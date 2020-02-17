Экономика
РБКВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента. Сейчас Центробанк принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 50% и одна акция.
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Космос
National Interest поразился русской смекалке, породившей гигантскую «летающую бочку» ВМ-Т
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
В дальнейшем очагом коронавируса стал китайский город Ухань. С конца декабря 2019 года болезнью заразились больше 70 тысяч.
Армия и оружие
Курдов уличили в поддержке Асада в Сирии
Бойцы Рабочей партии Курдистана (YPG/PKK), которую в Турции считают террористической организацией, оказывают активную поддержку силам сирийского президента Башара Асада в ходе боевых действий в Идлибской зоне деэскалации.
Экономика
«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню
Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года.
Происшествия
Начальник московской полиции подал в отставку
Генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника столичной полиции в связи с выходом на пенсию, рассказал РБК источник в главке.
Общество
Глава Тувы объяснил низкое качество жизни в регионе
Глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал о причинах низкого качества жизни в регионе.
Политика
В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР
Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
Политика
В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на эмоциональные реплики президента республики Александр Лукашенко.
Гаджеты
В Microsoft отозвано проблемное обновление Windows 10
В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10 – так сообщили в официальных источниках Как сообщает ToDay News Ufa, в компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.
Экономика
Центробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля»
Департамент финансовых технологий Центробанка одобрил цифровую платформу «Норильского никеля» по выпуску и обращению токенов, обеспеченных биржевыми товарами.
Космос
Астрономы оценили влияние космических лучей на атмосферу Титана
Астрономы нашли подтверждение модели химического состава газов в атмосфере спутника Сатурна Титана, которая учитывает галактические космические лучи в качестве отдельного фактора.
Общество
Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу
Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Хоккей
В «Авангарде» опровергли отстранение детского тренера Кучерова
Пресс-служба омского клуба опровергла информацию, согласно которой директор хоккейной школы Геннадий Курдин отстранен из-за жестокого обращения с детьми, сообщает "Спорт-Экспресс".
Авто
В России появятся бюджетные автомобили Chevrolet
Узбекский автопроизводитель UzAuto Motors с марта 2020 года начнет продажи своих автомобилей в России, Казахстане и Белоруссии под маркой Chevrolet.
Кино
Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Футбол
«Зенит» одобрил аренду Кокорина в «Сочи»
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
В Москве задержали приковавшего себя к дверям ФСБ активиста Фокина
Активист приковал себя цепью к двери здания в поддержку фигурантов дела «Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ).
Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
Наука
Раскрыта атомная структура оболочки коронавируса
Культура
Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска
В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
Спорт
Сергей Устюгов может сняться со «Ски Тура»
По информации TV2, дальнейшее выступление российского лыжника Сергея Устюгова в многодневке «Ски Тур» находится под вопросом.