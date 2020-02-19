Экономика

REGNUMREGNUMКомитет Госдумы поддержал законопроекты о покупке акций Сбербанка

Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении пакет законопроектов о покупке акций Сбербанка у ЦБ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.
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В Госдуме поддержали законопроект о выкупе доли Сбербанка

Rambler News Service03:47

Комитет Госдумы одобрил проект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

RT на русском03:38

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму

Банки.ру17 февраля в 01:27

Комитет Госдумы одобрил законопроект о покупке Сбербанка

DP.RU03:45

Комитет Госдумы одобрил законопроект о расширении прав кредиторов из синдиката

ТАСС03:42

Под контролем кабмина: причины и последствия продажи акций Сбербанка

РБК17 февраля в 23:30

Комитет Госдумы поддержал законопроекты о покупке акций Сбербанка

REGNUM03:51
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Армия и оружие

Кремль назвал худший сценарий развития событий в Сирии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в Идлибе возможную операцию Турции против Сирии.
Lenta.ru 04:44
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Известия 07:05
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Кино

Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Piter.tv 01:51
Общество

Путин возложил розы к памятнику Собчаку

Городовой 07:11
Энергетика

Украина решила помочь Белоруссии заменить российскую нефть

Мера позволит Белоруссии заменить часть российской нефти и снизить зависимость от Москвы.
Lenta.ru 07:02
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке смс в пользу дочери на детском «Голосе»

По мнению Алсу, скандал вокруг накрутки голосов в пользу Микеллы разразился только из-за звездного статуса артистки.
Газета.Ru 06:48
Политика

Путин освободил Суркова от должности помощника

Владислав Сурков покинул пост помощника президента РФ, соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства.
Хакасия-Информ вчера в 20:00
Армия и оружие

Появилось видео авиаудара российских ВКС по террористам в Сирии

Discover24 01:30
Происшествия

Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
РИА Новости вчера в 18:11
Общество

Политолог назвал абсурдным решение о выплате РФ $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС.
News.ru вчера в 06:47
Кино

Режиссер Шипенко раскрыл секрет успеха фильма «Холоп»

Известный российский режиссер, сценарист и продюсер Клим Шипенко признался, что на оглушительный успех его фильма «Холоп» повлияло множество самых разных факторов, и ему трудно выделить какой-то один.
ФАН вчера в 09:29
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Газета.Ru вчера в 10:56
Экономика

Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы

Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Коммерсантъ 05:07
Экономика

«Газпром» занял рекордные $2 млрд на фоне новых антироссийских санкций

Новая сделка «Газпрома» – крупнейшее корпоративное размещение евробондов среди российских эмитентов за последнее время, говорит первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков: «В этом году сопоставимых объемов не привлекал никто, в прошлом году больше занял только Минфин».
Ведомости вчера в 16:46
Происшествия

В Москве задержали семерых исламистов

ФСБ в Москве и Московской области задержала участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*.
РИА Новости 06:46
Политика

Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений»

Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
РИА Новости 05:15
Общество

Завтра китайцам приостановят въезд в Россию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном закрытии въезда для граждан Китая на территорию России.
Южноуральская панорама 00:23
Политика

Песков оценил число предложений по поправкам к Конституции

Большое количество поправок размывало бы статус Конституции как основного закона, однако в настоящее время речь идёт только о предложениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:17
Здоровье

Перечислены полезные свойства картофеля

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на газету La Vanguardia, вопреки широко распространённому мнению об отсутствии пользы при употреблении картофельных блюд, учёные из Университета штата Пенсильвании взялись доказать обратное.
ToDay News Ufa 03:55
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым

Экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев погиб, проводится проверка.
Известия вчера в 22:36
Здоровье

Родителей тяжелобольного младенца вызвали на допрос в СК

Ридус 05:19
Экономика

Центробанк изменит основания для блокировки счетов

ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Газета.Ru 17 февраля в 02:14
ЖКХ

В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги

Депутат Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение нижней палаты, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
Интерфакс вчера в 01:36
Политика

Голландская прокуратура не комментирует утечку документов по MH17

ТАСС вчера в 05:39
Общество

Обозреватель «Новой газеты» обратилась в СК из-за нападения и угроз

Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина подала заявление в Следственный комитет из-за нападения в Грозном и поступивших в ее адрес угроз, об этом говорится в открытом обращении главного редактора Дмитрия Муратова, опубликованном на сайте издания.
РИА Новости 03:58
Происшествия

Гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» арестован на два месяца

ТАСС 07:26
Киберспорт

Winstrike Team распустила состав по Dota 2

Российская киберспортивная организация Winstrike Team рассталась с составом по Dota 2. «По итогам ESL One Los Angeles 2020 CIS Open Qualifier было принято решение о дизбанде состава, включая тренера — Арсения ArsZeeqq Усова и менеджера — Марии Гуниной», — говорится в заявлении команды.
Матч ТВ 07:24
Экономика

ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт

Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
Вести.Ru 06:51
Происшествия

В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина

После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Российская газета 06:47
Как работают Яндекс.Новости?
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