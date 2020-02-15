Экономика
РБКПравительство предложило исключительные условия по покупке Сбербанка
Правительство внесло в Госдуму законопроекты о продаже Центробанком Минфину контрольного пакета в Сбербанке (50% плюс одна акция или 52% обыкновенных акций).
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Культура
«Домашний арест» Семена Слепакова впервые выйдет на телевидении
Телеканал ТНТ покажет пилотный эпизод сериала «Домашний арест» 17 февраля. Ранее сериал был доступен только в онлайн-сервисах.
Экономика
Эксперты назвали регионы с самым дорогим и дешевым игристым вином
В январе 2020 года компания «Эвотор» подсчитала, что самые высокие цены на шампанское были зафиксированы в Москве (349 рублей), Приморском крае (342 рубля), Красноярском крае (275 рублей), Санкт-Петербурге (272 рубля) и Нижегородской области (263 рубля).
Футбол
Ротенберг заявил об исправлении Кокорина
Владелец футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг прокомментировал переход в его команду на правах аренды нападающегой санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина, который отметился дублем в первом же товарищеском матче за сочинцев против "Динамо" (3:1).
Армия и оружие
Боевики в Сирии пошли в атаку на трофейном Т-90
Боевики в Сирии захватили у правительственной армии российский танк Т-90 и начали наступление в провинции Алеппо.
Энергетика
Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к "Газпрому" в размере €1,4 млрд в Верховном суде Швеции (ВСШ).
Здоровье
При диабете сладости заменят фрукты и овощи
Московский врач-эндокринолог Оксана Миронова назвала, что может заменить потребления сахара в организме человека — сообщает aif.ru.
Экономика
«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
Политика
Украинские внутренние паспорта продолжат действовать в России
Действие внутренних паспортов граждан Украины в РФ сохранится, как и прежде, несмотря на решение Киева об исключительном использовании загранпаспорта после 1 марта на территории Российского государства.
Происшествия
В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess
Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, процесс будет завершен ориентировочно к 21 февраля.
Происшествия
В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) задержали в Алма-Ате двух экстремистов, планировавших теракты в местах массового скопления людей, сообщила пресс-служба комитета.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к проекту создания «Росшельфа»
Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект Минвостокразвития от создании госкорпорации «Росшельф».
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии
"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.
Происшествия
В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в котельной
Два пострадавших при взрыве на котельной в Красноярске находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в красноярской краевой больнице.
Шоу-бизнес
Иван Ургант посмеялся над словами отца о пенсии
Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале пошутил про слова его отца о пенсии.
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Лопес опубликовала фото в бикини
Недавно певица порадовала своих подписчиков и продемонстрировала им идеальную фигуру для своих 50-ти лет.
Общество
В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров
Гаджеты
Nokia готовит первый кнопочный телефон на Android
Компания HMD Global готовилась представить на международной выставке Mobile World Congress 2020 множество новых продуктов под брендом Nokia.
Футбол
Шейдаев стал игроком азербайджанского клуба «Сабах»
Общество
Глава госпиталя в Ухане умер из-за коронавируса
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Общество
Стратегия Мишустина избавит регионы от долгов и дотаций
Создание кабинетом Мишустина программ развития проблемных территорий даст возможность "персонализировать" финансовые проблемы регионов.
Армия и оружие
СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Армия и оружие
В ЮВО прибыла партия штурмовиков Су-25СМ3 «Суперграч», оснащённых системами РЭБ «Витебск-25»
Штурмовики, покинув аэродром завода-изготовителя, преодолели расстояние более чем в 800 км. В пресс-службе военного округа отмечено, что эта поставка "Суперграчей" стала четвёртой для авиачастей ЮВО.
Политика
ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»
ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.