических операциях, которые она перенесла.
Экономика
ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
Общество
У замначальника ГИБДД Воронежа изымают 22 квартиры
Исковое заявление об изъятии 22 квартир на общую сумму 50 миллионов рублей у заместителя начальника ГИБДД по Воронежской области предъявил прокурор области 14 февраля, сообщает официальный сайт областной прокуратуры.
Происшествия
Директор рынка в Калининграде назвал версию убийства семейной пары
Сообщалось, что и убитая семейная пара, и стрелявший торговали на рынке овощами.
Авто
По Крымскому мосту проехало свыше миллиона грузовиков
По переправе через Керченский мост с 1 октября 2018 года проехало свыше миллиона КамАЗов и грузовиков других марок.
Авто
Kia показала новый Sorento на официальных фото
Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento.
Политика
Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
Политика
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
Здоровье
В России из поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов
В обновленной структуре поликлиник состав кабинетов специализированной помощи будет зависеть от численности жителей, которые прикреплены к медицинскому учреждению.
Авто
Названы самые популярные иномарки на рынке России в январе
Экономика
Владислав Шапша призвал решить проблему обманутых дольщиков
Задачу до конца нынешнего года решить проблему с обманутыми участниками долевого сегодня на заседании областного правительства поставил временно исполняющий обязанности губернатора Владислав Шапша.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Общество
В России предложили ужесточить ответственность за нарушение карантина
Возглавляющая Роспотребнадзор Анна Попова пояснила, что ее ведомство готово и может предложить меры по ужесточению степени ответственности за нарушение режима карантина.
Политика
Путин не отправлял войска в Ливию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не отправлял российские войска в Ливию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу.
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Биатлон
Логинов завоевал вторую медаль на чемпионате мира по биатлону
Общество
Волгоградская служба доставки извинилась за коллаж с «Родиной-матерью»
"Приносим искренние извинения за размещение некорректного коллажа в Instagram, анонсирующего работу сервиса Сбермаркет в Волгограде", - сообщили агентству РИА "Новости" в пресс-службе "Сбермаркет".
Наука
Найдена связь между числом сексуальных партнеров и развитием рака
Британские ученые давно предположили, что между риском развития рака и числом сексуальных партнеров есть взаимосвязь.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Фигурное катание
Тутберидзе рассказала о попытках Загитовой уйти из спорта
Общество
Жителям Хубэя запретили выходить из домов
Администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая селян, выходить из домов, пишет South China Morning Post.
Футбол
Кокорин вышел на тренировку в общей группе ФК «Сочи»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вышел на первую тренировку в общей группе «Сочи» и провел ее без ограничений.