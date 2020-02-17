Экономика

РБКРБКВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента. Сейчас Центробанк принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 50% и одна акция.
Читать в источнике
Комментировать80

Подробнее о событии

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъвчера в 01:18

Появились новые подробности продажи Сбербанка

Lenta.ruвчера в 09:09

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАССвчера в 07:32

В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфаксвчера в 01:35

Правительство предложило исключительные условия по покупке Сбербанка

РБКвчера в 16:04

За 2,5 трлн рублей покупает Сбербанк правительство России

Курьер. Среда. Бердск15 февраля в 04:00

Тайная приватизация Сбербанка

ИА Хакасия14 февраля в 16:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 05:39, Ашберн
Общество

Суд в Вене разрешил выдать России экс-чиновника Минкультуры Мазо

Решение об экстрадиции из Австрии в Россию бывшего директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:30
Политика

В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
ТАСС 03:34
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о подрыве украинских диверсантов на минном поле

РИА Новости 03:49
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Общество

Суд обязал Россию выплатить около $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited.
ТАСС 04:54
Фигурное катание

Тутберидзе рассказала о постоянных попытках Загитовой уйти из спорта

Lenta.ru 16 февраля в 07:18
Политика

Кремль оценил данные голландской разведки по делу о крушении MH17

Ранее 18 февраля издание Bonanza Media опубликовало документ голландской разведки, согласно которому сотрудники нидерландских спецслужб не обнаружили на месте крушения Boeing MH17 ни одного ракетного комплекса «Бук».
Lenta.ru 05:33
Политика

Доклад норвежской разведки о «российской угрозе» раскритиковали

В Норвегии раскритиковали последний доклад норвежской разведки, в котором главными угрозами называются Россия и Китай.
Военное обозрение 01:48
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru вчера в 11:11
Здоровье

В Челябинской области рекомендовали продлить карантин по гриппу

По итогам совещания специалисты рекомендовали продлить карантин в Челябинске и еще шести территориях: Карабаше, Ашинском, Карталинском, Кизильском, Кунашакском, а также Катав-Ивановском районах.
Южноуральская панорама 05:16
Авто

«КАМАЗ» разработал бескабинный грузовик

Создание бескабинного грузовика позволит избежать этих затрат, сделает машину более симметричной.
Известия Татарстана 02:29
Шоу-бизнес

Дети Аллы Пугачевой впервые покатались на лыжах

Телеведущий Максим Галкин поделился с поклонниками в микроблоге видеороликами, на которых видно, как их общие с Аллой Пугачевой дети – 6-летние двойняшки Гарри и Лиза, учатся кататься на лыжах.
Bimru.ru 16 февраля в 09:26
Общество

McDonald`s открыл заведение формата dark kitchen в России

Коммерсантъ вчера в 16:19
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Армия и оружие

Киев обвинил ЛНР в атаке на линии разграничения

Газета.Ru 03:34
Происшествия

В Ленинградской области мужчина пытался закопать бочку с телом матери

Полицейские задержали мужчину, который пытался закопать бочку с женским телом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:24
Армия и оружие

Зеленский созвал заседание СНБО по ситуации в Донбассе

РИА Новости 05:04
Общество

ЦБ призвал усилить ответственность за утечку персональных данных

Зампред Центробанка России Дмитрий Скобелкин призвал усилить ответственность сотрудников финансовых организаций за утечку персональных данных.
RT на русском 04:22
Общество

Газпром покинули два члена команды Миллера

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
REGNUM 00:35
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Политика

В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе

BFM.ru 05:19
Энергетика

Лукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 февраля, во вторник, встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
RT на русском 05:21
Общество

Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Что происходит 03:14
Здоровье

Врач рассказала о связи ожирения с преждевременной смертью

Ожирение может стать причиной заболеваний, ведущих к преждевременной смерти, заявила врач-эндокринолог Татьяна Маркова.
РИА Новости 15 февраля в 11:34
Гаджеты

Apple представит iPhone SE 2 уже 31 марта

Немецкий сайт iphone-ticker в настоящее время утверждает, что устройство покажут на мероприятии 31 марта.
ITZine.ru 02:24
Общество

В Москве госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва

РБК вчера в 15:03
Здоровье

Главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Главный врач большой больницы в Китае, в Ухане, Лю Чжимин, умер от коронавируса. Он работал в больнице, которая принимает больных людей.
ToDay News Ufa 03:17
Политика

В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

Газета.Ru вчера в 13:11
Культура

Путин поздравил с юбилеем композитора Гладкова

Президент России Владимир Путин поздравил композитора и народного артиста России Геннадия Гладкова с юбилеем.
News.ru 04:24
Футбол

Хавбек сборной Ирака Хади прошёл медосмотр для «Крыльев Советов»

В текущем сезоне Хади сыграл в восьми матчах на клубном уровне и забил 1 гол. Также на его счету 14 матчей в составе сборной Ирака.
Soccer.ru 05:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное