Экономика
РБКВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента. Сейчас Центробанк принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 50% и одна акция.
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Политика
В ЛНР назвали озвученные Зеленским данные о пленных недостоверными
Представленная президентом Украины Владимиром Зеленским информация о числе пленных, подлежащих обмену с Киевом, недостоверна, заявила в понедельник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева.
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Технологии
Воронежцев ожидает эпидемия телефонного спама
С конца 2019 года у маркетологов стала набирать популярность технология, позволяющая определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.
Гаджеты
Apple оснастит iPhone 9 устаревшей камерой
Новая оптика появится в других смартфонах американского производителя. Ранее сообщалось, что Apple создаёт свою антенну 5G для новых iPhone.
Футбол
Бывший футболист сборной России Торбинский переехал в США
Спорт
Непряева снялась со «Ски Тура» из-за здоровья
Российская лыжница Наталья Непряева снялась с многодневной гонки "Ски Тур" из-за проблем со здоровьем.
Происшествия
Неизвестные напали на автосервис в Петербурге
Неизвестные мужчины начали выламывать двери и разбивать камеры наружного видеонаблюдения.
Политика
В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
Общество
Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Армия и оружие
Армия США закупит тысячу ракет с дальностью полёта более 499 км
Согласно ранее действовавшему Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, к ракетам малой дальности относятся ракеты с дальностью полёта от 500 до 1000 километров.
Общество
Дамбу закрывают в Петербурге из-за угрозы наводнения
Кино
Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Политика
В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР
Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
Экономика
Украина собралась привлечь $50 млрд инвестиций в ближайшие годы
Как сообщил министр, общая сумма инвестиций, которые страна намерена привлечь за пять лет, составит не менее $50 млрд.
Экономика
Порядок получения пенсии по старости на банковские карты изменится
В организации разъяснили, что всем пенсионерам, открывшим банковский счет для доставки пенсии после 1 июля 2017 года, кредитные организации обязаны были предоставить карту «Мир».
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы подстриглась под «ёжик» и покрасилась в фиолетовый цвет
12-летняя дочь Глюкозы решила кардинально изменить свою внешность. Она сделала короткую стрижку и покрасилась в фиолетовый цвет.
Экономика
Центробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля»
Департамент финансовых технологий Центробанка одобрил цифровую платформу «Норильского никеля» по выпуску и обращению токенов, обеспеченных биржевыми товарами.
Общество
Появились первые снимки Меган Маркл и принца Гарри после «Мегзита»
Пользователи Сети обратили внимание, что и Меган Маркл, и принц Гарри выглядели очень радостными и расслабленными.
Экономика
Литва проиграла в суде спор с «Газпромом» на 1,4 млрд евро
На оплату адвокатских услуг в 2012-2016 гг. потрачено 9,5 млн евро, еще 950 тыс. евро потрачено на адвокатов в 2016-2019 гг. Литву в споре с "Газпромом" представляла американская Shearman&Sterling, а также литовские адвокаты из Lawin и Tark Grunte Sutkiene.
Политика
Лавров: США создают предпосылки для развертывания РСМД в Европе и Азии
Договор РСМД прекратил действие 2 августа.
Происшествия
Российские школьницы задержали пристававшего к их сверстнице педофила
В Москве школьницы задержали педофила, пристававшего к их сверстнице в троллейбусе.
Наука
Раскрыта атомная структура оболочки коронавируса
Авто
Volkswagen показал тизер нового Golf GTD
Экономика
«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд
Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
Футбол
Зидан назвал гол Смолова ошибкой «Реала»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о своих впечатлениях от матча 24-го тура Примеры против "Сельты" (2:2), в котором его команда потеряла очки на своем поле, назвав гол российского форварда гостей Федора Смолова следствием ошибки защитников "королевского клуба".
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.