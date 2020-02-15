Экономика

РБКРБКПравительство предложило исключительные условия по покупке Сбербанка

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о продаже Центробанком Минфину контрольного пакета в Сбербанке (50% плюс одна акция или 52% обыкновенных акций).
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Правительство предложило исключительные условия по покупке Сбербанка

РБК16:04

Появились новые подробности продажи Сбербанка

Lenta.ru09:09

За 2,5 трлн рублей покупает Сбербанк правительство России

Курьер. Среда. Бердск15 февраля в 04:00

В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфакс01:35

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъ01:18

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАСС07:32

Тайная приватизация Сбербанка

ИА Хакасия14 февраля в 16:37
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Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

РЕН ТВ 07:25
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Эксперты назвали регионы с самым дорогим и дешевым игристым вином

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Украинские внутренние паспорта продолжат действовать в России

Действие внутренних паспортов граждан Украины в РФ сохранится, как и прежде, несмотря на решение Киева об исключительном использовании загранпаспорта после 1 марта на территории Российского государства.
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РИА Новости 23:06
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Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
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50-летняя Дженнифер Лопес опубликовала фото в бикини

Недавно певица порадовала своих подписчиков и продемонстрировала им идеальную фигуру для своих 50-ти лет.
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В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров

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Nokia готовит первый кнопочный телефон на Android

Компания HMD Global готовилась представить на международной выставке Mobile World Congress 2020 множество новых продуктов под брендом Nokia.
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Создание кабинетом Мишустина программ развития проблемных территорий даст возможность "персонализировать" финансовые проблемы регионов.
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СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
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Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию

Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
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Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
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