Экономика

РБКРБКВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента. Сейчас Центробанк принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 50% и одна акция.
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ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАСС07:32

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму

Банки.ру01:27

Аксаков назвал возможные сроки принятия проекта о покупке акций Сбербанка

Известия01:53

В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфакс01:35

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъ01:18

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

RT на русском01:00

Сделка по продаже доли ЦБ в Сбербанке пройдет без проверки ФАС

РБК06:53
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Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию

В дальнейшем очагом коронавируса стал китайский город Ухань. С конца декабря 2019 года болезнью заразились больше 70 тысяч.
ToDay News Ufa 07:22
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Бойцы Рабочей партии Курдистана (YPG/PKK), которую в Турции считают террористической организацией, оказывают активную поддержку силам сирийского президента Башара Асада в ходе боевых действий в Идлибской зоне деэскалации.
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«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню

Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года.
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Начальник московской полиции подал в отставку

Генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника столичной полиции в связи с выходом на пенсию, рассказал РБК источник в главке.
РБК 07:26
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Глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал о причинах низкого качества жизни в регионе.
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В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР

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Политика

В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России

Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на эмоциональные реплики президента республики Александр Лукашенко.
REGNUM 04:45
Гаджеты

В Microsoft отозвано проблемное обновление Windows 10

В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10 – так сообщили в официальных источниках Как сообщает ToDay News Ufa, в компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.
ToDay News Ufa вчера в 11:02
Общество

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

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Экономика

Центробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля»

Департамент финансовых технологий Центробанка одобрил цифровую платформу «Норильского никеля» по выпуску и обращению токенов, обеспеченных биржевыми товарами.
РБК 02:00
Космос

Астрономы оценили влияние космических лучей на атмосферу Титана

Астрономы нашли подтверждение модели химического состава газов в атмосфере спутника Сатурна Титана, которая учитывает галактические космические лучи в качестве отдельного фактора.
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Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу

Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:02
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Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
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В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

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В «Авангарде» опровергли отстранение детского тренера Кучерова

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Узбекский автопроизводитель UzAuto Motors с марта 2020 года начнет продажи своих автомобилей в России, Казахстане и Белоруссии под маркой Chevrolet.
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В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
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Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.
Lenta.ru 06:56
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Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе

Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Москве задержали приковавшего себя к дверям ФСБ активиста Фокина

Активист приковал себя цепью к двери здания в поддержку фигурантов дела «Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ).
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В Омске мужчина на спор обезглавил человека

Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
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Раскрыта атомная структура оболочки коронавируса

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В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
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Сергей Устюгов может сняться со «Ски Тура»

По информации TV2, дальнейшее выступление российского лыжника Сергея Устюгова в многодневке «Ски Тур» находится под вопросом.
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Напавший на московский храм мужчина объяснил свой поступок

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