Экономика

РБКРБКВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента. Сейчас Центробанк принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 50% и одна акция.
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Сделка по продаже доли ЦБ в Сбербанке пройдет без проверки ФАС

РБК06:53

Аксаков назвал возможные сроки принятия проекта о покупке акций Сбербанка

Известия01:53

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесли в Госдуму

ТАСС01:19

В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфакс01:35

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъ01:18

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

RT на русском01:00

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму

Банки.ру01:27
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Политика

В ЛНР назвали озвученные Зеленским данные о пленных недостоверными

Представленная президентом Украины Владимиром Зеленским информация о числе пленных, подлежащих обмену с Киевом, недостоверна, заявила в понедельник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева.
РИА Новости 06:56
Политика

Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
RT на русском 04:36
Технологии

Воронежцев ожидает эпидемия телефонного спама

С конца 2019 года у маркетологов стала набирать популярность технология, позволяющая определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.
МОЁ! Оnline Воронеж 05:36
Гаджеты

Apple оснастит iPhone 9 устаревшей камерой

Новая оптика появится в других смартфонах американского производителя. Ранее сообщалось, что Apple создаёт свою антенну 5G для новых iPhone.
ToDay News Ufa 05:41
Футбол

Бывший футболист сборной России Торбинский переехал в США

Мой Брянск 14 февраля в 13:48
Спорт

Непряева снялась со «Ски Тура» из-за здоровья

Российская лыжница Наталья Непряева снялась с многодневной гонки "Ски Тур" из-за проблем со здоровьем.
МК-Спорт 05:31
Происшествия

Неизвестные напали на автосервис в Петербурге

Неизвестные мужчины начали выламывать двери и разбивать камеры наружного видеонаблюдения.
Neva.Today 06:51
Политика

В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
RT на русском вчера в 09:24
Общество

Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
РИА Новости 04:01
Армия и оружие

Армия США закупит тысячу ракет с дальностью полёта более 499 км

Согласно ранее действовавшему Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, к ракетам малой дальности относятся ракеты с дальностью полёта от 500 до 1000 километров.
REGNUM 06:58
Общество

Дамбу закрывают в Петербурге из-за угрозы наводнения

Пятый канал 06:58
Кино

Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая

Культуромания 05:27
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm вчера в 03:37
Общество

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Интерфакс 04:59
Политика

В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР

Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
РИА Новости 06:35
Экономика

Украина собралась привлечь $50 млрд инвестиций в ближайшие годы

Как сообщил министр, общая сумма инвестиций, которые страна намерена привлечь за пять лет, составит не менее $50 млрд.
Красная весна 07:00
Экономика

Порядок получения пенсии по старости на банковские карты изменится

В организации разъяснили, что всем пенсионерам, открывшим банковский счет для доставки пенсии после 1 июля 2017 года, кредитные организации обязаны были предоставить карту «Мир».
Kazanfirst.ru вчера в 23:58
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы подстриглась под «ёжик» и покрасилась в фиолетовый цвет

12-летняя дочь Глюкозы решила кардинально изменить свою внешность. Она сделала короткую стрижку и покрасилась в фиолетовый цвет.
Pravda.Ru 05:55
Экономика

Центробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля»

Департамент финансовых технологий Центробанка одобрил цифровую платформу «Норильского никеля» по выпуску и обращению токенов, обеспеченных биржевыми товарами.
РБК 02:00
Общество

Появились первые снимки Меган Маркл и принца Гарри после «Мегзита»

Пользователи Сети обратили внимание, что и Меган Маркл, и принц Гарри выглядели очень радостными и расслабленными.
Актуальные Новости 04:52
Экономика

Литва проиграла в суде спор с «Газпромом» на 1,4 млрд евро

На оплату адвокатских услуг в 2012-2016 гг. потрачено 9,5 млн евро, еще 950 тыс. евро потрачено на адвокатов в 2016-2019 гг. Литву в споре с "Газпромом" представляла американская Shearman&Sterling, а также литовские адвокаты из Lawin и Tark Grunte Sutkiene.
Вести.Ru 05:47
Политика

Лавров: США создают предпосылки для развертывания РСМД в Европе и Азии

Договор РСМД прекратил действие 2 августа.
РИА Новости 05:50
Происшествия

Российские школьницы задержали пристававшего к их сверстнице педофила

В Москве школьницы задержали педофила, пристававшего к их сверстнице в троллейбусе.
Lenta.ru 06:52
Наука

Раскрыта атомная структура оболочки коронавируса

Взгляд.ру 05:59
Авто

Volkswagen показал тизер нового Golf GTD

Коммерсантъ 02:29
Экономика

«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд

Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
Известия 03:57
Происшествия

Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео

Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
РИА Новости 03:26
Происшествия

Напавший на московский храм мужчина объяснил свой поступок

Известия 07:03
Футбол

Зидан назвал гол Смолова ошибкой «Реала»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о своих впечатлениях от матча 24-го тура Примеры против "Сельты" (2:2), в котором его команда потеряла очки на своем поле, назвав гол российского форварда гостей Федора Смолова следствием ошибки защитников "королевского клуба".
ProstoProSport 03:11
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
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